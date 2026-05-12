Como comprar ingressos para Espanha x Cabo Verde: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Mercedes-Benz Stadium e muito mais

A Espanha, campeã de 2010, estreia na Copa do Mundo de 2026 contra a modesta seleção de Cabo Verde, no dia 15 de junho.

A La Roja está de volta ao topo do ranking mundial após alguns anos de transição e chega a este torneio como uma das favoritas. Com uma mistura de juventude, experiência e nomes conhecidos, espera-se que a equipe de Luis de la Fuente chegue às fases finais nos EUA. Lamine Yamal, de 18 anos, e seu companheiro de equipe no Barcelona, Pedri, agora com 23, serão fundamentais para as chances da Espanha.

Enquanto isso, Cabo Verde fará sua estreia no cenário mundial. A nação insular contará fortemente com o lendário capitão e maior artilheiro de todos os tempos, Ryan Mendes, enquanto busca aproveitar seu momento sob os holofotes.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Espanha x Cabo Verde, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.

Quando será o jogo Espanha x Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026?

Jogos da Espanha na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 15 de junho de 2026 Espanha x Cabo Verde Estádio Mercedes-Benz, Atlanta Ingressos 21 de junho de 2026 Espanha x Arábia Saudita Estádio Mercedes-Benz, Atlanta Ingressos 26 de junho de 2026 Uruguai x Espanha Estádio Akron, Akron Ingressos

Jogos de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 15 de junho de 2026 Espanha x Cabo Verde Estádio Mercedes-Benz, Atlanta Ingressos 21 de junho de 2025 Uruguai x Cabo Verde Hard Rock Stadium, Miami Ingressos 26 de junho de 2026 Cabo Verde x Arábia Saudita NRG Stadium, Houston Ingressos

Como comprar ingressos para Espanha x Cabo Verde?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Espanha x Cabo Verde?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar muito dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.

Para a partida Espanha x Cabo Verde em Atlanta, os preços básicos são atualmente a maior atração para os torcedores com orçamento limitado. Como a seleção anfitriã entra em campo para uma decisiva final de grupo, espera-se que a demanda esteja entre as mais altas da fase de grupos.

Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 400 a US$ 550 nas arquibancadas superiores do estádio.

A divisão é a seguinte:

Categoria 3 (Nível Superior): US$ 400 - US$ 750

Categoria 2 (Nível Médio): $800 - $1.300

Categoria 1 (Nível Inferior/Lateral): $1.500 - $3.500

Hospitalidade/VIP: $4.000+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como Atlanta é um destino global de primeira linha e um importante centro para a equipe anfitriã, espera-se que a demanda local seja excepcionalmente alta. Garantir os ingressos disponíveis da Categoria 3 com antecedência é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto de alto risco.

Histórico de confrontos diretos entre Espanha e Cabo Verde

Tudo o que você precisa saber sobre o Mercedes-Benz Stadium

O Mercedes-Benz Stadium está localizado em Atlanta, Geórgia, e está prestes a se tornar um dos locais mais tecnologicamente avançados da Copa do Mundo de 2026, chegando a sediar uma das semifinais do torneio.

Conhecido por seu impressionante teto retrátil em forma de “cata-vento” e pela enorme tela de vídeo “Halo Board” de 360 graus, ele foi projetado especificamente para acomodar tanto o futebol americano quanto o futebol profissional.

Para a Copa do Mundo, o estádio instalará um sistema de grama natural de última geração, cultivada especificamente para o torneio, substituindo a grama artificial normalmente utilizada. Com capacidade para 70.000 pessoas, foi o primeiro estádio esportivo profissional da América do Norte a obter a certificação LEED Platina, contando com enormes painéis solares e sistemas de captação de água da chuva.

O estádio sediará oito partidas no total.