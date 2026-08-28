O FC Koeln enfrenta o Werder Bremen no sábado, 12 de setembro de 2026, no RheinEnergieSTADION, em Colônia.

No encontro competitivo mais recente entre as equipes, em 12 de abril de 2026, o 1. FC Köln garantiu uma vitória em casa por 3 a 1 sobre o Werder Bremen. Historicamente, os jogos entre esses dois times no RheinEnergieSTADION têm sido de muitos gols, com os resultados mais recentes desse confronto direto na Bundesliga estando equilibrados ao longo dos últimos seis encontros.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para FC Koeln x Werder Bremen, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de FC Koeln x Werder Bremen pela Bundesliga?

FC Koeln x Werder Bremen começa no RheinEnergieSTADION, em Colônia.

Bundesliga - Rodada 3 12 de set. de 2026 - 12:30 RheinEnergieSTADION

Como comprar ingressos para FC Koeln x Werder Bremen pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para a partida entre 1. FC Köln e Werder Bremen no RheinEnergieSTADION, há opções oficiais primárias, assim como plataformas secundárias:

Loja oficial de ingressos do 1. FC Köln : O lugar mais direto e seguro para comprar ingressos é pelo site oficial do clube (fc.de), por meio da loja de ingressos online. As vendas prioritárias de ingressos geralmente são oferecidas primeiro aos sócios do clube, seguidas por uma venda geral ao público caso ainda haja ingressos disponíveis.

VIP e hospitalidade oficiais : Se os ingressos gerais estiverem esgotados, os pacotes oficiais VIP e de assentos corporativos podem ser garantidos diretamente por meio de plataformas oficiais de hospitalidade, como official-vip.com, ou pela divisão de hospitalidade do FC Köln.

Cotas oficiais de ingressos para visitantes : Se você torce pelo Werder Bremen, os ingressos para o setor visitante são distribuídos oficialmente pelo portal de ingressos no site do clube Werder Bremen (werder.de) para torcedores cadastrados e detentores de carnê de temporada.

Mercados secundários : Se os canais oficiais gerais estiverem completamente esgotados, plataformas secundárias de troca de ingressos, como a StubHub, listam opções de revenda de vendedores individuais.

Quanto custam os ingressos para FC Koeln x Werder Bremen pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para a partida da Bundesliga entre 1. FC Köln e SV Werder Bremen variam dependendo da categoria do assento, do canal de compra e da demanda pela partida:

Categoria 1 (laterais / anel inferior) : Os ingressos oficiais primários nas áreas premium da arquibancada principal geralmente variam de £50 a £75 por ingresso.

Categoria 2 (cantos / anel superior) : Os assentos padrão nos cantos ou nos níveis superiores normalmente custam entre £35 e £55 .

Área em pé (Stehplatz) : Os ingressos oficiais para a área em pé nos setores mandante ou visitante são os mais acessíveis, geralmente com preço em torno de £15 a £22 .

Pacotes de hospitalidade e VIP : Assentos corporativos premium, acesso a lounge e ingressos oficiais de hospitalidade começam em aproximadamente £180 a £350+ por pessoa.

Mercado secundário de revenda : Se os canais oficiais gerais se esgotarem, os preços em plataformas de revenda como a StubHub variam conforme a demanda, geralmente começando em torno de £45 a £90+ para assentos padrão.

FC Koeln x Werder Bremen pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de FC Koeln e Werder Bremen

O FC Koeln venceu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições e empatou um. A atuação mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Würzburger Kickers pela DFB-Pokal, em 24 de agosto, depois de triunfos consecutivos por 2 a 1 e 2 a 0 em amistosos contra a Real Sociedad. Os únicos pontos desperdiçados nessa sequência vieram em um empate por 2 a 2 contra o Hertha Berlin na pré-temporada. O Koeln marcou 13 gols nesses cinco jogos e sofreu quatro.

Os últimos cinco jogos do Werder Bremen renderam duas vitórias, dois empates e uma derrota. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o SK Hansa Lüneeburg pela DFB-Pokal, em 22 de agosto. O Bremen perdeu o último amistoso de pré-temporada por 1 a 0 para o Auxerre e empatou duas vezes contra o Paderborn, ambas terminando em 2 a 2. A equipe marcou nove gols e sofreu cinco nessa sequência de cinco partidas.

FC Koeln x Werder Bremen: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses dois clubes foi uma partida da Bundesliga em 12 de abril de 2026, quando o FC Koeln venceu por 3 a 1 no RheinEnergieSTADION. Nos últimos cinco encontros pela Bundesliga, o retrospecto está empatado, com uma vitória para cada lado e três empates. A única vitória anterior como visitante nessa sequência foi do Bremen, que venceu por 1 a 0 em Colônia em fevereiro de 2024.

FC Koeln x Werder Bremen: classificação

Na atual tabela da Bundesliga, o FC Koeln ocupa a oitava posição, enquanto o Werder Bremen aparece em 18º.