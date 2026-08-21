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Como comprar ingressos para Everton x Ipswich Town: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

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Como comprar ingressos para a partida da Premier League entre Everton e Ipswich Town, incluindo informações sobre o jogo

Os torcedores do Everton com boa memória vão se lembrar de um eletrizante empate por 2 a 2 quando o Ipswich Town visitou o Goodison, em maio de 2025. As equipes voltarão a se enfrentar na Premier League, desta vez no Hill Dickinson Stadium, é claro, no sábado, 19 de setembro. Você pode reservar ingressos hoje.

O Everton teve um início positivo na nova campanha com uma vitória em casa contra o Crystal Palace na liga e depois deu sequência a isso ao despachar o Preston North End na Carabao Cup. O fato de ter saído sem sofrer gols nas duas partidas também deve ter agradado ao técnico dos Toffees, David Moyes.

Recém-promovido, o Ipswich Town também espera construir sobre bases sólidas estabelecidas neste agosto. Assim como o Everton, o time de Suffolk também garantiu vitórias de estreia na Premier League e na Carabao Cup.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Everton x Ipswich Town, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo da Premier League entre Everton e Ipswich Town?

Everton x Ipswich Town acontece no Hill Dickinson Stadium (Liverpool) no sábado, 19 de setembro, com início previsto para as 15h BST.

crest
Premier League - Rodada 5
Hill Dickinson Stadium

Como comprar ingressos para Everton x Ipswich Town pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de ingressos avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

  • Portadores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais portadores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não forem usar.
  • Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram dentro de uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida se esgotar, os membros que perderam no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: As vendas abertas ao público em geral não associado praticamente não existem para partidas da Premier League.

Se estiverem procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Everton x Ipswich Town pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias Adulto, Júnior (geralmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.
  • Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, categoria A, B ou C). Grandes confrontos contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na categoria A, com os maiores preços de face.
  • Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e no anel inferior têm preços premium, enquanto assentos no anel superior atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para entrar nos sorteios ou nas plataformas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de preço de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, e confirmou isso pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente são vendidas exclusivamente aos portadores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou aos sorteios básicos para associados.

Forma

EVE

EVE - Sequência

STU
D3-1
NEW
V3-1
LIL
E1-1
CRY
V2-0
PNE
V0-4
Gol marcado (sofrido)
11/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
IPS

IPS - Sequência

LEH
V1-0
RAY
V3-0
FCU
V2-4
SUN
V2-1
LEI
V3-1
Gol marcado (sofrido)
13/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

EvertonEmpateIpswich
1
2
2
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
FJ
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Everton badge
Everton
EVE
2
FJ
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
FJ
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Everton badge
Everton
EVE
0
FJ
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
Everton badge
Everton
EVE
0
FJ
5Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Everton x Ipswich

Everton crest
Everton
EVE
Formação
Ipswich crest
Ipswich
IPS
Ipswich crest
Ipswich
IPS

Técnico

  • D. Moyes

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BrightonBrightonBHA
110040+43
V
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
V
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
V
5
HullHullHUL
110020+23
V
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
V
7
IpswichIpswichIPS
110021+13
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
V
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
V
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
E
11
NewcastleNewcastleNEW
10102201
E
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
D
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
D
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
D
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
D
18
CoventryCoventryCOV
100103-30
D
19
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
D
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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