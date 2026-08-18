O Coventry teve de viajar a Londres para enfrentar o campeão da Premier League, o Arsenal, na estreia da temporada. Felizmente para o Coventry, o primeiro jogo em casa da nova campanha é bem mais palatável, já que a equipe enfrenta outro time promovido, o Hull City, na Coventry Building Society Arena, no sábado, 29 de agosto.

Os campeões da Championship comandados por Frank Lampard terminaram a temporada em alta, vencendo seus últimos três adversários e marcando 12 gols contra eles, enquanto conquistavam o título com 11 pontos de vantagem. O desempenho em casa, porém, foi altamente impressionante ao longo de toda a campanha, já que a equipe sofreu apenas duas derrotas diante da torcida do Coventry, e ambas foram contra times do top 4.

Será que o Coventry vai mandar em casa desta vez? Você pode descobrir isso pessoalmente reservando ingressos para a partida. Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Coventry City x Hull City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo da Premier League entre Coventry City e Hull City?

Coventry City x Hull City está programado para começar às 15h (BST) de sábado, 29 de agosto, na Coventry Building Society Arena, em Coventry.

Premier League - Rodada 2 29 de ago. de 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

Como comprar ingressos para Coventry City x Hull City pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, geridos por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambistas e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem partidas não utilizadas ao clube.

Membros oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os membros que não conseguiram no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio da Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público em geral que não é membro praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se você estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Coventry City x Hull City pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados entre as categorias Adulto, Júnior (geralmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de dérbi entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais na lateral do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto os lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou dos sistemas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, e confirmou a medida pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para os detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para membros.

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