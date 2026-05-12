Como comprar ingressos para Cabo Verde x Arábia Saudita: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Estádio NRG e muito mais

A Copa do Mundo da FIFA 2026 continua com um emocionante confronto do Grupo H, em que Cabo Verde enfrenta a Arábia Saudita no NRG Stadium, em Houston, Texas.
A Arábia Saudita atrairá mais uma vez um enorme apoio de todo o Oriente Médio e da Ásia, enquanto a crescente reputação de Cabo Verde no futebol continua a chamar a atenção no cenário global.
A demanda por ingressos para a Copa do Mundo aumentou drasticamente após a confirmação oficial do calendário, com os torcedores já correndo para garantir lugares para os jogos que acontecerão nas principais cidades-sede, como Houston.
O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para Cabo Verde x Arábia Saudita, incluindo os preços mais recentes, opções de hospitalidade, onde comprar ingressos online e informações importantes sobre o NRG Stadium.
Quando é o jogo Cabo Verde x Arábia Saudita?
|Data e hora
|Jogo
|Local
|Ingressos
|26 de junho de 2026
|Cabo Verde x Arábia Saudita
|Estádio NRG, Houston
|Ingressos
Jogos da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026
|Data
|Calendário
|Local
|Ingressos
|15 de junho de 2026
|Arábia Saudita x Uruguai
|Hard Rock Stadium, Miami
|Ingressos
|21 de junho de 2026
|Espanha x Arábia Saudita
|Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
|Ingressos
|26 de junho de 2026
|Cabo Verde x Arábia Saudita
|Estádio NRG, Houston
|Ingressos
Jogos de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026
|Data
|Calendário
|Local
|Ingressos
|15 de junho de 2026
|Espanha x Cabo Verde
|Lincoln Financial Field, Filadélfia
|Ingressos
|21 de junho de 2026
|Uruguai x Cabo Verde
|Philadelphia Stadium, Filadélfia
|Ingressos
|26 de junho de 2026
|Cabo Verde x Arábia Saudita
|Estádio NRG, Houston
|Ingressos
Como posso conseguir ingressos para Cabo Verde x Arábia Saudita?
Existem várias maneiras pelas quais os torcedores podem garantir ingressos para Cabo Verde x Arábia Saudita na Copa do Mundo da FIFA 2026.
- Vendas oficiais da FIFA: A FIFA continua disponibilizando ingressos adicionais durante as fases finais de venda, seguindo o princípio de “primeiro a chegar, primeiro a ser atendido”.
- Plataforma de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente de outros torcedores por meio do mercado oficial de revenda da FIFA.
- Plataformas secundárias de ingressos: Plataformas como a StubHub são outra alternativa para garantir lugares em jogos da Copa do Mundo com alta demanda.
- Pacotes de hospitalidade: Pacotes premium oferecem assentos garantidos, salas VIP, serviços de alimentação e experiências exclusivas nos dias de jogo.
Espera-se que todos os ingressos da Copa do Mundo da FIFA 2026 sejam totalmente digitais e gerenciados por meio do aplicativo oficial de ingressos da FIFA.
Quanto custam os ingressos para Cabo Verde x Arábia Saudita?
Os preços dos ingressos para os jogos da Copa do Mundo da FIFA 2026 variam de acordo com a categoria do assento, o local e a demanda.
Os ingressos para a fase de grupos custam oficialmente a partir de cerca de US$ 60 para as categorias de menor valor, embora os preços de revenda para jogos de alta demanda possam subir significativamente à medida que o dia da partida se aproxima.
|Categoria
|Fase de grupos
|Oitavas de final - Quartas de final
|Semifinais e Final
|Categoria 1
|$250 - $400
|$600 - $1.200
|$1.500 - $6.730
|Categoria 2
|$150 - $280
|$400 - $800
|$1.000 - $4.210
|Categoria 3
|$100 - $200
|$200 - $500
|$600 - $2.790
|Categoria 4
|$60 - $120
|$150 - $350
|$400 - $2.030
Tudo o que você precisa saber sobre o NRG Stadium
Cabo Verde x Arábia Saudita será disputado no NRG Stadium, em Houston, Texas, um dos principais recintos esportivos selecionados para a Copa do Mundo da FIFA 2026.
O estádio é a casa do time Houston Texans, da NFL, e já sediou inúmeros eventos esportivos e de entretenimento de grande porte, incluindo Super Bowls, partidas internacionais de futebol e shows de grande escala.
Espera-se que o NRG Stadium receba mais de 70.000 torcedores durante as partidas da Copa do Mundo, criando uma atmosfera vibrante para os torcedores visitantes da Arábia Saudita, de Cabo Verde e de todo o mundo.