Como comprar ingressos para Everton x Crystal Palace: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

O Everton abre sua campanha na Premier League em casa, no Hill Dickinson Stadium, no sábado, 22 de agosto. O Crystal Palace, sob o comando do novo técnico Pierre Sage, será o primeiro adversário dos Toffees.

Os torcedores que lotaram o Hill Dickinson na temporada passada acompanharam alguns confrontos de encher os olhos. Houve 3 ou mais gols em cada uma das últimas quatro partidas de Premier League disputadas no local, e a torcida do Everton vai esperar mais do mesmo nos próximos meses, com muitas vitórias em casa, de preferência.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Everton x Crystal Palace, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Everton e Crystal Palace pela Premier League?

Everton x Crystal Palace começa às 15h00 BST de sábado, 22 de agosto de 2026, no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool.

Premier League - Rodada 1 22 de ago. de 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

Como comprar ingressos para Everton x Crystal Palace pela Premier League?

Há várias opções de ingressos disponíveis para partidas da Premier League, de ingressos avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem ao clube os jogos que não vão usar.

Membros oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida tiver ingressos esgotados, os membros que não conseguiram no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público em geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiverem procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Everton x Crystal Palace pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados para as categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.

Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em categorias (por exemplo, Categoria A, B ou C). Grandes confrontos contra rivais do top-6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Os assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preços premium, enquanto os lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais econômicas.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preços e disponibilidade dos ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes durante toda a temporada 2026/27, com confirmação de vigência pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente aos detentores de carnê de temporada do mais alto nível, com o máximo de pontos de fidelidade. Praticamente nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

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