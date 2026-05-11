Como comprar ingressos para França x Senegal: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o MetLife Stadium e muito mais

A França estreia na Copa do Mundo de 2026, que também será disputada nos Estados Unidos, enfrentando o Senegal no MetLife Stadium, em East Rutherford, no dia 16 de junho.
Eles também esperam voltar ao estádio de Nova Jersey um mês depois, já que a final da Copa do Mundo será disputada lá também.
Os torcedores franceses vão rezar para que a história não se repita, já que na Copa do Mundo de 2002, os Bleus sofreram uma surpreendente derrota por 1 a 0 para o Senegal na partida de abertura do torneio. A França nunca se recuperou e foi eliminada na fase de grupos, enquanto os Leões da Teranga avançaram para as oitavas de final.
O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para a partida França x Senegal na Copa do Mundo, incluindo onde comprar e os preços dos ingressos.
Quando será o jogo França x Senegal na Copa do Mundo de 2026?
Jogos da França na Copa do Mundo de 2026
A França começou com tudo na Copa do Mundo de 2022, vencendo a Austrália por 4 a 1. Será que eles vão arrasar ou fracassar nas próximas partidas do Grupo I desta vez?
Data
Calendário
Local
Ingressos
Terça-feira, 16 de junho
França x Senegal
MetLife Stadium (East Rutherford)
Segunda-feira, 22 de junho
França x Iraque
Lincoln Financial Field (Filadélfia)
Sexta-feira, 26 de junho
Noruega x França
Gillette Stadium (Foxborough)
Jogos do Senegal na Copa do Mundo de 2026
O Senegal avançou para as fases eliminatórias em duas das suas três últimas participações na Copa do Mundo. Esta é a programação do Grupo I que os aguarda neste verão:
Data
Calendário
Local
Ingressos
Terça-feira, 16 de junho
França x Senegal
MetLife Stadium (East Rutherford)
Segunda-feira, 22 de junho
Noruega x Senegal
Estádio MetLife (East Rutherford)
Sexta-feira, 26 de junho
Senegal x Iraque
Estádio BMO (Toronto)
Como comprar ingressos para França x Senegal?
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.
Aqui está a situação atual da venda de ingressos:
- Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Quanto custam os ingressos para França x Senegal?
A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.
Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:
Categoria
Fase de grupos
Oitavas de final - Quartas de final
Semifinais e Final
Categoria 1
$250 - $400
$600 - $1.200
$1.500 - $6.730
Categoria 2
$150 - $280
$400 - $800
$1.000 - $4.210
Categoria 3
$100 - $200
$200 - $500
$600 - $2.790
Categoria 4
$60 - $120
$150 - $350
$400 - $2.030
Tudo o que você precisa saber sobre o MetLife Stadium
O MetLife Stadium é um complexo multifuncional localizado no Meadowlands Sports Complex, em East Rutherford, Nova Jersey, a 8 km a oeste da cidade de Nova York.
O estádio foi inaugurado em 2010, substituindo o Giants Stadium, e serve como sede habitual dos New York Giants e New York Jets, times famosos da NFL.
O MetLife Stadium tem vasta experiência na realização de partidas de futebol americano e futebol, tendo sediado jogos em vários torneios no passado, incluindo a CONCACAF Gold Cup (2011 e 2015) e a Copa América (2024).
Ele se preparou para sediar a final da Copa do Mundo da FIFA 2026 ao receber a final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA no início deste ano, com o Chelsea enfrentando o Paris Saint-Germain diante de uma torcida de 81.118 pessoas.