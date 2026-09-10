Como comprar ingressos para França x Itália: preços da Liga das Nações da Uefa A, informações da partida, vendas de última hora e mais

A França recebe a Itália no Parc des Princes, em Paris, na sexta-feira, 2 de outubro, como parte de uma difícil programação do Grupo A1 da Liga A, que também inclui Bélgica e Turquia. As duas seleções voltam a se encontrar no jogo de volta, na Itália, em novembro, com o local dessa partida ainda a ser confirmado.

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Quando será o pontapé inicial de França x Itália pela Liga A da UEFA Nations League?

França x Itália acontece no Stade de France, em Saint-Denis, com o horário de início a ser confirmado mais perto da data.

Liga das Nações A - Rodada 3 2 de out. de 2026 - 14:45 Stade de France

Onde comprar ingressos para França x Itália?

Os ingressos para o jogo em Paris são disponibilizados primeiro pelos canais oficiais de bilheteria da Federação Francesa de Futebol (FFF), com prioridade normalmente dada aos membros antes que qualquer lote restante vá para venda geral. Os canais oficiais da FIGC (Federação Italiana de Futebol) são o equivalente ponto de partida para o jogo de volta na Itália.

Alguns pontos que vale a pena saber sobre a compra de ingressos para este confronto:

Venda geral oficial – abre depois que as janelas de prioridade para membros se encerram, normalmente mais perto de cada dia de jogo

Anúncios verificados – a Ticombo obtém ingressos de uma variedade de vendedores, dando aos compradores um grupo mais amplo de opções de estoque quando as cotas oficiais se esgotam

Ingressos para visitantes – as cotas para o jogo na Itália são administradas pelos canais da FIGC e podem ser limitadas

Mercado secundário – a Ticombo é a opção ideal se os anúncios no site oficial estiverem esgotados

Dado o perfil deste confronto, é recomendável reservar com antecedência, especialmente para o jogo em Paris.

Quanto custam os ingressos para França x Itália?

Os preços oficiais para o jogo em Paris são definidos pelos canais de bilheteria da FFF, com toda a faixa, de assentos padrão a premium, disponível pelo valor de face enquanto durar a alocação. Os preços oficiais da FIGC serão aplicados ao jogo de volta na Itália assim que o local e os detalhes de venda forem confirmados.

Assentos mais baratos (Paris): a partir de cerca de € 50, normalmente nos anéis superiores atrás dos gols no Parc des Princes

Assentos intermediários (Paris): assentos centrais ao longo da linha do meio-campo, por um preço consideravelmente mais alto

Jogo de volta na Itália: os preços serão confirmados assim que o local da partida de novembro for anunciado

Ticombo é a opção ideal se os anúncios no site oficial estiverem esgotados. Como em qualquer confronto entre duas das principais seleções da Europa, os preços podem mudar à medida que o dia do jogo se aproxima, então garantir seu lugar o quanto antes costuma ser a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

França x Itália pela Liga A da UEFA Nations League: tudo o que você precisa saber

Momento de França x Itália

A França venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma derrota por 4 a 6 para a Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo, resultado que veio depois de uma derrota por 0 a 2 para a Espanha na disputa do terceiro lugar. Antes disso, no torneio, venceu Marrocos por 2 a 0, Paraguai por 1 a 0 e Suécia por 3 a 0. Ao longo desses cinco jogos, a França marcou dez gols e sofreu oito.

A Itália também registrou três vitórias e duas derrotas em suas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre a Grécia em um amistoso em 7 de junho, depois de um triunfo por 1 a 0 sobre Luxemburgo três dias antes. As duas derrotas nesta sequência vieram contra Bósnia e Herzegovina e em um revés por 1 a 4 para a Noruega, em novembro de 2025. A Itália marcou cinco gols e sofreu seis ao longo desses cinco confrontos.

França x Itália: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas seleções terminou em 1 a 3 para a França, em uma partida da Liga A da UEFA Nations League disputada na Itália em novembro de 2024. Nos últimos cinco confrontos diretos, a França venceu quatro vezes, contra zero vitórias da Itália, com um resultado favorável à França também em cada um dos amistosos de 2016 e 2012. A França marcou 14 gols ao longo dessas cinco partidas e sofreu cinco.



