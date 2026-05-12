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Como comprar ingressos para Cabo Verde x Arábia Saudita: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Estádio NRG e muito mais

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R. Mendes

Veja aqui exatamente como você pode garantir seus ingressos para o jogo entre o Verde e a Arábia Saudita

A Copa do Mundo da FIFA 2026 continua com um emocionante confronto do Grupo H, em que Cabo Verde enfrenta a Arábia Saudita no NRG Stadium, em Houston, Texas.

A Arábia Saudita atrairá mais uma vez um enorme apoio de todo o Oriente Médio e da Ásia, enquanto a crescente reputação de Cabo Verde no futebol continua a chamar a atenção no cenário global.

A demanda por ingressos para a Copa do Mundo aumentou drasticamente após a confirmação oficial do calendário, com os torcedores já correndo para garantir lugares para os jogos que acontecerão nas principais cidades-sede, como Houston.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para Cabo Verde x Arábia Saudita, incluindo os preços mais recentes, opções de hospitalidade, onde comprar ingressos online e informações importantes sobre o NRG Stadium.

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Quando é o jogo Cabo Verde x Arábia Saudita?

Data e horaJogoLocalIngressos
26 de junho de 2026Cabo Verde x Arábia SauditaEstádio NRG, HoustonIngressos

Jogos da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026

DataCalendárioLocalIngressos
15 de junho de 2026Arábia Saudita x UruguaiHard Rock Stadium, MiamiIngressos
21 de junho de 2026Espanha x Arábia SauditaMercedes-Benz Stadium, AtlantaIngressos
26 de junho de 2026Cabo Verde x Arábia SauditaEstádio NRG, HoustonIngressos

Jogos de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026

DataCalendárioLocalIngressos
15 de junho de 2026Espanha x Cabo VerdeLincoln Financial Field, FiladélfiaIngressos
21 de junho de 2026Uruguai x Cabo VerdePhiladelphia Stadium, FiladélfiaIngressos
26 de junho de 2026Cabo Verde x Arábia SauditaEstádio NRG, HoustonIngressos

Como posso conseguir ingressos para Cabo Verde x Arábia Saudita?

Existem várias maneiras pelas quais os torcedores podem garantir ingressos para Cabo Verde x Arábia Saudita na Copa do Mundo da FIFA 2026.

  • Vendas oficiais da FIFA: A FIFA continua disponibilizando ingressos adicionais durante as fases finais de venda, seguindo o princípio de “primeiro a chegar, primeiro a ser atendido”.
  • Plataforma de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente de outros torcedores por meio do mercado oficial de revenda da FIFA.
  • Plataformas secundárias de ingressos: Plataformas como a StubHub são outra alternativa para garantir lugares em jogos da Copa do Mundo com alta demanda.
  • Pacotes de hospitalidade: Pacotes premium oferecem assentos garantidos, salas VIP, serviços de alimentação e experiências exclusivas nos dias de jogo.

Espera-se que todos os ingressos da Copa do Mundo da FIFA 2026 sejam totalmente digitais e gerenciados por meio do aplicativo oficial de ingressos da FIFA.

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Quanto custam os ingressos para Cabo Verde x Arábia Saudita?

Os preços dos ingressos para os jogos da Copa do Mundo da FIFA 2026 variam de acordo com a categoria do assento, o local e a demanda.

Os ingressos para a fase de grupos custam oficialmente a partir de cerca de US$ 60 para as categorias de menor valor, embora os preços de revenda para jogos de alta demanda possam subir significativamente à medida que o dia da partida se aproxima.

CategoriaFase de gruposOitavas de final - Quartas de finalSemifinais e Final
Categoria 1$250 - $400$600 - $1.200$1.500 - $6.730
Categoria 2$150 - $280$400 - $800$1.000 - $4.210
Categoria 3$100 - $200$200 - $500$600 - $2.790
Categoria 4$60 - $120$150 - $350$400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o NRG Stadium

Cabo Verde x Arábia Saudita será disputado no NRG Stadium, em Houston, Texas, um dos principais recintos esportivos selecionados para a Copa do Mundo da FIFA 2026.

O estádio é a casa do time Houston Texans, da NFL, e já sediou inúmeros eventos esportivos e de entretenimento de grande porte, incluindo Super Bowls, partidas internacionais de futebol e shows de grande escala.

Espera-se que o NRG Stadium receba mais de 70.000 torcedores durante as partidas da Copa do Mundo, criando uma atmosfera vibrante para os torcedores visitantes da Arábia Saudita, de Cabo Verde e de todo o mundo.

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