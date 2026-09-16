Freiburg enfrenta o Schalke 04 no sábado, 10 de outubro de 2026, no Europa-Park Stadion, em Freiburg.
O histórico do confronto favorece o Freiburg, que soma 11 vitórias contra 8 do Schalke em 24 encontros competitivos anteriores. O Freiburg tem dominado os confrontos recentes da primeira divisão entre as equipes, com 5 vitórias e 1 empate nos últimos 6 jogos de Bundesliga contra o Schalke.
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Freiburg x Schalke 04, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o pontapé inicial de Freiburg x Schalke 04 pela Bundesliga?
Freiburg x Schalke 04 começa no Europa-Park Stadion, em Freiburg, no sábado, 10 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Freiburg x Schalke 04 pela Bundesliga?
Os ingressos para a partida da Bundesliga entre SC Freiburg e FC Schalke 04 podem ser comprados por vários canais:
- Loja oficial de ingressos do clube: A forma principal e mais segura de comprar ingressos é diretamente pelo portal oficial de venda de ingressos do SC Freiburg. O acesso prioritário normalmente é dado aos sócios oficiais do clube antes que os ingressos restantes sejam colocados à venda para o público em geral.
- Mercado oficial de revenda de ingressos (Zweitmarkt): Se a partida se esgotar durante a venda geral, o SC Freiburg opera uma troca oficial secundária de ingressos, na qual detentores de carnê de temporada ou sócios do clube devolvem assentos pelo valor de face.
- Setor para torcedores visitantes: Os torcedores do Schalke 04 que desejarem ficar no setor visitante devem comprar ingressos diretamente pelo serviço oficial de ingressos do FC Schalke 04 ou por meio de votação entre sócios.
Quanto custam os ingressos para Freiburg x Schalke 04 pela Bundesliga?
Os preços dos ingressos para o jogo da Bundesliga entre SC Freiburg e FC Schalke 04 variam de acordo com o setor, a localização do assento e a plataforma de compra:
- Entrada geral oficial (valor de face): Os ingressos para área em pé no Europa-Park Stadion normalmente custam entre € 15 e € 20, enquanto os assentos padrão variam aproximadamente de € 35 a € 70, dependendo da categoria e da visão.
- Pacotes de hospitalidade e VIP: Experiências premium de dia de jogo com acesso a lounge e opções de alimentação começam em cerca de € 100 a € 150+ por ingresso.
Freiburg x Schalke 04 pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Momento de Freiburg x Schalke 04
O Freiburg chega com aproveitamento perfeito nos últimos cinco jogos, com cinco vitórias e apenas um gol sofrido nesse período. Sua partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Paderborn na Bundesliga, e a equipe também marcou cinco gols contra o Fortuna Düsseldorf na DFB-Pokal. Ao longo desses cinco jogos, o Freiburg marcou 13 gols e sofreu um, uma sequência que reflete tanto a produção ofensiva quanto a solidez defensiva.
O Schalke venceu um, empatou um e perdeu três dos últimos cinco jogos. O empate veio mais recentemente, um 0 a 0 fora de casa contra o Bayern de Munique pela Bundesliga. Sua única vitória no período foi um triunfo por 5 a 2 na prorrogação sobre o Hallescher FC na DFB-Pokal. O Schalke marcou sete gols ao longo dos cinco jogos e sofreu nove.
Freiburg x Schalke 04: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em abril de 2023, quando o Freiburg venceu por 4 a 0 em casa pela Bundesliga. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Freiburg venceu quatro e o Schalke nenhum, com um resultado favorável ao Freiburg em todas as ocasiões em que atuou como mandante. O Freiburg marcou 14 gols nessas cinco partidas; o Schalke marcou dois.
Confrontos
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V
V
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|3
|2
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|0
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|2
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V
E
V
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D
V
V
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|1
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D
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|0
|2
|6
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|-1
|3
V
D
D
|14
|3
|1
|0
|2
|6
|8
|-2
|3
D
V
D
|15
|3
|0
|1
|2
|0
|4
|-4
|1
D
D
E
|16
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
D
D
E
|17
|3
|0
|0
|3
|3
|12
|-9
|0
D
D
D
|18
|3
|0
|0
|3
|0
|12
|-12
|0
D
D
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