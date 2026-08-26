Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
La Liga
team-logoDeportivo Alaves
Estadio Mendizorroza
team-logoValencia
Book Deportivo Alaves vs Valencia Tickets
GOAL-e

Com o apoio de

Como comprar ingressos para Deportivo Alavés x Valencia: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Deportivo Alaves
Valencia
La Liga

O Deportivo Alavés enfrenta o Valencia em LaLiga. Veja como você pode garantir seus ingressos

Deportivo Alaves enfrenta o Valencia na quarta-feira, 16 de setembro de 2026, no Estadio Mendizorroza, em Vitoria.

O confronto reacende uma rivalidade competitiva da elite, com os dois clubes buscando pontos cruciais no início da campanha. No encontro anterior, em março de 2026, o Valencia conquistou uma vitória apertada por 3 a 2 em casa, no Mestalla. O Alavés tentará aproveitar o mando de campo para se vingar do Valencia.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Deportivo Alaves x Valencia, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Deportivo Alaves x Valencia por LaLiga?

Deportivo Alaves x Valencia acontece no Estadio Mendizorroza, em Vitoria.

crest
La Liga - Rodada 6
Estadio Mendizorroza

Como comprar ingressos para Deportivo Alaves x Valencia por LaLiga?

Você pode comprar ingressos para o jogo entre Deportivo Alavés e Valencia por meio de várias fontes primárias:

Canais oficiais dos clubes

  • Site oficial do Deportivo Alavés: O clube mandante vende ingressos diretamente ao público em geral por meio de seu portal oficial de venda online (deportivoalaves.com).
  • Bilheteria do Estádio Mendizorrotza: Os ingressos podem ser comprados pessoalmente na bilheteria do estádio, em Vitoria-Gasteiz, sujeitos à disponibilidade nos dias de jogo ou nos dias que antecedem a partida.
  • Loja oficial (Baskonia Alavés Store): Ingressos de entrada geral costumam estar disponíveis na loja oficial do clube, localizada no centro de Vitoria-Gasteiz.

Plataformas secundárias e de revenda de ingressos

  • Parceiros de bilhetagem e agregadores primários: Mercados secundários como StubHub anunciam ingressos de revenda de vendedores, embora os preços geralmente sejam mais altos do que o valor de face, dependendo da demanda.

Quanto custam os ingressos para Deportivo Alaves x Valencia por LaLiga?

Os preços dos ingressos para a partida entre Deportivo Alavés e Valencia por LaLiga, no Estádio Mendizorrotza, variam de acordo com a localização do assento e se a compra é feita por canais oficiais ou secundários:

Preços oficiais de face (canais do clube)

  • Atrás dos gols (Fondo Polideportivo / Fondo Cervantes): €30 – €50
  • Arquibancada lateral (Tribuna Preferencia): €35 – €55
  • Arquibancada principal (Tribuna Principal / Central Premium): €50 – €75

Plataformas secundárias e de revenda

Em sites de troca de ingressos, como StubHub, os preços atualmente começam em torno de:

  • Preço inicial de entrada geral: ~€60 – €70
  • Preço médio de revenda: ~€140 – €210 (dependendo da categoria e da demanda)

Deportivo Alaves x Valencia por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Deportivo Alaves e Valencia

O Deportivo Alaves venceu três e empatou um de seus últimos cinco jogos em todas as competições, com seu único compromisso competitivo nessa sequência terminando em empate por 1 a 1 fora de casa contra o Rayo Vallecano, em 20 de agosto. Seu melhor resultado foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Getafe, em LaLiga, em 15 de agosto, após um triunfo por 3 a 0 em amistoso sobre o Castellon. O Alaves marcou oito gols e sofreu dois nesses cinco jogos, mantendo a defesa sem ser vazada em dois deles.

O retrospecto recente do Valencia é de uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Real Betis em 25 de agosto, após um empate sem gols com o Celta Vigo três dias antes. Sua única vitória nessa sequência veio em um amistoso de pré-temporada contra o Hercules, por 2 a 0. O Valencia não conseguiu marcar em três de seus últimos cinco jogos.

ALA

ALA - Sequência

GIR
V0-1
CAS
V3-0
SAN
V1-1
GET
V3-0
RAY
E1-1
Gol marcado (sofrido)
9/2
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
VAL

VAL - Sequência

NEW
D1-2
CDT
D0-1
HER
V2-0
CEL
E0-0
BET
D0-1
Gol marcado (sofrido)
3/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Deportivo Alaves x Valencia: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em LaLiga, em 8 de março de 2026, quando o Valencia venceu o Alaves por 3 a 2 em casa. Antes disso, os dois clubes empataram por 0 a 0 no Mendizorroza, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Alaves soma duas vitórias contra uma do Valencia, com outros dois resultados terminando empatados, e o Alaves tem o retrospecto mais forte quando joga em casa neste confronto.

Confrontos

Deportivo AlavesEmpateValencia
2
2
1
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
3
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
FJ
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
Valencia badge
Valencia
VAL
0
FJ
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Valencia badge
Valencia
VAL
0
FJ
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
2
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
FJ
Amistosos de clubes
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FJ
6Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação de Deportivo Alaves e Valencia

#JVEDGPGCSGPSequência
1
SevillaSevillaSEV
220052+36
V
V
2
BétisBétisBET
220020+26
V
V
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
E
V
4
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
211042+24
E
V
5
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
V
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
D
V
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
8
GetafeGetafeGET
210113-23
V
D
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
E
E
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
E
E
11
Celta de VigoCelta de VigoCEL
10100001
E
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
E
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
D
E
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
E
D
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
D
E
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
E
D
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
E
D
18
ElcheElcheELC
201116-51
D
E
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
D
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google