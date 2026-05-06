Como comprar ingressos para Espanha x Arábia Saudita: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Mercedes-Benz Stadium e muito mais

A Espanha, gigante europeia, enfrenta a Arábia Saudita, potência em ascensão, na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA de 2026.

A Espanha, campeã de 2010 e eterna candidata ao título, busca restabelecer seu domínio no cenário mundial com um elenco repleto de brilhantismo técnico.

Enquanto isso, a Arábia Saudita chega ao torneio com grande impulso, após sua vitória histórica contra a Argentina na edição anterior e uma liga que se tornou o centro das atenções globais.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Espanha x Arábia Saudita, incluindo onde comprar e os preços dos ingressos.

Quando será o jogo Espanha x Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026?

Jogos da Espanha na Copa do Mundo de 2026

A Espanha entra no torneio com grandes expectativas. Para planejar sua viagem pela América do Norte, confira abaixo a programação confirmada da fase de grupos:

Data Calendário Local Ingressos 15 de junho de 2026 Espanha x Cabo Verde Estádio de Atlanta, Atlanta Ingressos 21 de junho de 2026 Espanha x Arábia Saudita Estádio de Atlanta, Atlanta Ingressos 26 de junho de 2026 Uruguai x Espanha Estádio de Guadalajara, Guadalajara Ingressos



Jogos da Copa do Mundo de 2026 na Arábia Saudita

A Arábia Saudita busca repetir a façanha de 2022, quando derrotou favoritos. Acompanhe os Falcões Verdes pelos Estados Unidos e pelo México com estes detalhes dos jogos:

Data Partida Local Ingressos 15 de junho de 2026 Arábia Saudita x Uruguai Miami Stadium, Miami Ingressos 21 de junho de 2025 Arábia Saudita x Espanha Estádio Mercedes-Benz, Atlanta Ingressos 26 de junho de 2026 Arábia Saudita x Cabo Verde Estádio de Houston, Houston Ingressos

Como comprar ingressos para Espanha x Arábia Saudita?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Devido à demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Espanha x Arábia Saudita?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar muito dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.

Para a partida Espanha x Arábia Saudita em Atlanta, os preços básicos são atualmente a maior atração para os torcedores com orçamento limitado.

Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 350 a US$ 450 nas arquibancadas superiores do estádio.

A divisão é a seguinte:

Categoria 3 (Arquibancada Superior): US$ 350 - US$ 600

Categoria 2 (Arquibancada intermediária): US$ 650 - US$ 950

Categoria 1 (Arquibancada inferior/Lateral): US$ 1.000 - US$ 2.500

Hospitalidade/VIP: US$ 3.000+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações de acordo com a demanda do mercado. Como Atlanta é um importante centro de transportes, espera-se que a demanda local seja muito alta; portanto, garantir agora os ingressos mais baratos da categoria 3 é a melhor opção para os torcedores que querem economizar.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio de Atlanta

O Estádio de Atlanta, conhecido comercialmente como Mercedes-Benz Stadium, é um dos locais mais avançados tecnologicamente do mundo.

Localizado no coração de Atlanta, na Geórgia, é famoso por seu telhado retrátil em forma de cata-vento e pelo enorme halo board, uma tela LED circular de 360 graus que é a maior do gênero.

Para a Copa do Mundo de 2026, o estádio terá capacidade para cerca de 71.000 lugares, oferecendo uma sensação incrivelmente intimista apesar de seu tamanho gigantesco, graças à inclinação acentuada das arquibancadas.