Os torcedores do Chelsea estão animados com a perspectiva de ver uma série de caras novas em ação pela primeira vez na Premier League em casa, além de um novo técnico à beira do campo. Eles terão a primeira oportunidade no domingo, 30 de agosto, quando o Chelsea receberá o Brighton no Stamford Bridge. Você pode se juntar à massa empolgada garantindo ingressos para a partida hoje mesmo.

O Chelsea de Xabi Alonso entrará em campo com algumas novas contratações estelares. Maxence Lacroix, Marco Palestra e Geovany Quenda assinaram por mais de £ 50 milhões, mas a contratação que mais chamou atenção, claro, foi a de Morgan Rogers, adquirido junto ao Aston Villa por uma taxa astronômica de £ 117 milhões.

O Chelsea vai precisar estar no seu melhor, já que o Brighton chegará à cidade em alta depois de vencer o Chelsea nos dois confrontos da última temporada, ganhando por 3 a 0 em casa e por 3 a 1 no The Bridge.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Chelsea x Brighton & Hove Albion, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo da Premier League entre Chelsea e Brighton & Hove Albion?

Chelsea x Brighton & Hove Albion está marcado para começar às 14h BST de domingo, 30 de agosto, no Stamford Bridge, em Londres.

Premier League - Rodada 2 30 de ago. de 2026 - 09:00 Stamford Bridge

Como comprar ingressos para Chelsea x Brighton & Hove Albion pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para partidas da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem ao clube os jogos que não vão usar.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela determinada, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, membros que ficaram de fora no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para partidas da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Chelsea x Brighton & Hove Albion pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços por faixa para categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e os limites de idade variem de equipe para equipe.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em categorias (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £ 30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de que isso valerá pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £ 30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

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