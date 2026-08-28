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Bundesliga
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Como comprar ingressos para Borussia Mönchengladbach x Mainz 05: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Bundesliga

Borussia Mönchengladbach enfrenta o Mainz 05 na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos

Borussia Mönchengladbach enfrenta o Mainz 05 no sábado, 19 de setembro de 2026, no Borussia-Park, em Mönchengladbach.

No encontro mais recente pela liga no mesmo estádio, em abril de 2026, as duas equipes empataram por 1 a 1 em um duelo bastante equilibrado. Com a vantagem de atuar em casa, o Mönchengladbach tentará conquistar os três pontos diante de sua torcida, enquanto o Mainz 05 busca uma forte atuação longe de casa.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Borussia Mönchengladbach x Mainz 05, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Borussia Moenchengladbach x Mainz 05 pela Bundesliga?

Borussia Mönchengladbach x Mainz 05 acontece no Borussia-Park, em Mönchengladbach.

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Bundesliga - Rodada 4
Ista-Borussia-Park

Como comprar ingressos para Borussia Moenchengladbach x Mainz 05 pela Bundesliga?

Você pode comprar ingressos para a partida entre Borussia Mönchengladbach e Mainz 05, em 19 de setembro de 2026, por vários canais oficiais e secundários:

  • Site oficial do clube (Borussia Mönchengladbach Ticketshop): A opção mais segura e direta é o site oficial do Borussia Mönchengladbach (borussia.de). Os ingressos para os jogos geralmente são colocados à venda primeiro para os sócios oficiais do clube, seguidos pela venda ao público geral, caso ainda haja assentos disponíveis.
  • Plataformas secundárias de revenda de ingressos: Se os ingressos estiverem esgotados por meio do clube, você pode encontrar entradas em agregadores e marketplaces secundários de ingressos, como o StubHub.
  • Ingressos para o setor visitante: Se você deseja ficar com os torcedores do Mainz 05 no setor visitante designado, os ingressos são disponibilizados diretamente pelo portal oficial de ingressos online do 1. FSV Mainz 05.

Quanto custam os ingressos para Borussia Moenchengladbach x Mainz 05 pela Bundesliga?

Para a partida da Bundesliga entre Borussia Mönchengladbach e Mainz 05 em 19 de setembro de 2026, os preços dos ingressos variam dependendo de você comprá-los diretamente de fontes oficiais ou por meio de marketplaces secundários:

  • Portal oficial do clube (Borussia Mönchengladbach): Os ingressos oficiais padrão com valor de face, comprados diretamente com o clube, normalmente variam de € 15 a € 55 nas categorias regulares de assentos, dependendo de você escolher lugares em pé na arquibancada (Nordkurve) ou setores com assentos nas tribunas.
  • Mercado secundário e plataformas de revenda: Em marketplaces secundários de ingressos e agregadores de revenda, como o StubHub, os preços de entrada para assentos padrão geralmente começam em torno de € 20 a € 60. Dependendo da disponibilidade, da localização do assento, como nas arquibancadas centrais principais, e da demanda mais perto do dia da partida, os anúncios médios no mercado secundário para este confronto específico variam entre € 60 e € 250+.
  • VIP e hospitalidade: Os pacotes premium de hospitalidade e assentos VIP para esta partida começam em valores consideravelmente mais altos, muitas vezes a partir de € 300 e ultrapassando € 1.000 no caso de suítes executivas.

Borussia Moenchengladbach x Mainz 05 pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Borussia Moenchengladbach x Mainz 05

O Borussia Mönchengladbach venceu todas as suas cinco partidas mais recentes entre a pré-temporada e a DFB-Pokal. Seu último compromisso foi uma convincente vitória por 5 a 0 sobre o TSV Schott Mainz na copa, em 23 de agosto. Antes, na pré-temporada, venceu o Aston Villa por 2 a 1 e o Velbert por 8 a 0. Ao longo dessas cinco partidas, o Gladbach marcou 20 gols e sofreu apenas dois, um retrospecto que aponta para um elenco bem organizado e clínico.

O Mainz 05 também vive excelente fase, com quatro vitórias nas últimas cinco partidas e um empate. Seu resultado mais recente foi um triunfo por 9 a 0 sobre o VfB Krieschow pela copa, em 23 de agosto. A equipe de Fischer também venceu AFC Bournemouth por 2 a 1 e Paris FC por 4 a 0 na pré-temporada, empatando apenas com a Udinese, por 3 a 3. O Mainz marcou 17 gols e sofreu quatro ao longo dessas cinco partidas.

BMG

BMG - Sequência

ESN
V1-2
HRO
V1-3
VEL
V0-8
AVL
V2-1
TSM
V0-5
Gol marcado (sofrido)
20/3
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
M05

M05 - Sequência

ALA
V1-0
UDI
E3-3
PAR
V4-0
BOU
V2-1
KRI
V0-9
Gol marcado (sofrido)
19/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Borussia Moenchengladbach x Mainz 05: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou em 1 a 1 no Borussia-Park, em 19 de abril de 2026, pela Bundesliga. Antes disso, o Mainz 05 perdeu em casa por 1 a 0 para o Gladbach em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos pela Bundesliga, o Gladbach tem uma vitória, o Mainz tem uma vitória, e três partidas terminaram empatadas, com ambos os clubes encontrando dificuldades para se descolar um do outro neste duelo.

Confrontos

Borussia MönchengladbachEmpateMainz
1
3
1
Bundesliga
Borussia Mönchengladbach badge
Borussia Mönchengladbach
BMG
1
Mainz badge
Mainz
M05
1
FJ
Bundesliga
Mainz badge
Mainz
M05
0
Borussia Mönchengladbach badge
Borussia Mönchengladbach
BMG
1
FJ
Bundesliga
Borussia Mönchengladbach badge
Borussia Mönchengladbach
BMG
1
Mainz badge
Mainz
M05
3
FJ
Bundesliga
Mainz badge
Mainz
M05
1
Borussia Mönchengladbach badge
Borussia Mönchengladbach
BMG
1
FJ
Bundesliga
Mainz badge
Mainz
M05
1
Borussia Mönchengladbach badge
Borussia Mönchengladbach
BMG
1
FJ
5Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de Borussia Moenchengladbach x Mainz 05

#JVEDGPGCSGPSequência
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
ColôniaColôniaKOE
00000000
9
FreiburgFreiburgSCF
00000000
10
HamburgoHamburgoHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
MainzMainzM05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
LeipzigLeipzigRBL
00000000
15
SchalkeSchalkeS04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
StuttgartStuttgartSTU
00000000
18
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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