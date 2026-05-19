Como comprar ingressos para Bélgica x Irã: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o SoFi Stadium e muito mais

Espera-se que a Copa do Mundo da FIFA 2026 proporcione mais um mês inesquecível de futebol, e o confronto entre Bélgica e Irã em Los Angeles promete ser um dos destaques da fase de grupos.
Com a Bélgica continuando a ostentar um dos elencos mais fortes do futebol internacional e o Irã em grande fase como uma das seleções mais consistentes da Ásia, os torcedores já estão correndo para garantir seus lugares para este confronto tão aguardado no SoFi Stadium.
O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para Bélgica x Irã, incluindo preços, pacotes de hospitalidade, detalhes do estádio e os assentos mais baratos disponíveis online.
Quando é o jogo Bélgica x Irã?
|Data e hora
|Jogo
|Local
|Ingressos
|21 de junho de 2026 - 19h
|Bélgica x Irã
|SoFi Stadium, Inglewood
|Ingressos
Jogos da Bélgica na Copa do Mundo de 2026
|Data
|Calendário
|Local
|Ingressos
|15 de junho de 2026
|Bélgica x Egito
|Lumen Field, Seattle
|Ingressos
|21 de junho de 2026
|Bélgica x Irã
|SoFi Stadium, Inglewood
|Ingressos
|26 de junho de 2026
|Nova Zelândia x Bélgica
|BC Place, Vancouver
|Ingressos
Jogos do Irã na Copa do Mundo de 2026
|Data
|Calendário
|Local
|Ingressos
|15 de junho de 2026
|Irã x Nova Zelândia
|SoFi Stadium, Inglewood
|Ingressos
|21 de junho de 2026
|Bélgica x Irã
|Estádio SoFi, Inglewood
|Ingressos
|26 de junho de 2026
|Egito x Irã
|Lumen Field, Seattle
|Ingressos
Como posso conseguir ingressos para Bélgica x Irã?
Existem várias maneiras pelas quais os torcedores podem garantir ingressos para o jogo Bélgica x Irã na Copa do Mundo da FIFA 2026.
- Vendas oficiais da FIFA: A FIFA continua a disponibilizar ingressos por meio de períodos de venda em etapas, incluindo fases de sorteio e janelas de venda por ordem de chegada.
- Plataforma de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente de outros fãs por meio do mercado oficial de ingressos da FIFA.
- Mercados secundários de ingressos: O StubHub continua sendo uma das formas mais rápidas de garantir lugares para jogos da Copa do Mundo com ingressos esgotados e partidas de alta demanda.
- Pacotes de hospitalidade: as opções premium de hospitalidade incluem assentos garantidos, salas VIP, serviço de alimentação exclusivo e experiências de luxo nos dias de jogo.
Espera-se que todos os ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 sejam emitidos digitalmente por meio do aplicativo oficial de ingressos da FIFA para dispositivos móveis.
Quanto custam os ingressos para Bélgica x Irã?
Os preços dos ingressos para os jogos da Copa do Mundo da FIFA 2026 variam de acordo com a categoria de assento, a demanda e a fase do torneio.
Atualmente, espera-se que os ingressos mais baratos para Bélgica x Irã custem entre aproximadamente US$ 100 e US$ 180 em plataformas de revenda, enquanto os assentos premium, de categorias inferiores e pacotes de hospitalidade podem ter preços significativamente mais altos.
Os torcedores que buscam os assentos com melhor custo-benefício devem comprar o mais cedo possível, antes que os preços aumentem à medida que a data do jogo se aproxima.
|Categoria
|Fase de grupos
|Oitavas de final - Quartas de final
|Semifinais e Final
|Categoria 1
|$250 - $400
|$600 - $1.200
|$1.500 - $6.730
|Categoria 2
|$150 - $280
|$400 - $800
|$1.000 - $4.210
|Categoria 3
|$100 - $200
|$200 - $500
|$600 - $2.790
|Categoria 4
|$60 - $120
|$150 - $350
|$400 - $2.030
Tudo o que você precisa saber sobre o SoFi Stadium
Bélgica x Irã será disputado no SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia, um dos estádios mais modernos do mundo.
Inaugurado em 2020, o estádio é a casa dos times da NFL Los Angeles Rams e Los Angeles Chargers e rapidamente se tornou um dos principais palcos dos grandes eventos esportivos internacionais nos Estados Unidos.
Espera-se que o SoFi Stadium receba vários jogos importantes da Copa do Mundo da FIFA 2026 graças às suas instalações de nível internacional, enorme capacidade de público e localização próxima ao centro de Los Angeles.
Espera-se que o estádio receba mais de 70.000 torcedores durante a Copa do Mundo da FIFA, criando uma atmosfera eletrizante para uma das partidas mais emocionantes da fase de grupos do torneio