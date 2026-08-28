O Crystal Palace terá uma dura estreia em casa na temporada 2026/27 da Premier League, ao enfrentar o Manchester City, que terminou no top-3 em cada uma das últimas 10 temporadas, na sexta-feira, 28 de agosto, no Selhurst Park. Você já pode garantir ingressos para este grande jogo sob os refletores.

Pierre Sage comandará o Palace em casa pela primeira vez desde que assumiu o lugar do muito bem-sucedido Oliver Glasner, e estará na expectativa por uma atuação positiva. Embora alguns dos confrontos diretos mais recentes tenham pendido de forma bastante significativa a favor do City, o Crystal Palace ainda terá boas lembranças de sua surpreendente vitória em Wembley, quando conquistou a FA Cup em maio de 2025.

O novo técnico do Man City, Enzo Maresca, comandará uma partida na capital pela primeira vez desde seu período no cargo de treinador do Chelsea. Em três jogos contra o Palace durante esse período de 18 meses, ele não conseguiu encontrar a fórmula da vitória, com cada um desses confrontos terminando empatado.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Crystal Palace x Manchester City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo de Premier League entre Crystal Palace e Manchester City?

Crystal Palace x Manchester City começa às 20h00 BST de sexta-feira, 28 de agosto, no Selhurst Park, em Londres.

Premier League - Rodada 2 28 de ago. de 2026 - 15:00 Selhurst Park

Como comprar ingressos para Crystal Palace x Manchester City pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de ingressos avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem jogos que não usarão ao clube.

Membros oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para participar do sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida tiver ingressos esgotados, os membros que não forem contemplados no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio da Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público geral que não é membro praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver em busca de ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Crystal Palace x Manchester City pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços em níveis para categorias Adulto, Júnior (geralmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em categorias (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top-6 ou adversários de clássicos entram na Categoria A, com os preços de face mais altos.

Localização do assento: Assentos centrais ao longo da lateral do campo e nos setores inferiores têm preços premium, enquanto os lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Associação oficial obrigatória: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para participar de sorteios ou das trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes durante a temporada 2026/27, com confirmação de que isso valerá pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes estejam limitados a £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para os detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para membros.

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