O Bournemouth pode ter um novo líder no comando técnico, na figura do ex-treinador do RB Leipzig, Marco Rose, mas buscará manter sua impressionante forma em casa da última campanha em seu primeiro jogo da Premier League no Vitality Stadium nesta temporada, contra o Everton, no sábado, 29 de agosto.

Incrivelmente, o Bournemouth está atualmente em uma sequência de nove jogos sem perder em casa, um retrospecto que remonta a 3 de janeiro, e até teve bom desempenho naquela derrota, perdendo por 3 a 2 para o eventual campeão, o Arsenal.

Na verdade, os Cherries perderam apenas duas vezes na liga durante toda a temporada no Vitality. Um ponto um pouco preocupante para eles, porém, é que o único outro time a derrotá-los foi o Everton. Eles conseguirão se vingar dessa derrota?

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Bournemouth x Everton, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo da Premier League entre Bournemouth e Everton?

Bournemouth x Everton está marcado para começar às 15h00 BST de sábado, 29 de agosto, no Vitality Stadium, em Bournemouth.

Premier League - Rodada 2 29 de ago. de 2026 - 10:00 Vitality Stadium

Como comprar ingressos para Bournemouth x Everton pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, desde ingressos avulsos até carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação anti-cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem partidas não utilizadas ao clube.

Membros oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, membros que não foram contemplados no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiverem procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Bournemouth x Everton pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços em faixas para Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em categorias (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais ao longo do campo e nos níveis inferiores têm preço premium, enquanto assentos nos níveis superiores atrás dos gols oferecem opções mais econômicas.

Necessidade de filiação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma filiação oficial paga ativa do clube para participar de sorteios ou trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League prorrogou oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, e confirmou a medida pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Elas praticamente nunca chegam à venda geral nem a sorteios básicos de filiação.

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