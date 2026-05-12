Como comprar ingressos para Colômbia x Portugal: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Hard Rock Stadium e muito mais

O Grupo K da Copa do Mundo chega a um final emocionante no dia 27 de junho, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, quando a Colômbia enfrenta Portugal. O jogo deve ser decisivo para determinar quem ficará na liderança da chave.

A Colômbia volta ao estádio de Miami pela primeira vez desde que perdeu a final da Copa América de 2024 para a Argentina.

Embora tenham garantido um grande apoio da torcida, os jogadores de Nestor Lorenzo sabem que terão de estar preparados e prontos para enfrentar a seleção portuguesa, classificada em 5º lugar no ranking mundial.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Colômbia x Portugal na Copa do Mundo de 2026, incluindo onde comprar e os preços dos ingressos.

Quando será o jogo entre Colômbia e Portugal na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - K Hard Rock Stadium

Jogos da Colômbia na Copa do Mundo de 2026

A Colômbia está de volta à festa do futebol mundial depois de ficar de fora da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Esta é a programação do Grupo K que os espera:

Data Calendário Local Ingressos Quarta-feira, 17 de junho Uzbequistão x Colômbia Estádio Azteca (Cidade do México) Ingressos Terça-feira, 23 de junho Colômbia x República Democrática do Congo Estádio Akron (Zapopan) Ingressos Sábado, 27 de junho Colômbia x Portugal Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Ingressos

Jogos de Portugal na Copa do Mundo de 2026

Os torcedores de futebol estão ansiosos para ver Cristiano Ronaldo e o resto da Seleção das Quinas na América do Norte neste verão. Estes são os próximos jogos da seleção na Copa do Mundo:

Data Calendário Local Ingressos Quarta-feira, 17 de junho Portugal x República Democrática do Congo NRG Stadium (Houston) Ingressos Terça-feira, 23 de junho Portugal x Uzbequistão Estádio NRG (Houston) Ingressos Sábado, 27 de junho Colômbia x Portugal Estádio Hard Rock (Miami Gardens) Ingressos

Como comprar ingressos para Colômbia x Portugal?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Devido à demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Colômbia x Portugal?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o Hard Rock Stadium

O Hard Rock Stadium é um complexo multifuncional em Miami Gardens, Flórida. É a casa do time da NFL Miami Dolphins desde sua inauguração em 1987 e do time de futebol americano universitário da NCAA, o Miami Hurricanes, desde 2008.

O local em Miami está acostumado a sediar eventos de destaque, tendo recebido seis Super Bowls, duas World Series da MLB (quando o Florida Marlins jogava lá) e a WrestleMania XXVIII. O torneio de tênis Miami Open também é um evento anual, assim como o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Miami, que acontece dentro do recinto do estádio.

Tendo sediado a final da Copa América de 2024, o Hard Rock Stadium também está acostumado a receber grandes eventos de futebol. Uma torcida exuberante viu a Argentina, que contava com Lionel Messi, do Inter Miami, erguer o troféu há dois anos, após uma vitória por 1 a 0 sobre a Colômbia na prorrogação.

O Hard Rock Stadium é um dos 16 estádios que sediarão partidas da Copa do Mundo da FIFA 2026 na América do Norte. Apesar de ter a menor capacidade (65.000 lugares) entre os 11 estádios localizados nos EUA, o estádio de Miami sediará sete partidas no total, incluindo a disputa pelo terceiro lugar.