Como comprar ingressos para Brighton & Hove Albion x Aston Villa: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

O Brighton & Hove Albion, que de forma impressionante terminou no top 8 em três das últimas quatro temporadas, busca começar bem a campanha da Premier League de 2026/27 quando estender o tapete vermelho, ou grená, no Amex para a chegada do Aston Villa no domingo, 23 de agosto.

O grupo de Fabian Hürzeler estará ansioso para se vingar da derrota para o Villa na temporada passada. As equipes protagonizaram um eletrizante 4 a 3 na costa sul, com os visitantes reagindo depois que os Seagulls abriram 2 a 0 logo no início. A derrota em dezembro também encerrou a longa sequência invicta do Brighton em casa.

Será que teremos outro jogo emocionante no Amex? Você pode estar nas arquibancadas para descobrir. Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Brighton x Aston Villa, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Brighton & Hove Albion e Aston Villa pela Premier League?

Brighton x Aston Villa começa às 14h00 BST de domingo, 23 de agosto de 2026, no American Express Community Stadium, em Brighton.

Premier League - Rodada 1 23 de ago. de 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Como comprar ingressos para Brighton & Hove Albion x Aston Villa pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administradas pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

Portadores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais portadores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não forem usar.

Membros oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagantes do clube, como Red Memberships, One Hotspur e Official Membership. Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida se esgotar, os membros que não conseguirem ingresso no sorteio podem comprar entradas devolvidas pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público em geral, sem associação, praticamente não existem para partidas da Premier League.

Se estiver buscando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Brighton & Hove Albion x Aston Villa pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria do jogo:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços em faixas para Adulto, Júnior, normalmente sub-18 ou sub-21, Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e os cortes etários variem de equipe para equipe.

Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em categorias, como A, B ou C. Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Associação oficial necessária: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes durante toda a temporada 2026/27, e confirmou a medida pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente aos portadores de carnê de temporada de nível mais alto, com a pontuação máxima de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para membros.

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