Deportivo Alaves enfrenta o Valencia na quarta-feira, 16 de setembro de 2026, no Estadio Mendizorroza, em Vitoria.
O confronto reacende uma rivalidade competitiva da elite, com os dois clubes buscando pontos cruciais no início da campanha. No encontro anterior, em março de 2026, o Valencia conquistou uma vitória apertada por 3 a 2 em casa, no Mestalla. O Alavés tentará aproveitar o mando de campo para se vingar do Valencia.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Deportivo Alaves x Valencia, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Deportivo Alaves x Valencia por LaLiga?
Deportivo Alaves x Valencia acontece no Estadio Mendizorroza, em Vitoria.
Como comprar ingressos para Deportivo Alaves x Valencia por LaLiga?
Você pode comprar ingressos para o jogo entre Deportivo Alavés e Valencia por meio de várias fontes primárias:
Canais oficiais dos clubes
- Site oficial do Deportivo Alavés: O clube mandante vende ingressos diretamente ao público em geral por meio de seu portal oficial de venda online (deportivoalaves.com).
- Bilheteria do Estádio Mendizorrotza: Os ingressos podem ser comprados pessoalmente na bilheteria do estádio, em Vitoria-Gasteiz, sujeitos à disponibilidade nos dias de jogo ou nos dias que antecedem a partida.
- Loja oficial (Baskonia Alavés Store): Ingressos de entrada geral costumam estar disponíveis na loja oficial do clube, localizada no centro de Vitoria-Gasteiz.
Plataformas secundárias e de revenda de ingressos
- Parceiros de bilhetagem e agregadores primários: Mercados secundários como StubHub anunciam ingressos de revenda de vendedores, embora os preços geralmente sejam mais altos do que o valor de face, dependendo da demanda.
Quanto custam os ingressos para Deportivo Alaves x Valencia por LaLiga?
Os preços dos ingressos para a partida entre Deportivo Alavés e Valencia por LaLiga, no Estádio Mendizorrotza, variam de acordo com a localização do assento e se a compra é feita por canais oficiais ou secundários:
Preços oficiais de face (canais do clube)
- Atrás dos gols (Fondo Polideportivo / Fondo Cervantes): €30 – €50
- Arquibancada lateral (Tribuna Preferencia): €35 – €55
- Arquibancada principal (Tribuna Principal / Central Premium): €50 – €75
Plataformas secundárias e de revenda
Em sites de troca de ingressos, como StubHub, os preços atualmente começam em torno de:
- Preço inicial de entrada geral: ~€60 – €70
- Preço médio de revenda: ~€140 – €210 (dependendo da categoria e da demanda)
Deportivo Alaves x Valencia por LaLiga: tudo o que você precisa saber
Momento de Deportivo Alaves e Valencia
O Deportivo Alaves venceu três e empatou um de seus últimos cinco jogos em todas as competições, com seu único compromisso competitivo nessa sequência terminando em empate por 1 a 1 fora de casa contra o Rayo Vallecano, em 20 de agosto. Seu melhor resultado foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Getafe, em LaLiga, em 15 de agosto, após um triunfo por 3 a 0 em amistoso sobre o Castellon. O Alaves marcou oito gols e sofreu dois nesses cinco jogos, mantendo a defesa sem ser vazada em dois deles.
O retrospecto recente do Valencia é de uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Real Betis em 25 de agosto, após um empate sem gols com o Celta Vigo três dias antes. Sua única vitória nessa sequência veio em um amistoso de pré-temporada contra o Hercules, por 2 a 0. O Valencia não conseguiu marcar em três de seus últimos cinco jogos.
Deportivo Alaves x Valencia: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em LaLiga, em 8 de março de 2026, quando o Valencia venceu o Alaves por 3 a 2 em casa. Antes disso, os dois clubes empataram por 0 a 0 no Mendizorroza, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Alaves soma duas vitórias contra uma do Valencia, com outros dois resultados terminando empatados, e o Alaves tem o retrospecto mais forte quando joga em casa neste confronto.
Confrontos
Classificação de Deportivo Alaves e Valencia
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
V
V
|2
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
V
V
|3
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
E
V
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
E
V
|5
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|+5
|3
V
|6
|2
|1
|0
|1
|4
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|+2
|3
D
V
|7
|1
|1
|0
|0
|2
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|+1
|3
V
|8
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|-2
|3
V
D
|9
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
E
E
|10
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
E
E
|11
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
E
|12
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
E
|13
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
D
E
|14
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
E
D
|15
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
D
E
|16
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
E
D
|17
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|1
E
D
|18
|2
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
D
E
|19
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
D
|20
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
D