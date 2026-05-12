Como comprar ingressos para Cabo Verde x Arábia Saudita: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Estádio NRG e muito mais

A Copa do Mundo da FIFA 2026 continua com um emocionante confronto do Grupo H, em que Cabo Verde enfrenta a Arábia Saudita no NRG Stadium, em Houston, Texas.

A Arábia Saudita atrairá mais uma vez um enorme apoio de todo o Oriente Médio e da Ásia, enquanto a crescente reputação de Cabo Verde no futebol continua a chamar a atenção no cenário global.

A demanda por ingressos para a Copa do Mundo aumentou drasticamente após a confirmação oficial do calendário, com os torcedores já correndo para garantir lugares para os jogos que acontecerão nas principais cidades-sede, como Houston.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para Cabo Verde x Arábia Saudita, incluindo os preços mais recentes, opções de hospitalidade, onde comprar ingressos online e informações importantes sobre o NRG Stadium.

Quando é o jogo Cabo Verde x Arábia Saudita?

Data e hora Jogo Local Ingressos 26 de junho de 2026 Cabo Verde x Arábia Saudita Estádio NRG, Houston Ingressos

Jogos da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 15 de junho de 2026 Arábia Saudita x Uruguai Hard Rock Stadium, Miami Ingressos 21 de junho de 2026 Espanha x Arábia Saudita Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Ingressos 26 de junho de 2026 Cabo Verde x Arábia Saudita Estádio NRG, Houston Ingressos

Jogos de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 15 de junho de 2026 Espanha x Cabo Verde Lincoln Financial Field, Filadélfia Ingressos 21 de junho de 2026 Uruguai x Cabo Verde Philadelphia Stadium, Filadélfia Ingressos 26 de junho de 2026 Cabo Verde x Arábia Saudita Estádio NRG, Houston Ingressos

Como posso conseguir ingressos para Cabo Verde x Arábia Saudita?

Existem várias maneiras pelas quais os torcedores podem garantir ingressos para Cabo Verde x Arábia Saudita na Copa do Mundo da FIFA 2026.

Vendas oficiais da FIFA: A FIFA continua disponibilizando ingressos adicionais durante as fases finais de venda, seguindo o princípio de “primeiro a chegar, primeiro a ser atendido”.

A FIFA continua disponibilizando ingressos adicionais durante as fases finais de venda, seguindo o princípio de “primeiro a chegar, primeiro a ser atendido”. Plataforma de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente de outros torcedores por meio do mercado oficial de revenda da FIFA.

Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente de outros torcedores por meio do mercado oficial de revenda da FIFA. Plataformas secundárias de ingressos: Plataformas como a StubHub são outra alternativa para garantir lugares em jogos da Copa do Mundo com alta demanda.

Plataformas como a StubHub são outra alternativa para garantir lugares em jogos da Copa do Mundo com alta demanda. Pacotes de hospitalidade: Pacotes premium oferecem assentos garantidos, salas VIP, serviços de alimentação e experiências exclusivas nos dias de jogo.

Espera-se que todos os ingressos da Copa do Mundo da FIFA 2026 sejam totalmente digitais e gerenciados por meio do aplicativo oficial de ingressos da FIFA.

Quanto custam os ingressos para Cabo Verde x Arábia Saudita?

Os preços dos ingressos para os jogos da Copa do Mundo da FIFA 2026 variam de acordo com a categoria do assento, o local e a demanda.

Os ingressos para a fase de grupos custam oficialmente a partir de cerca de US$ 60 para as categorias de menor valor, embora os preços de revenda para jogos de alta demanda possam subir significativamente à medida que o dia da partida se aproxima.

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o NRG Stadium

Cabo Verde x Arábia Saudita será disputado no NRG Stadium, em Houston, Texas, um dos principais recintos esportivos selecionados para a Copa do Mundo da FIFA 2026.

O estádio é a casa do time Houston Texans, da NFL, e já sediou inúmeros eventos esportivos e de entretenimento de grande porte, incluindo Super Bowls, partidas internacionais de futebol e shows de grande escala.

Espera-se que o NRG Stadium receba mais de 70.000 torcedores durante as partidas da Copa do Mundo, criando uma atmosfera vibrante para os torcedores visitantes da Arábia Saudita, de Cabo Verde e de todo o mundo.