Como comprar ingressos para Colômbia x Portugal: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Hard Rock Stadium e muito mais

O Grupo K da Copa do Mundo chega a um final emocionante no dia 27 de junho, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, quando a Colômbia enfrenta Portugal. O jogo deve ser decisivo para determinar quem ficará na liderança da chave.
A Colômbia volta ao estádio de Miami pela primeira vez desde que perdeu a final da Copa América de 2024 para a Argentina.
Embora tenham garantido um grande apoio da torcida, os jogadores de Nestor Lorenzo sabem que terão de estar preparados e prontos para enfrentar a seleção portuguesa, classificada em 5º lugar no ranking mundial.
O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Colômbia x Portugal na Copa do Mundo de 2026, incluindo onde comprar e os preços dos ingressos.
Quando será o jogo entre Colômbia e Portugal na Copa do Mundo de 2026?
Jogos da Colômbia na Copa do Mundo de 2026
A Colômbia está de volta à festa do futebol mundial depois de ficar de fora da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Esta é a programação do Grupo K que os espera:
Data
Calendário
Local
Ingressos
Quarta-feira, 17 de junho
Uzbequistão x Colômbia
Estádio Azteca (Cidade do México)
Terça-feira, 23 de junho
Colômbia x República Democrática do Congo
Estádio Akron (Zapopan)
Sábado, 27 de junho
Colômbia x Portugal
Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
Jogos de Portugal na Copa do Mundo de 2026
Os torcedores de futebol estão ansiosos para ver Cristiano Ronaldo e o resto da Seleção das Quinas na América do Norte neste verão. Estes são os próximos jogos da seleção na Copa do Mundo:
Data
Calendário
Local
Ingressos
Quarta-feira, 17 de junho
Portugal x República Democrática do Congo
NRG Stadium (Houston)
Terça-feira, 23 de junho
Portugal x Uzbequistão
Estádio NRG (Houston)
Sábado, 27 de junho
Colômbia x Portugal
Estádio Hard Rock (Miami Gardens)
Como comprar ingressos para Colômbia x Portugal?
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Devido à demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.
Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:
- Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Quanto custam os ingressos para Colômbia x Portugal?
A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.
Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:
Categoria
Fase de grupos
Oitavas de final - Quartas de final
Semifinais e Final
Categoria 1
$250 - $400
$600 - $1.200
$1.500 - $6.730
Categoria 2
$150 - $280
$400 - $800
$1.000 - $4.210
Categoria 3
$100 - $200
$200 - $500
$600 - $2.790
Categoria 4
$60 - $120
$150 - $350
$400 - $2.030
Tudo o que você precisa saber sobre o Hard Rock Stadium
O Hard Rock Stadium é um complexo multifuncional em Miami Gardens, Flórida. É a casa do time da NFL Miami Dolphins desde sua inauguração em 1987 e do time de futebol americano universitário da NCAA, o Miami Hurricanes, desde 2008.
O local em Miami está acostumado a sediar eventos de destaque, tendo recebido seis Super Bowls, duas World Series da MLB (quando o Florida Marlins jogava lá) e a WrestleMania XXVIII. O torneio de tênis Miami Open também é um evento anual, assim como o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Miami, que acontece dentro do recinto do estádio.
Tendo sediado a final da Copa América de 2024, o Hard Rock Stadium também está acostumado a receber grandes eventos de futebol. Uma torcida exuberante viu a Argentina, que contava com Lionel Messi, do Inter Miami, erguer o troféu há dois anos, após uma vitória por 1 a 0 sobre a Colômbia na prorrogação.
O Hard Rock Stadium é um dos 16 estádios que sediarão partidas da Copa do Mundo da FIFA 2026 na América do Norte. Apesar de ter a menor capacidade (65.000 lugares) entre os 11 estádios localizados nos EUA, o estádio de Miami sediará sete partidas no total, incluindo a disputa pelo terceiro lugar.