Como comprar ingressos para Chelsea x Port Vale: preços da FA Cup, informações sobre o jogo, horário do início e muito mais

O Chelsea recebe o Port Vale no Stamford Bridge, em Londres, no sábado, 4 de abril de 2026, em uma partida muito aguardada das quartas de final da FA Cup, que opõe um time da Premier League a um adversário menos cotado na competição.

Deixe que o GOAL lhe forneça tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre Chelsea e Port Vale, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa a partida entre Chelsea e Port Vale pela FA Cup?

Copa da Inglaterra - FA Cup Stamford Bridge

Como comprar ingressos para Chelsea x Port Vale pela FA Cup?

A compra de ingressos diretamente nos sites oficiais dos clubes é geralmente considerada o método mais seguro para adquirir ingressos para a FA Cup.

É essencial reservar com antecedência, sendo que os titulares de ingressos para a temporada e os membros registrados geralmente têm mais chances de garantir seus lugares.

Os ingressos para a FA Cup não estão automaticamente incluídos no preço do ingresso de temporada de um time, mas os titulares (e membros do clube) normalmente têm períodos de acesso prioritário para comprar seus lugares.

Além de comprar ingressos para a FA Cup pelos canais oficiais, os torcedores têm a opção de adquiri-los no mercado secundário, em plataformas como o StubHub, caso estejam procurando ingressos de última hora.

O que esperar do Chelsea x Port Vale?

O clube londrino Chelsea chega para a partida após uma série de resultados difíceis, incluindo uma derrota por 3 a 0 para o Everton na Premier League em 21 de março e uma derrota por 3 a 0 para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões em 17 de março.

Apesar desses contratempos, o time da Premier League continua sendo o favorito, com Cole Palmer previsto para desempenhar um papel central na estratégia ofensiva.

O Port Vale ocupa atualmente a 24ª posição na League One, mas tem se destacado nas competições eliminatórias.

O Valiants garantiu sua vaga nesta rodada com uma vitória por 1 a 0 sobre o Sunderland em 8 de março, embora tenha sofrido recentemente uma derrota por 1 a 0 na liga para o Doncaster Rovers em 24 de março.

Esta partida é a primeira participação do Port Vale nas quartas de final desde 1954 e contará com o atacante Dajaune Brown.

Com expectativa de lotação esgotada no Stamford Bridge, o confronto marca o primeiro encontro oficial entre essas equipes em 97 anos.

Chelsea x Port Vale pela FA Cup: tudo o que você precisa saber

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