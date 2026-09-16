Como comprar ingressos para Bélgica x França: preços da Liga das Nações da Uefa A, informações da partida, vendas de última hora e mais

Bélgica e França se enfrentam em um grande duelo da Liga das Nações da Uefa no Estádio Rei Baudouin, em Bruxelas, no dia 28 de setembro de 2026. Este confronto de alto nível reúne duas potências do futebol europeu em busca das principais honrarias do grupo.

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Quando será o pontapé inicial de Bélgica x França pela Liga das Nações A da Uefa?

Bélgica x França acontece no Koning Boudewijnstadion, em Bruxelas, com horário de início ainda a ser confirmado.

Liga das Nações A - Rodada 2 28 de set. de 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

Onde comprar ingressos para Bélgica x França?

Os ingressos oficiais para a partida podem ser comprados diretamente pelo portal de venda de ingressos da Royal Belgian Football Association (RBFA), responsável pela venda primária dos jogos da Bélgica como mandante. O portal oficial é a sua primeira opção para garantir entradas pelo valor de face durante as janelas de pré-venda e venda geral.

Se as opções no site oficial estiverem esgotadas, plataformas secundárias como StubHub são o caminho a seguir.

Quanto custam os ingressos para Bélgica x França?

Os preços padrão dos ingressos no site oficial da RBFA começam em € 35 para entrada de admissão geral, com os custos variando de acordo com o setor e a visão no Estádio Rei Baudouin.

Em mercados secundários como StubHub, os preços dos ingressos no mercado secundário atualmente começam em € 115 por assento, oscilando de acordo com a disponibilidade em tempo real e a demanda do mercado.

Bélgica x França pela Liga das Nações A da Uefa: tudo o que você precisa saber

Momento de Bélgica x França

A Bélgica somou três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo. Antes disso, venceu os Estados Unidos por 4 a 1 e Senegal por 3 a 2, e seu resultado mais convincente na sequência foi um triunfo por 5 a 1 sobre a Nova Zelândia. A Bélgica marcou 11 gols e sofreu oito nesses cinco compromissos.

A França também venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 6 a 4 para a Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo, após uma derrota por 2 a 0 para a Espanha na disputa pelo terceiro lugar. Antes, no torneio, venceu Marrocos por 2 a 0, Paraguai por 1 a 0 e Suécia por 3 a 0, marcando dez gols e sofrendo oito ao longo das cinco partidas.

Bélgica x França: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre as seleções terminou com vitória da França por 2 a 1, em uma partida da Liga das Nações A da Uefa disputada em Bruxelas, em outubro de 2024. Nos últimos cinco confrontos diretos, a França venceu quatro vezes, contra uma vitória da Bélgica, com o único triunfo belga acontecendo na semifinal da Copa do Mundo de 2018. A França tem sido a força dominante neste confronto nos últimos anos.



