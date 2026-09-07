A atual campeã mundial, a Espanha, abre sua campanha na Liga das Nações da Uefa 2026/27 contra a Croácia, em Sevilha, antes de as duas seleções voltarem a se enfrentar apenas uma semana depois, em Split. As duas partidas fazem parte de uma agenda carregada do Grupo A3 da Liga A, que também inclui Inglaterra e Tchéquia, e este confronto duplo logo no início tem bastante peso, dada a qualidade dos dois lados.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para Espanha x Croácia, incluindo datas das partidas, preços e onde comprar.

Quando será o pontapé inicial de Espanha x Croácia pela Liga A da Liga das Nações da Uefa?

Espanha x Croácia começa no Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilha, em 26 de setembro de 2026, com o horário exato local ainda a ser confirmado pela Uefa.

Liga das Nações A - Rodada 2 29 de set. de 2026 - 14:45 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Onde comprar ingressos para Espanha x Croácia?

A maneira mais confiável de garantir ingressos para este confronto duplo, particularmente para o jogo em Sevilha, que está esgotado, é por meio do StubHub. Como um dos maiores marketplaces de ingressos do mundo, o StubHub lista uma ampla variedade de opções de assentos nas duas partidas, do Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilha, ao Poljud Stadium, em Split.

Aqui está o motivo pelo qual vale a pena conferir o StubHub para este duelo:

Acesso a uma partida esgotada – com os ingressos oficiais para Sevilha esgotados, o StubHub é uma das únicas maneiras restantes de comparecer à partida de 29 de setembro

Transferências garantidas – toda compra é respaldada pelo programa FanProtect do StubHub, dando aos compradores a confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo do dia do jogo

Não é necessário ser membro da federação – útil para torcedores internacionais sem acesso aos canais oficiais da RFEF ou da HNS

Ampla seleção de assentos – nos dois estádios, de lugares nos anéis superiores a opções premium centrais

Pacotes de hospitalidade – disponíveis para torcedores que desejam uma experiência de dia de jogo mais completa em qualquer uma das partidas

Dada a rapidez com que o jogo em Sevilha se esgotou, é fortemente recomendável reservar cedo também para a partida fora de casa, em Split, especialmente com a crescente projeção da Espanha desde o título da Copa do Mundo.

Quanto custam os ingressos para Espanha x Croácia?

Os preços para este confronto duplo variam de acordo com a partida, a localização do assento e a proximidade da data do jogo no momento da compra. Aqui está um guia aproximado do que esperar no StubHub:

Sevilha (esgotado na fonte): sem estoque oficial restante, os preços de revenda no mercado secundário estão bem acima do valor de face, diante da dimensão da demanda em torno do sucesso da Espanha na Copa do Mundo

Assentos mais baratos em Split: a partir de cerca de €45 a €60, normalmente nos anéis superiores atrás dos gols

Assentos intermediários em Split: em geral, de €90 a €160, oferecendo uma visão mais clara ao longo das laterais

Como em qualquer partida envolvendo a campeã mundial, os preços no mercado secundário podem mudar rapidamente, então garantir um lugar o mais cedo possível é a opção mais segura se você trabalha com um orçamento específico.

Espanha x Croácia pela Liga A da Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Forma de Espanha e Croácia

A Espanha chega para esta partida com cinco vitórias nos últimos cinco jogos, todos pela Copa do Mundo de 2026. A seleção venceu a Argentina por 1 a 0 na final e antes havia derrotado a Áustria por 3 a 0, Portugal por 1 a 0, Bélgica por 2 a 1 e França por 2 a 0. Ao longo dessas cinco partidas, a Espanha marcou sete gols e não sofreu nenhum, saindo sem ser vazada em todos os jogos.

Os últimos cinco resultados da Croácia são mais variados. A seleção venceu três e perdeu dois, com sua partida mais recente sendo uma derrota por 2 a 1 para Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo. Antes, no torneio, venceu Gana por 2 a 1 e Panamá por 1 a 0, mas também perdeu por 4 a 2 para a Inglaterra na fase de grupos. A Croácia marcou sete gols e sofreu nove nesses cinco jogos.

Espanha x Croácia: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas seleções foi na Euro 2024, quando a Espanha venceu por 3 a 0. Antes disso, as duas equipes empataram por 0 a 0 em uma partida da Liga das Nações em junho de 2023. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Espanha tem o retrospecto mais forte, com sua vitória mais enfática sendo um triunfo em casa por 6 a 0 na Liga das Nações, em setembro de 2018. Os cinco encontros produziram 19 gols no total.

Classificação de Espanha x Croácia

No Grupo 3 da Liga das Nações da Uefa, a Croácia ocupa atualmente a primeira posição, enquanto a Espanha aparece em quarto lugar antes desta partida.