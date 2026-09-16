A Bélgica recebe a Turquia em um emocionante confronto da fase de grupos da UEFA Nations League no Stade Maurice Dufrasne, em Liège, em 2 de outubro de 2026. Esta partida de alta intensidade reúne duas seleções europeias dinâmicas na briga por pontos vitais no torneio.

GOAL traz todos os detalhes de que você precisa para garantir seu lugar nesta partida. Saiba onde comprar ingressos, informações sobre preços e como garantir suas entradas hoje.

Quando acontece o pontapé inicial de Bélgica x Turquia pela UEFA Nations League A?

Bélgica x Turquia acontece no Stade Maurice Dufrasne, em Liège, com horário de início ainda a ser confirmado.

Liga das Nações A - Rodada 3 2 de out. de 2026 - 14:45 Stade Maurice Dufrasne

Onde comprar ingressos para Bélgica x Turquia?

Os ingressos oficiais para a partida podem ser comprados diretamente pelo portal de ingressos da Royal Belgian Football Association (RBFA), que atua como distribuidor principal dos jogos em casa. O portal oficial é a sua primeira parada para garantir ingressos pelo valor de face durante as janelas de pré-venda e venda geral.

Se as entradas no site oficial estiverem esgotadas, plataformas secundárias como StubHub são o caminho a seguir.

Quanto custam os ingressos para Bélgica x Turquia?

Os preços padrão dos ingressos no site oficial da RBFA começam em € 35 para entrada de admissão geral, com os custos variando de acordo com o setor e a visão no Stade Maurice Dufrasne.

Em mercados secundários como StubHub, os preços dos ingressos no mercado secundário atualmente começam em € 60 por assento, oscilando com base na disponibilidade em tempo real e na demanda.

Bélgica x Turquia pela UEFA Nations League A: tudo o que você precisa saber

Forma de Bélgica e Turquia

A Bélgica venceu três, empatou um e perdeu um de seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo, mas antes disso a equipe registrou uma vitória por 4 a 1 sobre os Estados Unidos e um triunfo por 3 a 2 contra Senegal. Seu resultado mais convincente na sequência foi uma vitória por 5 a 1 sobre a Nova Zelândia. Ao longo desses cinco jogos, a Bélgica marcou 11 gols e sofreu oito.

A Turquia venceu dois, perdeu dois e empatou um em seus últimos cinco compromissos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre os Estados Unidos na Copa do Mundo em 26 de junho, após derrotas na fase de grupos para Austrália e Paraguai. Vitórias anteriores sobre Venezuela e Macedônia do Norte mostraram sua capacidade de ganhar forma antes do torneio. A Turquia marcou oito gols e sofreu sete nesses cinco jogos.

Bélgica x Turquia: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas seleções terminou em 1 a 1, em uma partida das eliminatórias da Eurocopa disputada na Bélgica em 3 de junho de 2011. Nos últimos cinco confrontos diretos, o retrospecto é equilibrado, com uma vitória da Bélgica, uma vitória da Turquia e três empates. Os cinco encontros produziram 13 gols no total, incluindo um empate por 3 a 3 em um amistoso de 2006 e uma vitória da Turquia por 3 a 2 em uma eliminatória de 2010.



