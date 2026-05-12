Como comprar ingressos para França x Iraque: preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026, informações sobre o Lincoln Financial Field e muito mais

A Copa do Mundo da FIFA 2026 dá continuidade ao seu festival global de futebol com um confronto muito aguardado da fase de grupos entre França e Iraque no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

A França chega como uma das favoritas do torneio, contando com talentos de elite de nível mundial e um elenco robusto, formado para o sucesso em grandes competições.

O Iraque, por sua vez, entra em campo com ambição e determinação, buscando causar uma boa impressão contra uma das nações mais dominantes do futebol.

O GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para França x Iraque, incluindo preços, informações sobre o estádio e os melhores lugares para garantir seus lugares antes que se esgotem.

Quando é o jogo França x Iraque?

Data e hora Partida Local Ingressos 22 de junho de 2026 França x Iraque Lincoln Financial Field, Filadélfia Ingressos

Jogos da França na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 18 de junho de 2026 França x Senegal SoFi Stadium, Los Angeles Ingressos 22 de junho de 2026 França x Iraque Lincoln Financial Field, Filadélfia Ingressos 26 de junho de 2026 França x Noruega BC Place, Vancouver Ingressos

Jogos do Iraque na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 18 de junho de 2026 Iraque x Noruega BC Place, Vancouver Ingressos 22 de junho de 2026 França x Iraque Lincoln Financial Field, Filadélfia Ingressos 26 de junho de 2026 Iraque x Senegal SoFi Stadium, Los Angeles Ingressos

Como posso conseguir ingressos para França x Iraque?

Os torcedores têm várias maneiras de garantir ingressos para o jogo França x Iraque na Copa do Mundo da FIFA 2026, com a demanda prevista para aumentar significativamente à medida que o torneio se aproxima.

Vendas oficiais da FIFA: A FIFA disponibiliza o estoque restante durante as fases finais de vendas por ordem de chegada.

A FIFA disponibiliza o estoque restante durante as fases finais de vendas por ordem de chegada. Plataforma de revenda da FIFA: ingressos verificados podem ser comprados com segurança de outros torcedores por meio do mercado oficial de revenda.

ingressos verificados podem ser comprados com segurança de outros torcedores por meio do mercado oficial de revenda. Plataformas secundárias: sites de mercado confiáveis, como o StubHub, oferecem acesso rápido a jogos com ingressos esgotados.

sites de mercado confiáveis, como o StubHub, oferecem acesso rápido a jogos com ingressos esgotados. Pacotes de hospitalidade: as opções premium incluem assentos VIP, lounges, alimentação e experiências exclusivas nos dias de jogo.

Todos os ingressos da Copa do Mundo serão digitais e gerenciados pelo aplicativo oficial de ingressos da FIFA, tornando o acesso pelo celular essencial para a entrada.

Quanto custam os ingressos para França x Iraque?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 variam de acordo com a categoria, a demanda e a localização dos assentos no estádio.

Os ingressos para a fase de grupos geralmente custam a partir de cerca de 60 dólares para as categorias mais acessíveis, com os preços de revenda aumentando significativamente à medida que o dia do jogo se aproxima.

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o Lincoln Financial Field

O Lincoln Financial Field, na Filadélfia, é um dos locais de destaque da Copa do Mundo da FIFA 2026, sediando partidas importantes da fase de grupos, incluindo França x Iraque.

O estádio é a casa do Philadelphia Eagles, da NFL, e é amplamente reconhecido por sua atmosfera eletrizante, instalações modernas e excelente conectividade de transporte por toda a cidade.

Para a Copa do Mundo, o local deve receber mais de 65.000 torcedores, criando um ambiente vibrante para uma das partidas mais esperadas da fase de grupos.