Goal.com
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Copa do Mundo
team-logoFrança
Lincoln Financial Field
team-logoIraque
Book Iraq vs France World Cup Tickets

Traduzido por

Como comprar ingressos para França x Iraque: preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026, informações sobre o Lincoln Financial Field e muito mais

SHOPPING
Tickets
Copa do Mundo
Iraque
França

Veja aqui exatamente como você pode garantir seus ingressos para o jogo França x Iraque

A Copa do Mundo da FIFA 2026 dá continuidade ao seu festival global de futebol com um confronto muito aguardado da fase de grupos entre França e Iraque no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

A França chega como uma das favoritas do torneio, contando com talentos de elite de nível mundial e um elenco robusto, formado para o sucesso em grandes competições. 

O Iraque, por sua vez, entra em campo com ambição e determinação, buscando causar uma boa impressão contra uma das nações mais dominantes do futebol.

O GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para França x Iraque, incluindo preços, informações sobre o estádio e os melhores lugares para garantir seus lugares antes que se esgotem.

Reserve ingressos para Iraque x França na Copa do MundoCompreagora

Quando é o jogo França x Iraque?

Data e horaPartidaLocalIngressos
22 de junho de 2026França x IraqueLincoln Financial Field, FiladélfiaIngressos

Jogos da França na Copa do Mundo de 2026

DataCalendárioLocalIngressos
18 de junho de 2026França x SenegalSoFi Stadium, Los AngelesIngressos
22 de junho de 2026França x IraqueLincoln Financial Field, FiladélfiaIngressos
26 de junho de 2026França x NoruegaBC Place, VancouverIngressos

Jogos do Iraque na Copa do Mundo de 2026

DataCalendárioLocalIngressos
18 de junho de 2026Iraque x NoruegaBC Place, VancouverIngressos
22 de junho de 2026França x IraqueLincoln Financial Field, FiladélfiaIngressos
26 de junho de 2026Iraque x SenegalSoFi Stadium, Los AngelesIngressos

Como posso conseguir ingressos para França x Iraque?

Os torcedores têm várias maneiras de garantir ingressos para o jogo França x Iraque na Copa do Mundo da FIFA 2026, com a demanda prevista para aumentar significativamente à medida que o torneio se aproxima.

  • Vendas oficiais da FIFA: A FIFA disponibiliza o estoque restante durante as fases finais de vendas por ordem de chegada.
  • Plataforma de revenda da FIFA: ingressos verificados podem ser comprados com segurança de outros torcedores por meio do mercado oficial de revenda.
  • Plataformas secundárias: sites de mercado confiáveis, como o StubHub, oferecem acesso rápido a jogos com ingressos esgotados.
  • Pacotes de hospitalidade: as opções premium incluem assentos VIP, lounges, alimentação e experiências exclusivas nos dias de jogo.

Todos os ingressos da Copa do Mundo serão digitais e gerenciados pelo aplicativo oficial de ingressos da FIFA, tornando o acesso pelo celular essencial para a entrada.

Reserve ingressos para Iraque x França na Copa do MundoCompreagora

Quanto custam os ingressos para França x Iraque?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 variam de acordo com a categoria, a demanda e a localização dos assentos no estádio.

Os ingressos para a fase de grupos geralmente custam a partir de cerca de 60 dólares para as categorias mais acessíveis, com os preços de revenda aumentando significativamente à medida que o dia do jogo se aproxima.

CategoriaFase de gruposOitavas de final - Quartas de finalSemifinais e Final
Categoria 1$250 - $400$600 - $1.200$1.500 - $6.730
Categoria 2$150 - $280$400 - $800$1.000 - $4.210
Categoria 3$100 - $200$200 - $500$600 - $2.790
Categoria 4$60 - $120$150 - $350$400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o Lincoln Financial Field

O Lincoln Financial Field, na Filadélfia, é um dos locais de destaque da Copa do Mundo da FIFA 2026, sediando partidas importantes da fase de grupos, incluindo França x Iraque.

O estádio é a casa do Philadelphia Eagles, da NFL, e é amplamente reconhecido por sua atmosfera eletrizante, instalações modernas e excelente conectividade de transporte por toda a cidade.

Para a Copa do Mundo, o local deve receber mais de 65.000 torcedores, criando um ambiente vibrante para uma das partidas mais esperadas da fase de grupos.