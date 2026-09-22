A Liga das Nações da UEFA está de volta com um confronto de alto risco, já que a Escócia se prepara para enfrentar a Macedônia do Norte em um duelo crucial do Grupo E. As duas seleções buscam ganhar impulso e assumir vantagem no grupo, tornando este encontro internacional imperdível para os torcedores de toda a Europa.

Com um histórico de partidas intensamente disputadas entre essas seleções, a expectativa é de que a atmosfera dentro do estádio seja eletrizante. Os torcedores podem esperar um jogo físico e franco, de uma área à outra, com pontos importantes para promoção no torneio e para o ranking estritamente em jogo.

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Quando será o pontapé inicial de Escócia x Macedônia do Norte pela Liga das Nações B da UEFA?

Escócia x Macedônia do Norte acontece no Hampden Park, em Glasgow, com o horário de início ainda a ser confirmado.

Liga das Nações B - Rodada 5 13 de nov. de 2026 - 14:45 Hampden Park

Onde comprar ingressos para Escócia x Macedônia do Norte?

A distribuição oficial de ingressos para este confronto da Liga das Nações da UEFA é feita diretamente pelo portal online da associação de futebol anfitriã, que oferece acesso às vendas primárias gerais ao público. Os torcedores devem se registrar com antecedência na plataforma oficial para garantir ingressos padrão antes que a carga regular se esgote.

Se a janela de vendas primárias se encerrar ou os lugares estiverem totalmente reservados na plataforma oficial, plataformas de mercado secundário como Ticombo são a alternativa ideal se os anúncios no site oficial estiverem esgotados.

Quanto custam os ingressos para Escócia x Macedônia do Norte?

Os ingressos padrão para uma única partida no portal oficial de bilheteria começam em aproximadamente € 35 para opções de assento geral, dependendo do setor do estádio e da categoria escolhida.

Para plataformas de mercado secundário como Ticombo, os preços de entrada no mercado secundário começam em cerca de € 90 por assento quando o estoque de ingressos padrão da venda primária se esgota.

Escócia x Macedônia do Norte pela Liga das Nações B da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Escócia x Macedônia do Norte

A Escócia venceu três de suas últimas cinco partidas, com duas derrotas e nenhum empate nesse período. Seus resultados mais recentes vieram na Copa do Mundo, onde perdeu por 3 a 0 para o Brasil e por 1 a 0 para o Marrocos. Antes desses tropeços, venceu o Haiti por 1 a 0 e goleou Curaçao por 4 a 1, demonstrando seu poder de ataque no dia certo. Ao longo dessas cinco partidas, a Escócia marcou seis gols e sofreu cinco.

A Macedônia do Norte tem lutado para encontrar consistência, vencendo apenas um de seus últimos cinco jogos, além de dois empates e duas derrotas. Sua atuação mais recente terminou em derrota por 4 a 0 para a Turquia, e a seleção também sofreu uma derrota por 4 a 0 para a Dinamarca nas Eliminatórias da Copa do Mundo. A derrota por 7 a 1 para o País de Gales no início da campanha representa seu resultado mais pesado nesta sequência. A Macedônia do Norte marcou apenas um gol e sofreu quinze nessas cinco partidas.

Escócia x Macedônia do Norte: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre as duas seleções aconteceu em setembro de 2013, quando a Escócia venceu por 2 a 1 fora de casa, na Macedônia do Norte, durante as Eliminatórias da Copa do Mundo. Observando os últimos quatro confrontos diretos registrados, a Escócia leva vantagem, com duas vitórias contra uma da Macedônia do Norte, além de um empate. A vitória escocesa por 2 a 0 em casa, em 2009, segue sendo seu resultado mais convincente na série.







