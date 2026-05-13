Como comprar ingressos para Costa do Marfim x Equador: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Lincoln Financial Field e muito mais

A Costa do Marfim estreia na Copa do Mundo contra o Equador, pelo Grupo E, no Lincoln Financial Field, no dia 14 de junho.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo Costa do Marfim x Equador, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.

Quando será o jogo entre Costa do Marfim e Equador na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - E Lincoln Financial Field

Jogos da Costa do Marfim na Copa do Mundo de 2026

Os Elefantes carregarão muitas esperanças africanas na América do Norte. Os tricampeões da AFCON contarão fortemente com o dinamismo do meio-campo de Franck Kessie, especialmente quando enfrentarem a Alemanha, tetracampeã mundial.

Data Calendário Local Ingressos 14 de junho Costa do Marfim x Equador Lincoln Financial Field, Filadélfia Ingressos 20 de junho Alemanha x Costa do Marfim BMO Field, Toronto Ingressos 25 de junho Curazao x Costa do Marfim Lincoln Financial Field, Filadélfia Ingressos

Jogos do Equador na Copa do Mundo de 2026

O Equador buscará dar continuidade a uma impressionante campanha nas eliminatórias, que o levou ao segundo lugar na classificação da CONMEBOL. Estes jogos o aguardam na América do Norte:

Data Calendário Local Ingressos 14 de junho Costa do Marfim x Equador Lincoln Financial Field, Filadélfia Ingressos 20 de junho Equador x Curaçao Arrowhead Stadium, Kansas City Ingressos 25 de junho Equador x Alemanha Estádio MetLife, East Rutherford, Nova Jersey Ingressos

Como comprar ingressos para Costa do Marfim x Equador?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Devido à demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Costa do Marfim x Equador?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar bastante dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.

Para a partida entre Costa do Marfim e Equador na Filadélfia, os preços básicos são atualmente a maior atração para os torcedores com orçamento limitado. Como ambas as seleções buscam garantir um resultado crucial neste confronto do Grupo E, espera-se que a demanda seja alta para esta partida desta tarde no Lincoln Financial Field.

Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 120 a US$ 200 nas arquibancadas superiores do estádio para quem os adquiriu pelos canais oficiais. No mercado secundário, os preços mais baixos têm sido observados a partir de cerca de US$ 750.

A divisão é a seguinte:

Categoria 3 (Arquibancada Superior): US$ 120 – US$ 450

Categoria 2 (Nível intermediário): US$ 500 – US$ 900

Categoria 1 (Nível inferior/Lateral): US$ 1.250 – US$ 2.500

Hospitalidade/VIP: US$ 3.500+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como Filadélfia é um destino global de primeira linha e esta partida é um jogo-chave do Grupo E, espera-se que a demanda local e de visitantes seja alta. Garantir os ingressos disponíveis da Categoria 3 com antecedência é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto no Lincoln Financial Field.

Tudo o que você precisa saber sobre o Lincoln Financial Field

O estádio da Filadélfia, conhecido comercialmente como Lincoln Financial Field (e designado como Philadelphia Stadium para o torneio), é um marco arquitetônico e o principal destino esportivo do Vale do Delaware.

Localizado no South Philadelphia Sports Complex, o estádio é famoso por seu design único que lembra uma águia em voo, com coberturas em forma de asas acima das arquibancadas leste e oeste.

Ao contrário de estádios totalmente fechados, seus três cantos abertos proporcionam aos espectadores vistas deslumbrantes do horizonte da Filadélfia, ao mesmo tempo em que mantêm uma atmosfera intensa e concentrada em campo. O estádio está equipado com tecnologia de ponta, incluindo painéis de vídeo de alta definição da Panasonic e um sistema de som de última geração que garante uma experiência visual de excelência em todos os assentos.

Para a Copa do Mundo de 2026, o estádio operará com uma capacidade para o torneio de aproximadamente 69.000 lugares.

Para atender aos padrões internacionais, o estádio foi equipado com um gramado híbrido de alto desempenho, garantindo uma superfície de nível mundial para as seis partidas que está programado para sediar — incluindo um confronto histórico das oitavas de final no Dia da Independência dos Estados Unidos.