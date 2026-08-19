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Como comprar ingressos para Fulham x Chelsea: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

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Fulham
Chelsea
M. Rogers

Não perca a chance de assistir a um grande clássico de Londres neste mês de agosto

A 1ª rodada da nova temporada 2026/27 da Premier League chega ao fim com um aguardado clássico de Londres, já que o Fulham recebe o vizinho do oeste de Londres, o Chelsea, em Craven Cottage, na segunda-feira, 24 de agosto.

O Chelsea entrará em campo com algumas novas contratações de peso. Maxence Lacroix, Marco Palestra e Geovany Quenda assinaram por mais de £50 milhões, mas o grande destaque, claro, foi a chegada de Morgan Rogers, contratado por uma taxa estratosférica de £117 milhões junto ao Aston Villa.

O Fulham pode ter perdido os serviços ofensivos de Harry Wilson e Raul Jimenez, que ambos marcaram na vitória por 2 a 1 sobre o Chelsea em Craven Cottage, em janeiro, mas contratou um par de jogadores chamativos do Real Madrid, Gonzalo García e César Palacios, que o clube espera que causem problemas às defesas nesta temporada.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Fulham x Chelsea, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Fulham e Chelsea pela Premier League?

Fulham x Chelsea começa às 20h00 BST de segunda-feira, 24 de agosto, em Craven Cottage, em Londres.

crest
Premier League - Rodada 1
Craven Cottage

Como comprar ingressos para Fulham x Chelsea pela Premier League

Há várias opções de venda de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de ingressos avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciadas por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem ao clube os jogos que não forem usar.
  • Membros oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida se esgotar, membros que não conseguiram ingressos no sorteio podem comprar bilhetes devolvidos pelo valor de face por meio da Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: Vendas abertas ao público em geral que não é membro são praticamente inexistentes para partidas da Premier League.

Se estiverem procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Fulham x Chelsea pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados para as categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.
  • Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássicos entram na Categoria A, com os preços de face mais altos.
  • Localização do assento: Assentos centrais ao longo do campo e nos setores inferiores têm preços premium, enquanto os lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais econômicas.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para entrar em sorteios ou trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de que seguirá ao menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para os detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos de associação.

Forma

FUL

FUL - Sequência

AHL
E1-1
FAR
V1-2
CRY
D1-2
MAL
E2-2
STU
V1-0
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
CHE

CHE - Sequência

TOT
D1-2
JUV
D0-1
MIL
V3-0
JDT
E3-3
RSO
V3-1
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

FulhamEmpateChelsea
2
0
3
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Fulham badge
Fulham
FUL
0
FJ
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Fulham badge
Fulham
FUL
2
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Fulham badge
Fulham
FUL
0
FJ
5Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Fulham x Chelsea

Fulham crest
Fulham
FUL
Formação
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Chelsea crest
Chelsea
CHE

Técnico

  • A. Arbeloa

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
NewcastleNewcastleNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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