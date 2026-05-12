Como comprar ingressos para França x Iraque: preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026, informações sobre o Lincoln Financial Field e muito mais

A Copa do Mundo da FIFA 2026 dá continuidade ao seu festival global de futebol com um confronto muito aguardado da fase de grupos entre França e Iraque no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.
A França chega como uma das favoritas do torneio, contando com talentos de elite de nível mundial e um elenco robusto, formado para o sucesso em grandes competições.
O Iraque, por sua vez, entra em campo com ambição e determinação, buscando causar uma boa impressão contra uma das nações mais dominantes do futebol.
O GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para França x Iraque, incluindo preços, informações sobre o estádio e os melhores lugares para garantir seus lugares antes que se esgotem.
Quando é o jogo França x Iraque?
|Data e hora
|Partida
|Local
|Ingressos
|22 de junho de 2026
|França x Iraque
|Lincoln Financial Field, Filadélfia
|Ingressos
Jogos da França na Copa do Mundo de 2026
|Data
|Calendário
|Local
|Ingressos
|18 de junho de 2026
|França x Senegal
|SoFi Stadium, Los Angeles
|Ingressos
|22 de junho de 2026
|França x Iraque
|Lincoln Financial Field, Filadélfia
|Ingressos
|26 de junho de 2026
|França x Noruega
|BC Place, Vancouver
|Ingressos
Jogos do Iraque na Copa do Mundo de 2026
|Data
|Calendário
|Local
|Ingressos
|18 de junho de 2026
|Iraque x Noruega
|BC Place, Vancouver
|Ingressos
|22 de junho de 2026
|França x Iraque
|Lincoln Financial Field, Filadélfia
|Ingressos
|26 de junho de 2026
|Iraque x Senegal
|SoFi Stadium, Los Angeles
|Ingressos
Como posso conseguir ingressos para França x Iraque?
Os torcedores têm várias maneiras de garantir ingressos para o jogo França x Iraque na Copa do Mundo da FIFA 2026, com a demanda prevista para aumentar significativamente à medida que o torneio se aproxima.
- Vendas oficiais da FIFA: A FIFA disponibiliza o estoque restante durante as fases finais de vendas por ordem de chegada.
- Plataforma de revenda da FIFA: ingressos verificados podem ser comprados com segurança de outros torcedores por meio do mercado oficial de revenda.
- Plataformas secundárias: sites de mercado confiáveis, como o StubHub, oferecem acesso rápido a jogos com ingressos esgotados.
- Pacotes de hospitalidade: as opções premium incluem assentos VIP, lounges, alimentação e experiências exclusivas nos dias de jogo.
Todos os ingressos da Copa do Mundo serão digitais e gerenciados pelo aplicativo oficial de ingressos da FIFA, tornando o acesso pelo celular essencial para a entrada.
Quanto custam os ingressos para França x Iraque?
Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 variam de acordo com a categoria, a demanda e a localização dos assentos no estádio.
Os ingressos para a fase de grupos geralmente custam a partir de cerca de 60 dólares para as categorias mais acessíveis, com os preços de revenda aumentando significativamente à medida que o dia do jogo se aproxima.
|Categoria
|Fase de grupos
|Oitavas de final - Quartas de final
|Semifinais e Final
|Categoria 1
|$250 - $400
|$600 - $1.200
|$1.500 - $6.730
|Categoria 2
|$150 - $280
|$400 - $800
|$1.000 - $4.210
|Categoria 3
|$100 - $200
|$200 - $500
|$600 - $2.790
|Categoria 4
|$60 - $120
|$150 - $350
|$400 - $2.030
Tudo o que você precisa saber sobre o Lincoln Financial Field
O Lincoln Financial Field, na Filadélfia, é um dos locais de destaque da Copa do Mundo da FIFA 2026, sediando partidas importantes da fase de grupos, incluindo França x Iraque.
O estádio é a casa do Philadelphia Eagles, da NFL, e é amplamente reconhecido por sua atmosfera eletrizante, instalações modernas e excelente conectividade de transporte por toda a cidade.
Para a Copa do Mundo, o local deve receber mais de 65.000 torcedores, criando um ambiente vibrante para uma das partidas mais esperadas da fase de grupos.