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Como comprar ingressos para Bélgica x Irã: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o SoFi Stadium e muito mais

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K. De Bruyne

Veja aqui exatamente como você pode garantir seus ingressos para o jogo Bélgica x Irã

Espera-se que a Copa do Mundo da FIFA 2026 proporcione mais um mês inesquecível de futebol, e o confronto entre Bélgica e Irã em Los Angeles promete ser um dos destaques da fase de grupos.

Com a Bélgica continuando a ostentar um dos elencos mais fortes do futebol internacional e o Irã em grande fase como uma das seleções mais consistentes da Ásia, os torcedores já estão correndo para garantir seus lugares para este confronto tão aguardado no SoFi Stadium.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para Bélgica x Irã, incluindo preços, pacotes de hospitalidade, detalhes do estádio e os assentos mais baratos disponíveis online.

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Quando é o jogo Bélgica x Irã?

Data e horaJogoLocalIngressos
21 de junho de 2026 - 19hBélgica x IrãSoFi Stadium, InglewoodIngressos

Jogos da Bélgica na Copa do Mundo de 2026

DataCalendárioLocalIngressos
15 de junho de 2026Bélgica x EgitoLumen Field, SeattleIngressos
21 de junho de 2026Bélgica x IrãSoFi Stadium, InglewoodIngressos
26 de junho de 2026Nova Zelândia x BélgicaBC Place, VancouverIngressos

Jogos do Irã na Copa do Mundo de 2026

DataCalendárioLocalIngressos
15 de junho de 2026Irã x Nova ZelândiaSoFi Stadium, InglewoodIngressos
21 de junho de 2026Bélgica x IrãEstádio SoFi, InglewoodIngressos
26 de junho de 2026Egito x IrãLumen Field, SeattleIngressos

Como posso conseguir ingressos para Bélgica x Irã?

Existem várias maneiras pelas quais os torcedores podem garantir ingressos para o jogo Bélgica x Irã na Copa do Mundo da FIFA 2026.

  • Vendas oficiais da FIFA: A FIFA continua a disponibilizar ingressos por meio de períodos de venda em etapas, incluindo fases de sorteio e janelas de venda por ordem de chegada.
  • Plataforma de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente de outros fãs por meio do mercado oficial de ingressos da FIFA.
  • Mercados secundários de ingressos: O StubHub continua sendo uma das formas mais rápidas de garantir lugares para jogos da Copa do Mundo com ingressos esgotados e partidas de alta demanda.
  • Pacotes de hospitalidade: as opções premium de hospitalidade incluem assentos garantidos, salas VIP, serviço de alimentação exclusivo e experiências de luxo nos dias de jogo.

Espera-se que todos os ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 sejam emitidos digitalmente por meio do aplicativo oficial de ingressos da FIFA para dispositivos móveis.

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Quanto custam os ingressos para Bélgica x Irã?

Os preços dos ingressos para os jogos da Copa do Mundo da FIFA 2026 variam de acordo com a categoria de assento, a demanda e a fase do torneio.

Atualmente, espera-se que os ingressos mais baratos para Bélgica x Irã custem entre aproximadamente US$ 100 e US$ 180 em plataformas de revenda, enquanto os assentos premium, de categorias inferiores e pacotes de hospitalidade podem ter preços significativamente mais altos.

Os torcedores que buscam os assentos com melhor custo-benefício devem comprar o mais cedo possível, antes que os preços aumentem à medida que a data do jogo se aproxima.

CategoriaFase de gruposOitavas de final - Quartas de finalSemifinais e Final
Categoria 1$250 - $400$600 - $1.200$1.500 - $6.730
Categoria 2$150 - $280$400 - $800$1.000 - $4.210
Categoria 3$100 - $200$200 - $500$600 - $2.790
Categoria 4$60 - $120$150 - $350$400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o SoFi Stadium

Bélgica x Irã será disputado no SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia, um dos estádios mais modernos do mundo.

Inaugurado em 2020, o estádio é a casa dos times da NFL Los Angeles Rams e Los Angeles Chargers e rapidamente se tornou um dos principais palcos dos grandes eventos esportivos internacionais nos Estados Unidos.

Espera-se que o SoFi Stadium receba vários jogos importantes da Copa do Mundo da FIFA 2026 graças às suas instalações de nível internacional, enorme capacidade de público e localização próxima ao centro de Los Angeles.

Espera-se que o estádio receba mais de 70.000 torcedores durante a Copa do Mundo da FIFA, criando uma atmosfera eletrizante para uma das partidas mais emocionantes da fase de grupos do torneio

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