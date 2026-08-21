O Hamburger SV enfrenta o Mainz 05 no domingo, 6 de setembro de 2026, no Deutsche Bank Park, em Frankfurt.

Os dois clubes chegam para o confronto do início da temporada buscando embalar após suas partidas de abertura no cenário doméstico. O encontro anterior entre eles na Bundesliga, em abril de 2026, terminou em empate por 1 a 1 na WWK Arena.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Eintracht Frankfurt x Augsburg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Eintracht Frankfurt x Augsburg pela Bundesliga?

O Eintracht Frankfurt recebe o Augsburg no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, com início marcado para o horário listado acima.

Bundesliga - Rodada 2 6 de set. de 2026 - 11:30 Deutsche Bank Park

Como comprar ingressos para Hamburger SV x Mainz 05 pela Bundesliga?

Para garantir ingressos para o jogo da Bundesliga entre Hamburger SV x 1. FSV Mainz 05 no domingo, 6 de setembro de 2026, no Volksparkstadion, siga os canais oficiais e as etapas verificadas de compra de ingressos abaixo:

1. Portal oficial de ingressos do HSV (venda primária)

A forma mais segura e confiável de comprar ingressos pelo valor de face é diretamente com o Hamburger SV:

Site oficial: visite a Ticketshop do HSV.

Prioridade para membros do HSV: Membros oficiais do clube recebem uma janela de compra antecipada antes da abertura das vendas ao público. Jogos de alta demanda frequentemente se esgotam durante a pré-venda para membros.

Venda geral: Quaisquer ingressos restantes entram em venda geral online para não membros.

2. Setor de visitantes (torcedores do Mainz 05)

Se você for apoiar o 1. FSV Mainz 05 no setor visitante:

Ticketshop do Mainz 05: Os ingressos para visitantes são administrados diretamente pelo Mainz 05 e vendidos pela Ticketshop oficial do Mainz 05. Membros e detentores de carnê de temporada têm acesso prioritário.

3. Plataformas secundárias de ingressos

Se as opções primárias estiverem esgotadas, os ingressos são listados em mecanismos de busca de ingressos e plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Hamburger SV x Mainz 05 pela Bundesliga?

Os preços oficiais de face para jogos da Bundesliga no Volksparkstadion normalmente começam em torno de €18 a €24 para áreas em pé, como a Nordtribüne, e chegam a €50 a €90+ para setores com assentos, com membros oficiais do clube recebendo acesso prioritário às vendas primárias. As listagens em plataformas secundárias de ingressos para jogos de alta demanda geralmente começam em cerca de €60 e podem subir conforme a localização do assento e a demanda do mercado.

Vendas oficiais primárias e de troca

Lançamento primário: Os ingressos padrão para áreas em pé geralmente começam em torno de €18–€24 , enquanto as categorias com assentos variam entre €35 e €90 . Membros oficiais do clube têm janelas prioritárias de reserva antes das liberações ao público.

Troca de ingressos do clube: Se as vendas primárias se esgotarem, detentores de carnês de temporada e membros do clube revendem seus lugares legalmente na troca oficial de ingressos do clube, pelo valor de face acrescido de pequenas taxas de processamento.

Mercado secundário de revenda

Mercados de revenda: Em mercados secundários de ingressos, os bilhetes mais baratos para áreas em pé ou setores superiores geralmente começam em cerca de €60 , enquanto assentos nobres no meio-campo e em setores inferiores normalmente variam de €100 a €250+ , dependendo da demanda e das taxas do vendedor.

Eintracht Frankfurt x Augsburg pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Eintracht Frankfurt e Augsburg

O Eintracht Frankfurt chega para a abertura da Bundesliga com uma campanha de pré-temporada de quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou com derrota por 7 a 0 para o Brentford em 15 de agosto, resultado que gerou ondas de choque no clube. Antes disso, o Frankfurt venceu três amistosos seguidos, incluindo um triunfo por 5 a 1 sobre o FSV Frankfurt e uma vitória por 2 a 0 contra o Hull City. Ao longo dessas cinco partidas, o Frankfurt marcou 11 gols e sofreu 10.

O Augsburg encerrou a pré-temporada com duas vitórias, duas derrotas e um empate em cinco jogos. Seu último jogo terminou com derrota por 4 a 0 para o Leeds United em 15 de agosto. Também registrou uma vitória por 3 a 2 sobre o Sassuolo e uma goleada por 15 a 0 sobre o Schwaz no mesmo período. O Augsburg marcou 21 gols nessas cinco partidas e sofreu 11.

Eintracht Frankfurt x Augsburg: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses times terminou em 1 a 1, com o Augsburg recebendo o Frankfurt pela Bundesliga em 25 de abril de 2026. Nos últimos cinco confrontos pela Bundesliga, o Frankfurt leva vantagem com duas vitórias contra nenhuma do Augsburg, além de três empates completando o retrospecto. O Frankfurt marcou oito gols nesses cinco jogos, enquanto o Augsburg fez cinco.

Classificação de Eintracht Frankfurt x Augsburg

Na atual tabela da Bundesliga, o Augsburg está em primeiro, enquanto o Eintracht Frankfurt ocupa a sexta colocação.