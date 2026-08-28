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Book Crystal Palace vs Manchester City Tickets

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Como comprar ingressos para Crystal Palace x Manchester City: preços da Premier League 2026/27, informações sobre a partida, horário de início e mais

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Premier League
Crystal Palace
Manchester City

Você pode reservar ingressos para a primeira partida da liga em casa do Crystal Palace na nova temporada

O Crystal Palace terá uma dura estreia em casa na temporada 2026/27 da Premier League, ao enfrentar o Manchester City, que terminou no top-3 em cada uma das últimas 10 temporadas, na sexta-feira, 28 de agosto, no Selhurst Park. Você já pode garantir ingressos para este grande jogo sob os refletores.

Pierre Sage comandará o Palace em casa pela primeira vez desde que assumiu o lugar do muito bem-sucedido Oliver Glasner, e estará na expectativa por uma atuação positiva. Embora alguns dos confrontos diretos mais recentes tenham pendido de forma bastante significativa a favor do City, o Crystal Palace ainda terá boas lembranças de sua surpreendente vitória em Wembley, quando conquistou a FA Cup em maio de 2025.

O novo técnico do Man City, Enzo Maresca, comandará uma partida na capital pela primeira vez desde seu período no cargo de treinador do Chelsea. Em três jogos contra o Palace durante esse período de 18 meses, ele não conseguiu encontrar a fórmula da vitória, com cada um desses confrontos terminando empatado.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Crystal Palace x Manchester City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo de Premier League entre Crystal Palace e Manchester City?

Crystal Palace x Manchester City começa às 20h00 BST de sexta-feira, 28 de agosto, no Selhurst Park, em Londres.

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Premier League - Rodada 2
Selhurst Park

Como comprar ingressos para Crystal Palace x Manchester City pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de ingressos avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem jogos que não usarão ao clube.
  • Membros oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para participar do sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida tiver ingressos esgotados, os membros que não forem contemplados no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio da Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: Vendas abertas ao público geral que não é membro praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver em busca de ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Crystal Palace x Manchester City pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços em níveis para categorias Adulto, Júnior (geralmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.
  • Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em categorias (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top-6 ou adversários de clássicos entram na Categoria A, com os preços de face mais altos.
  • Localização do assento: Assentos centrais ao longo da lateral do campo e nos setores inferiores têm preços premium, enquanto os lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Associação oficial obrigatória: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para participar de sorteios ou das trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes durante a temporada 2026/27, com confirmação de que isso valerá pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes estejam limitados a £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para os detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para membros.

Forma

CRY

CRY - Sequência

RCL
D3-0
ULA
V3-1
FUL
V1-2
SCF
D3-0
EVE
D2-0
Gol marcado (sofrido)
5/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
MCI

MCI - Sequência

INT
D1-1
KLA
V1-3
ATM
V3-1
ARS
D3-0
BOU
V2-1
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

Crystal PalaceEmpateManchester City
1
1
3
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
FJ
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FJ
Copa da Inglaterra
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FJ
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
5
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
FJ
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FJ
5Gols marcados13
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Notícias das equipes e elencos

Escalações de Crystal Palace x Manchester City

3-4-2-1
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Formação
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
1D. Henderson6J. Canvot17T. Tomiyasu26C. Richards18D. Kamada10Y. Pino25A. Khalaili20A. Wharton3T. Mitchell9E. Nketiah22J. Larsen1G. Donnarumma3R. Dias45A. Khusanov24J. Gvardiol6M. Guehi33N. O'Reilly47P. Foden42A. Semenyo10R. Cherki5E. Anderson9E. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
3-4-2-1
Crystal Palace

Time titular

Manchester City

Reservas

Técnico

  • P. Sage
  • E. Maresca
Crystal Palace

Lesões e suspensões

Manchester City

Classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
V
V
2
BrightonBrightonBHA
110040+43
V
3
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
4
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
V
5
EvertonEvertonEVE
110020+23
V
6
HullHullHUL
110020+23
V
7
ChelseaChelseaCHE
110032+13
V
8
IpswichIpswichIPS
110021+13
V
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
V
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
E
11
NewcastleNewcastleNEW
10102201
E
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
D
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
D
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
D
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
D
17
CoventryCoventryCOV
100103-30
D
18
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
D
19
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
D
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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