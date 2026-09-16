Como comprar ingressos para Bósnia e Herzegovina x Polônia: preços da Liga das Nações B da Uefa, informações da partida, vendas de última hora e mais

Bósnia e Herzegovina enfrenta a Polônia em um empolgante jogo do Grupo B4 da Liga das Nações da Uefa no Estádio Bilino Polje, em Zenica, em 5 de outubro de 2026. Este confronto de alto nível reúne duas seleções europeias apaixonadas na briga por pontos cruciais no grupo.

GOAL traz todos os detalhes essenciais para você garantir seu lugar no Estádio Bilino Polje. Descubra os pontos de venda oficiais, as opções no mercado secundário, informações de preços e como comprar seus ingressos hoje.

Quando será o pontapé inicial de Bósnia e Herzegovina x Polônia pela Liga das Nações B da Uefa?

Bósnia e Herzegovina x Polônia acontece no Estádio Bilino Polje, em Zenica, com o horário de início ainda a ser confirmado mais perto da data.

Liga das Nações B - Rodada 4 5 de out. de 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Onde comprar ingressos para Bósnia e Herzegovina x Polônia?

Os ingressos oficiais da partida podem ser comprados diretamente pelo portal de ingressos da Football Association of Bosnia and Herzegovina (NFSBIH), responsável pelas vendas primárias dos jogos internacionais em casa. O portal oficial é seu principal destino para garantir ingressos pelo valor de face durante as janelas de pré-venda e venda geral ao público.

Se os anúncios no site oficial estiverem esgotados, plataformas secundárias como Ticombo são o caminho a seguir.

Quanto custam os ingressos para Bósnia e Herzegovina x Polônia?

Os preços padrão dos ingressos no portal oficial da NFSBIH normalmente começam em € 20 para lugares de entrada geral atrás dos gols, com os custos aumentando dependendo do setor e da visão dentro do Estádio Bilino Polje.

Em mercados secundários como Ticombo, os preços dos ingressos atualmente começam em € 48 por assento, com os valores finais variando de acordo com o setor, a localização e a demanda de mercado em tempo real.

Bósnia e Herzegovina x Polônia pela Liga das Nações B da Uefa: tudo o que você precisa saber

Momento de Bósnia e Herzegovina x Polônia

A Bósnia e Herzegovina registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou com derrota por 2 a 0 para os Estados Unidos na Copa do Mundo, embora tenha vencido o Catar por 3 a 1 anteriormente no torneio. Ao longo dessas cinco partidas, a Bósnia marcou oito gols e sofreu sete, sem conseguir duas vitórias seguidas no período.

Os últimos cinco jogos da Polônia renderam uma vitória, um empate e três derrotas. Seu resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com a Nigéria em amistoso, após uma derrota por 2 a 0 para a Ucrânia. O time de Urban marcou sete gols e sofreu seis ao longo dessa sequência de cinco partidas, com vitórias sobre Albânia e Malta nas Eliminatórias da Copa do Mundo sendo os únicos pontos positivos.

Bósnia e Herzegovina x Polônia: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas duas seleções aconteceu em outubro de 2020, quando a Polônia venceu por 3 a 0 em uma partida da Liga das Nações A da Uefa, em Varsóvia. Antes disso, a Bósnia e Herzegovina havia derrotado a Polônia por 1-2 no confronto de volta em Sarajevo no mesmo mês. Nos cinco confrontos diretos registrados, a Polônia leva vantagem, com três vitórias contra uma da Bósnia, além de um empate.

Bósnia e Herzegovina x Polônia: classificação