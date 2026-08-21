Borussia Moenchengladbach enfrenta o Elversberg no sábado, 5 de setembro de 2026, no Borussia-Park, em Mönchengladbach.

A partida em casa dá ao Mönchengladbach uma oportunidade no início da temporada para garantir pontos importantes, enquanto o visitante Elversberg busca se firmar na competição da elite. Os dois times se enfrentaram em competição apenas uma vez antes no futebol profissional, com o Mönchengladbach aplicando uma contundente vitória por 5 a 0 sobre o Elversberg na segunda rodada da DFB-Pokal, em dezembro de 2020.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Borussia Moenchengladbach x Elversberg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Borussia Moenchengladbach x Elversberg pela Bundesliga?

O Borussia Moenchengladbach recebe o Elversberg no Borussia-Park, em Mönchengladbach, na rodada de abertura da temporada da Bundesliga.

Bundesliga - Rodada 2 5 de set. de 2026 - 09:30 Ista-Borussia-Park

Como comprar ingressos para Borussia Moenchengladbach x Elversberg pela Bundesliga?

1. Venda oficial do clube mandante (Borussia Mönchengladbach)

Compre diretamente pelo portal oficial de ingressos online da equipe mandante.

Sócios do clube recebem janelas prioritárias de reserva antecipada antes de qualquer ingresso remanescente ser aberto ao público em geral.

Se os lugares padrão se esgotarem, confira a troca oficial secundária de ingressos no site do clube para revendas pelo valor de face diretamente de detentores de carnê de temporada.

2. Setor da torcida visitante (SV Elversberg)

Torcedores visitantes devem comprar ingressos diretamente pela bilheteria oficial online do SV Elversberg para garantir assentos na seção destinada aos visitantes no BORUSSIA-PARK.

3. Plataformas de revenda de terceiros

Plataformas secundárias de ingressos como Stubhub têm entradas disponíveis, embora os preços geralmente sejam reajustados acima do valor oficial de face, dependendo da demanda.

Quanto custam os ingressos para Borussia Moenchengladbach x Elversberg pela Bundesliga?

Para a partida da Bundesliga entre Borussia Mönchengladbach e SV Elversberg no BORUSSIA PARK, os preços dos ingressos nos mercados oficial e secundário são:

Preços oficiais: Diretamente no portal do clube, os preços padrão de ingressos não VIP geralmente variam de € 15 a € 55 nas categorias comuns.

Mercado de revenda: Em plataformas de terceiros como a Stubhub, os preços iniciais para entrada básica normalmente começam em torno de € 20 a € 50 , enquanto os anúncios secundários médios variam entre € 170 e € 300 , dependendo da demanda por setor e da disponibilidade.

Borussia Moenchengladbach x Elversberg pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Borussia Moenchengladbach e Elversberg

O Borussia Moenchengladbach chega para a estreia na Bundesliga com cinco vitórias em cinco amistosos de pré-temporada, marcando 20 gols e sofrendo apenas dois nessas partidas. Seu compromisso mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Aston Villa em 15 de agosto, enquanto seu resultado mais enfático foi um atropelo por 8 a 0 sobre o Velbert. Essa sequência representa uma campanha perfeita em sua programação de preparação de verão.

O Elversberg somou três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco jogos de pré-temporada. A equipe venceu o Lorient por 4 a 1 em seu amistoso final em 15 de agosto e anteriormente marcou cinco gols no Strasbourg em uma vitória por 5 a 2. Sua única derrota foi contra o Viktoria Köln 1904 em meados de julho. Ao longo dos cinco jogos, marcou 12 gols e sofreu seis.

Borussia Moenchengladbach x Elversberg: retrospecto recente do confronto

Os dois clubes se enfrentaram apenas uma vez nos registros disponíveis, com o Borussia Moenchengladbach vencendo o Elversberg fora de casa por 5 a 0 na DFB-Pokal, em dezembro de 2020. Esse resultado é o único dado de confronto direto entre essas equipes, o que significa que há contexto histórico limitado para analisar antes do primeiro encontro entre eles na Bundesliga.

Borussia Moenchengladbach x Elversberg: classificação

Na tabela da Bundesliga, o Borussia Moenchengladbach ocupa atualmente a quinta colocação, enquanto o Elversberg está em sétimo.