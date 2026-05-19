Como comprar ingressos para Bélgica x Irã: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o SoFi Stadium e muito mais

Espera-se que a Copa do Mundo da FIFA 2026 proporcione mais um mês inesquecível de futebol, e o confronto entre Bélgica e Irã em Los Angeles promete ser um dos destaques da fase de grupos.

Com a Bélgica continuando a ostentar um dos elencos mais fortes do futebol internacional e o Irã em grande fase como uma das seleções mais consistentes da Ásia, os torcedores já estão correndo para garantir seus lugares para este confronto tão aguardado no SoFi Stadium.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para Bélgica x Irã, incluindo preços, pacotes de hospitalidade, detalhes do estádio e os assentos mais baratos disponíveis online.

Quando é o jogo Bélgica x Irã?

Data e hora Jogo Local Ingressos 21 de junho de 2026 - 19h Bélgica x Irã SoFi Stadium, Inglewood Ingressos

Jogos da Bélgica na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 15 de junho de 2026 Bélgica x Egito Lumen Field, Seattle Ingressos 21 de junho de 2026 Bélgica x Irã SoFi Stadium, Inglewood Ingressos 26 de junho de 2026 Nova Zelândia x Bélgica BC Place, Vancouver Ingressos

Jogos do Irã na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 15 de junho de 2026 Irã x Nova Zelândia SoFi Stadium, Inglewood Ingressos 21 de junho de 2026 Bélgica x Irã Estádio SoFi, Inglewood Ingressos 26 de junho de 2026 Egito x Irã Lumen Field, Seattle Ingressos

Como posso conseguir ingressos para Bélgica x Irã?

Existem várias maneiras pelas quais os torcedores podem garantir ingressos para o jogo Bélgica x Irã na Copa do Mundo da FIFA 2026.

Vendas oficiais da FIFA: A FIFA continua a disponibilizar ingressos por meio de períodos de venda em etapas, incluindo fases de sorteio e janelas de venda por ordem de chegada.

A FIFA continua a disponibilizar ingressos por meio de períodos de venda em etapas, incluindo fases de sorteio e janelas de venda por ordem de chegada. Plataforma de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente de outros fãs por meio do mercado oficial de ingressos da FIFA.

Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente de outros fãs por meio do mercado oficial de ingressos da FIFA. Mercados secundários de ingressos: O StubHub continua sendo uma das formas mais rápidas de garantir lugares para jogos da Copa do Mundo com ingressos esgotados e partidas de alta demanda.

O StubHub continua sendo uma das formas mais rápidas de garantir lugares para jogos da Copa do Mundo com ingressos esgotados e partidas de alta demanda. Pacotes de hospitalidade: as opções premium de hospitalidade incluem assentos garantidos, salas VIP, serviço de alimentação exclusivo e experiências de luxo nos dias de jogo.

Espera-se que todos os ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 sejam emitidos digitalmente por meio do aplicativo oficial de ingressos da FIFA para dispositivos móveis.

Quanto custam os ingressos para Bélgica x Irã?

Os preços dos ingressos para os jogos da Copa do Mundo da FIFA 2026 variam de acordo com a categoria de assento, a demanda e a fase do torneio.

Atualmente, espera-se que os ingressos mais baratos para Bélgica x Irã custem entre aproximadamente US$ 100 e US$ 180 em plataformas de revenda, enquanto os assentos premium, de categorias inferiores e pacotes de hospitalidade podem ter preços significativamente mais altos.

Os torcedores que buscam os assentos com melhor custo-benefício devem comprar o mais cedo possível, antes que os preços aumentem à medida que a data do jogo se aproxima.

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o SoFi Stadium

Bélgica x Irã será disputado no SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia, um dos estádios mais modernos do mundo.

Inaugurado em 2020, o estádio é a casa dos times da NFL Los Angeles Rams e Los Angeles Chargers e rapidamente se tornou um dos principais palcos dos grandes eventos esportivos internacionais nos Estados Unidos.

Espera-se que o SoFi Stadium receba vários jogos importantes da Copa do Mundo da FIFA 2026 graças às suas instalações de nível internacional, enorme capacidade de público e localização próxima ao centro de Los Angeles.

Espera-se que o estádio receba mais de 70.000 torcedores durante a Copa do Mundo da FIFA, criando uma atmosfera eletrizante para uma das partidas mais emocionantes da fase de grupos do torneio