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Bundesliga
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Como comprar ingressos para Freiburg x Borussia Moenchengladbach: preços da Bundesliga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Bundesliga

Freiburg enfrenta o Borussia Moenchengladbach na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos

O Freiburg enfrenta o Borussia Moenchengladbach no sábado, 12 de setembro de 2026, no Europa-Park Stadion, em Freiburg.

O SC Freiburg tem levado vantagem recente em casa neste confronto, incluindo uma vitória por 2 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach no último encontro entre os dois pela liga em Freiburg, em fevereiro de 2026. Os duelos históricos entre essas duas equipes têm sido marcados por placares altos, o que torna este jogo um confronto intrigante para os torcedores de futebol.

Deixe a GOAL te mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Freiburg x Borussia Moenchengladbach, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Freiburg x Borussia Moenchengladbach pela Bundesliga?

Freiburg x Borussia Moenchengladbach acontece no Europa-Park Stadion, em Freiburg.

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Bundesliga - Rodada 3
Europa-Park Stadion

Como comprar ingressos para Freiburg x Borussia Moenchengladbach pela Bundesliga?

Você pode comprar ingressos para a partida entre SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach em 12 de setembro de 2026 por meio das seguintes opções:

1. Canais oficiais do clube

  • Loja online de ingressos do SC Freiburg: Esta é a principal e mais segura plataforma para comprar ingressos pelo valor de face diretamente com o clube mandante.
  • Pré-venda para sócios: Os sócios do SC Freiburg normalmente têm acesso exclusivo antecipado aos ingressos antes de os lugares restantes serem colocados à venda para o público em geral.
  • Troca oficial de ingressos (Zweitmarkt): Se a partida se esgotar na loja principal de ingressos, confira o mercado secundário oficial do Freiburg integrado ao site de venda de ingressos do clube, onde os detentores de carnê revendem seus lugares pelo valor de face.

2. Cota para torcedores visitantes (Borussia Mönchengladbach)

  • Portal de ingressos do BMG: Se você quiser ficar no setor visitante, os ingressos são vendidos diretamente pelo sistema oficial de ingressos do Borussia Mönchengladbach para sócios registrados ou contas de fã-clube.

3. Plataformas de mercado secundário de ingressos (use com cautela)

  • Plataformas de revenda: Plataformas como a StubHub anunciam revendas de terceiros, embora os preços possam ser significativamente mais altos do que o valor de face, além da cobrança de taxas de serviço.

Quanto custam os ingressos para Freiburg x Borussia Moenchengladbach pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach devem ficar nas seguintes faixas:

  • Ingresso oficial comum (valor de face): Os ingressos para os setores em pé e assentos comuns normalmente variam de £15 a £60 (€18 a €70), dependendo da categoria etária e da localização no estádio (arquibancadas em pé ou assentos nas laterais).
  • Mercado secundário e plataformas de revenda: Os assentos comuns mais baratos em sites de revenda, como a StubHub, começam em cerca de £35 a £50, enquanto os assentos de revenda em média geralmente ficam entre £50 e £120, dependendo da visão e da demanda.
  • Pacotes de hospitalidade: Assentos premium ou VIP com comida e acesso ao lounge começam em cerca de £170 a £300+ por ingresso.

Freiburg x Borussia Moenchengladbach pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Freiburg x Borussia Moenchengladbach

O Freiburg venceu todas as suas cinco partidas mais recentes em todas as competições. Seu último jogo foi uma convincente vitória por 5 a 1 sobre o Fortuna Duesseldorf pela DFB-Pokal, e antes disso bateu o Motherwell por 3 a 1 fora de casa na fase classificatória da Conference League. A sequência também inclui uma vitória por 3 a 0 em amistoso sobre o Crystal Palace e dois triunfos consecutivos por 2 a 0 contra o Strasbourg. Ao longo desses cinco jogos, o Freiburg marcou 11 gols e sofreu um, uma sequência que aponta para uma equipe bem organizada e letal.

O Gladbach também venceu todos os seus cinco compromissos recentes sem sofrer uma única derrota. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 0 sobre o TSV Schott Mainz pela DFB-Pokal, depois de um triunfo por 2 a 1 sobre o Aston Villa na pré-temporada. Antes, no verão, venceu o Velbert por 8 a 0 e o Hansa Rostock por 3 a 1. O time de Polanski marcou 19 gols ao longo dessas cinco partidas e sofreu apenas três, o que faz dele um dos lados mais prolíficos em forma de pré-temporada antes do início da Bundesliga.

SCF

SCF - Sequência

STR
V2-0
CRY
V3-0
MOT
V1-3
F95
V1-5
MOT
V4-1
Gol marcado (sofrido)
17/3
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BMG

BMG - Sequência

ESN
V1-2
HRO
V1-3
VEL
V0-8
AVL
V2-1
TSM
V0-5
Gol marcado (sofrido)
20/3
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Freiburg x Borussia Moenchengladbach: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Freiburg venceu por 2 a 1 em casa pela Bundesliga. Nos últimos cinco confrontos pela Bundesliga, o Freiburg leva vantagem com três vitórias contra uma do Gladbach, além de um empate sem gols. O Freiburg tem sido particularmente forte nos jogos em casa nesta sequência, vencendo os dois encontros no Europa-Park Stadion, incluindo uma vitória por 3 a 1 em novembro de 2024.

Confrontos

FreiburgEmpateBorussia Mönchengladbach
4
1
0
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
2
Borussia Mönchengladbach badge
Borussia Mönchengladbach
BMG
1
FJ
Bundesliga
Borussia Mönchengladbach badge
Borussia Mönchengladbach
BMG
0
Freiburg badge
Freiburg
SCF
0
FJ
Bundesliga
Borussia Mönchengladbach badge
Borussia Mönchengladbach
BMG
1
Freiburg badge
Freiburg
SCF
2
FJ
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
3
Borussia Mönchengladbach badge
Borussia Mönchengladbach
BMG
1
FJ
Bundesliga
Borussia Mönchengladbach badge
Borussia Mönchengladbach
BMG
0
Freiburg badge
Freiburg
SCF
3
FJ
10Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação de Freiburg x Borussia Moenchengladbach

#JVEDGPGCSGPSequência
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
ColôniaColôniaKOE
00000000
9
FreiburgFreiburgSCF
00000000
10
HamburgoHamburgoHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
MainzMainzM05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
LeipzigLeipzigRBL
00000000
15
SchalkeSchalkeS04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
StuttgartStuttgartSTU
00000000
18
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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