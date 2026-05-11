A França estreia na Copa do Mundo de 2026 contra o Senegal no MetLife Stadium, em East Rutherford, no dia 16 de junho.

Eles também esperam voltar ao estádio de Nova Jersey um mês depois, já que a final da Copa do Mundo será disputada lá também.

Os torcedores franceses vão rezar para que a história não se repita, já que na Copa do Mundo de 2002, os Bleus sofreram uma derrota surpreendente por 1 a 0 para o Senegal na partida de abertura do torneio. A França nunca se recuperou e foi eliminada na fase de grupos, enquanto os Leões da Teranga avançaram para as oitavas de final.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para a partida França x Senegal na Copa do Mundo, incluindo onde comprar e os preços dos ingressos.





Quando será o jogo França x Senegal na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - I MetLife Stadium

Jogos da França na Copa do Mundo de 2026

A França começou com tudo na Copa do Mundo de 2022, vencendo a Austrália por 4 a 1. Será que eles vão arrasar ou fracassar nas próximas partidas do Grupo I desta vez?

Data Calendário Local Ingressos Terça-feira, 16 de junho França x Senegal MetLife Stadium (East Rutherford) Ingressos Segunda-feira, 22 de junho França x Iraque Lincoln Financial Field (Filadélfia) Ingressos Sexta-feira, 26 de junho Noruega x França Gillette Stadium (Foxborough) Ingressos

Jogos do Senegal na Copa do Mundo de 2026

O Senegal avançou para as fases eliminatórias em duas de suas três últimas participações na Copa do Mundo. Esta é a programação do Grupo I que os aguarda neste verão:

Data Calendário Local Ingressos Terça-feira, 16 de junho França x Senegal MetLife Stadium (East Rutherford) Ingressos Segunda-feira, 22 de junho Noruega x Senegal Estádio MetLife (East Rutherford) Ingressos Sexta-feira, 26 de junho Senegal x Iraque Estádio BMO (Toronto) Ingressos

Como comprar ingressos para França x Senegal?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para França x Senegal?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o MetLife Stadium

O MetLife Stadium é um complexo multifuncional localizado no Meadowlands Sports Complex, em East Rutherford, Nova Jersey, a 8 km a oeste da cidade de Nova York.

O estádio foi inaugurado em 2010, substituindo o Giants Stadium, e serve como sede habitual dos New York Giants e New York Jets, times famosos da NFL.

O MetLife Stadium tem vasta experiência na realização de partidas de futebol americano e futebol, tendo sediado jogos em vários torneios no passado, incluindo a CONCACAF Gold Cup (2011 e 2015) e a Copa América (2024).

Ele se preparou para sediar a final da Copa do Mundo da FIFA 2026 ao receber a final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA no início deste ano, com o Chelsea enfrentando o Paris Saint-Germain diante de uma torcida de 81.118 pessoas.

O que esperar do jogo França x Senegal?