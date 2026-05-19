O Crystal Palace recebe o Arsenal no Selhurst Park, em Londres, no domingo, 24 de maio, em um jogo que promete ser dramático e decisivo para o título da Premier League na última rodada.

O Crystal Palace ocupa atualmente a 14ª posição na Premier League. Ao mesmo tempo, o Arsenal está em primeiro lugar, com os Gunners mantendo uma vantagem mínima no topo da tabela, enquanto a disputa pelo troféu do campeonato se estende até o apito final.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Crystal Palace x Arsenal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Crystal Palace e Arsenal na Premier League?

Premier League - Premier League Selhurst Park

Como comprar ingressos para Crystal Palace x Arsenal na Premier League?

Existem várias opções de ingressos disponíveis para os jogos da Premier League, desde ingressos individuais para partidas até ingressos para a temporada e pacotes de hospitalidade adicionais, que podem ser adquiridos pelo portal oficial de ingressos do clube.

Os clubes de futebol britânicos costumam distribuir os ingressos em três etapas:

Primeiro, para os titulares de ingressos para a temporada. Em seguida, para aqueles que já assistiram a jogos em casa anteriormente e são classificados com base em pontos de fidelidade. Por fim, ao público em geral durante o período de venda livre.

Se você está procurando ingressos de última hora, os torcedores também costumam comprá-los em plataformas de revenda, como o StubHub.

O que esperar do Crystal Palace x Arsenal?

Estes são os últimos 90 minutos de uma campanha nacional exaustiva, e o que está em jogo não poderia ser mais alto para os visitantes.

O Arsenal chega ao sul de Londres sabendo que a vitória garantirá seu primeiro título da Premier League em mais de duas décadas, após uma sequência impressionante coroada por uma vitória profissional por 1 a 0 sobre o West Ham em 10 de maio.

A equipe de Mikel Arteta tem demonstrado uma garra incrível, mas o Selhurst Park na última rodada é um dos ambientes mais difíceis do futebol inglês.

Qualquer ideia de que o Crystal Palace se renderia facilmente foi firmemente descartada pelo técnico Oliver Glasner.

Apesar de os Eagles terem uma histórica final da UEFA Conference League no horizonte poucos dias depois, Glasner confirmou publicamente que escalará um time com força total por respeito aos torcedores e à integridade do campeonato.

Eles também têm muitos motivos para frustrar o líder da liga, depois de sofrerem uma derrota por 1 a 0 no jogo de ida, em outubro.

Quanto custam os ingressos para o jogo entre Crystal Palace e Arsenal pela Premier League?

O custo de um ingresso para a Premier League varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias de adultos, jovens, estudantes e idosos, mas essas faixas variam de time para time.

A localização do assento e a zona do estádio influenciam significativamente o preço, sendo que as vistas privilegiadas costumam ter um custo mais elevado. Alguns clubes também classificam os jogos — por exemplo, confrontos de destaque contra adversários de renome podem ser enquadrados em uma categoria superior, com os preços subindo proporcionalmente.

A Premier League limitou o preço dos ingressos para jogos fora de casa a £30. Portanto, se você estiver procurando uma opção mais barata, pode ser uma boa ideia verificar os jogos fora de casa do seu time e tentar conseguir esses ingressos.