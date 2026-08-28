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Como comprar ingressos para FC Koeln x Werder Bremen: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O FC Köln enfrenta o Werder Bremen na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos

O FC Koeln enfrenta o Werder Bremen no sábado, 12 de setembro de 2026, no RheinEnergieSTADION, em Colônia.

No encontro competitivo mais recente entre as equipes, em 12 de abril de 2026, o 1. FC Köln garantiu uma vitória em casa por 3 a 1 sobre o Werder Bremen. Historicamente, os jogos entre esses dois times no RheinEnergieSTADION têm sido de muitos gols, com os resultados mais recentes desse confronto direto na Bundesliga estando equilibrados ao longo dos últimos seis encontros.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para FC Koeln x Werder Bremen, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de FC Koeln x Werder Bremen pela Bundesliga?

FC Koeln x Werder Bremen começa no RheinEnergieSTADION, em Colônia.

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Bundesliga - Rodada 3
RheinEnergieSTADION

Como comprar ingressos para FC Koeln x Werder Bremen pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para a partida entre 1. FC Köln e Werder Bremen no RheinEnergieSTADION, há opções oficiais primárias, assim como plataformas secundárias:

  • Loja oficial de ingressos do 1. FC Köln: O lugar mais direto e seguro para comprar ingressos é pelo site oficial do clube (fc.de), por meio da loja de ingressos online. As vendas prioritárias de ingressos geralmente são oferecidas primeiro aos sócios do clube, seguidas por uma venda geral ao público caso ainda haja ingressos disponíveis.
  • VIP e hospitalidade oficiais: Se os ingressos gerais estiverem esgotados, os pacotes oficiais VIP e de assentos corporativos podem ser garantidos diretamente por meio de plataformas oficiais de hospitalidade, como official-vip.com, ou pela divisão de hospitalidade do FC Köln.
  • Cotas oficiais de ingressos para visitantes: Se você torce pelo Werder Bremen, os ingressos para o setor visitante são distribuídos oficialmente pelo portal de ingressos no site do clube Werder Bremen (werder.de) para torcedores cadastrados e detentores de carnê de temporada.
  • Mercados secundários: Se os canais oficiais gerais estiverem completamente esgotados, plataformas secundárias de troca de ingressos, como a StubHub, listam opções de revenda de vendedores individuais.

Quanto custam os ingressos para FC Koeln x Werder Bremen pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para a partida da Bundesliga entre 1. FC Köln e SV Werder Bremen variam dependendo da categoria do assento, do canal de compra e da demanda pela partida:

  • Categoria 1 (laterais / anel inferior): Os ingressos oficiais primários nas áreas premium da arquibancada principal geralmente variam de £50 a £75 por ingresso.
  • Categoria 2 (cantos / anel superior): Os assentos padrão nos cantos ou nos níveis superiores normalmente custam entre £35 e £55.
  • Área em pé (Stehplatz): Os ingressos oficiais para a área em pé nos setores mandante ou visitante são os mais acessíveis, geralmente com preço em torno de £15 a £22.
  • Pacotes de hospitalidade e VIP: Assentos corporativos premium, acesso a lounge e ingressos oficiais de hospitalidade começam em aproximadamente £180 a £350+ por pessoa.
  • Mercado secundário de revenda: Se os canais oficiais gerais se esgotarem, os preços em plataformas de revenda como a StubHub variam conforme a demanda, geralmente começando em torno de £45 a £90+ para assentos padrão.

FC Koeln x Werder Bremen pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de FC Koeln e Werder Bremen

O FC Koeln venceu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições e empatou um. A atuação mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Würzburger Kickers pela DFB-Pokal, em 24 de agosto, depois de triunfos consecutivos por 2 a 1 e 2 a 0 em amistosos contra a Real Sociedad. Os únicos pontos desperdiçados nessa sequência vieram em um empate por 2 a 2 contra o Hertha Berlin na pré-temporada. O Koeln marcou 13 gols nesses cinco jogos e sofreu quatro.

Os últimos cinco jogos do Werder Bremen renderam duas vitórias, dois empates e uma derrota. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o SK Hansa Lüneeburg pela DFB-Pokal, em 22 de agosto. O Bremen perdeu o último amistoso de pré-temporada por 1 a 0 para o Auxerre e empatou duas vezes contra o Paderborn, ambas terminando em 2 a 2. A equipe marcou nove gols e sofreu cinco nessa sequência de cinco partidas.

KOE

KOE - Sequência

BEG
V0-8
BSC
E2-2
RSO
V2-0
RSO
V2-1
WUK
V1-2
Gol marcado (sofrido)
16/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SVW

SVW - Sequência

COT
V2-4
SCP
E2-2
SCP
E2-2
AJA
D0-1
LSK
V0-3
Gol marcado (sofrido)
11/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

FC Koeln x Werder Bremen: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses dois clubes foi uma partida da Bundesliga em 12 de abril de 2026, quando o FC Koeln venceu por 3 a 1 no RheinEnergieSTADION. Nos últimos cinco encontros pela Bundesliga, o retrospecto está empatado, com uma vitória para cada lado e três empates. A única vitória anterior como visitante nessa sequência foi do Bremen, que venceu por 1 a 0 em Colônia em fevereiro de 2024.

Confrontos

ColôniaEmpateWerder Bremen
1
2
2
Bundesliga
Colônia badge
Colônia
KOE
3
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
FJ
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
Colônia badge
Colônia
KOE
1
FJ
Bundesliga
Colônia badge
Colônia
KOE
0
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
FJ
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
Colônia badge
Colônia
KOE
1
FJ
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
Colônia badge
Colônia
KOE
1
FJ
6Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram4/5

FC Koeln x Werder Bremen: classificação

Na atual tabela da Bundesliga, o FC Koeln ocupa a oitava posição, enquanto o Werder Bremen aparece em 18º.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
ColôniaColôniaKOE
00000000
9
FreiburgFreiburgSCF
00000000
10
HamburgoHamburgoHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
MainzMainzM05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
LeipzigLeipzigRBL
00000000
15
SchalkeSchalkeS04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
StuttgartStuttgartSTU
00000000
18
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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