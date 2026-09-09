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Como comprar ingressos para Bélgica x França: preços da Liga das Nações da Uefa A, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Bélgica enfrenta a França na Liga das Nações da Uefa A. Veja como você pode garantir seus ingressos

A Bélgica recebe a França no Estádio Rei Baudouin, em Bruxelas, na segunda-feira, 28 de setembro, antes de as duas seleções voltarem a se enfrentar no jogo de volta, no Stade de France, em Saint-Denis, uma semana depois. As duas partidas fazem parte de uma dura agenda do Grupo A1 da Liga A, que também inclui Itália e Turquia, com o clássico franco-belga sempre carregando um ingrediente extra por causa da história entre as duas nações.

GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir agora mesmo seus ingressos para Bélgica x França, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando é o pontapé inicial de Bélgica x França pela Liga A da Liga das Nações da Uefa?

Bélgica x França acontece no Koning Boudewijnstadion, em Bruxelas, com o horário de início ainda a ser confirmado.

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Liga das Nações A - Rodada 2
Koning Boudewijnstadion

Onde comprar ingressos para Bélgica x França?

Os ingressos para o jogo em Bruxelas são disponibilizados primeiro pelos canais oficiais de venda da Federação Belga de Futebol, com prioridade normalmente dada aos membros antes de qualquer cota restante ir para a venda geral. Os canais oficiais da Federação Francesa de Futebol (FFF), incluindo as vendas diretas pelo Stade de France, são o equivalente como primeira opção para o jogo de volta em Saint-Denis.

StubHub é o caminho a seguir se as ofertas no site oficial estiverem esgotadas. A plataforma lista uma ampla variedade de opções de assento para o jogo de ida no Estádio Rei Baudouin, em Bruxelas, assim como ofertas para o jogo de volta no Stade de France.

Alguns pontos importantes para saber sobre a compra de ingressos para este confronto:

  • Venda geral oficial – abre depois que as janelas de prioridade para membros se encerram, normalmente mais perto do dia de cada partida
  • Disponibilidade limitada – as listagens oficiais para o jogo em Bruxelas mostram apenas uma pequena fração de ingressos restantes, com a demanda crescendo rapidamente
  • Transferências garantidas – toda compra na StubHub é respaldada pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia do jogo
  • Mercado secundário – StubHub é o caminho a seguir se as ofertas no site oficial estiverem esgotadas

Diante da rapidez com que o jogo em Bruxelas está lotando, a recomendação é comprar com antecedência para as duas partidas deste clássico.

Quanto custam os ingressos para Bélgica x França?

Os preços oficiais para o jogo em Bruxelas são definidos pelos canais de venda da Federação Belga de Futebol, com toda a faixa, de assentos padrão a premium, disponível pelo valor de face enquanto durar a disponibilidade. Os preços oficiais da FFF e do Stade de France valem para o jogo em Saint-Denis da mesma forma.

StubHub é o caminho a seguir se as ofertas no site oficial estiverem esgotadas, e aqui está um guia aproximado do que esperar por lá:

  • Assentos mais baratos (Bruxelas): a partir de cerca de € 50, normalmente nos setores superiores atrás dos gols no Estádio Rei Baudouin
  • Assentos intermediários (Bruxelas): assentos centrais ao longo da linha do meio-campo, em uma faixa de preço consideravelmente mais alta
  • Jogo de volta em Saint-Denis: espera-se que os preços no Stade de France sigam padrão semelhante, dado o perfil de clássico deste confronto, com a demanda aumentando à medida que a partida se aproxima

Como acontece com qualquer clássico de alta demanda, os preços podem mudar rapidamente, então garantir seu lugar mais cedo em vez de mais tarde costuma ser a opção mais segura se você trabalha com um orçamento específico.

Bélgica x França pela Liga A da Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Momento de Bélgica x França

A Bélgica chega para este confronto com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo. Antes disso, a seleção registrou uma vitória por 4 a 1 sobre os EUA e um triunfo por 3 a 2 contra Senegal, enquanto uma goleada por 5 a 1 sobre a Nova Zelândia foi seu resultado mais convincente na sequência. Um empate sem gols com o Irã completou a série de cinco partidas. A Bélgica marcou 11 gols e sofreu oito nesses jogos.

Os últimos cinco jogos da França renderam três vitórias e duas derrotas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 6 a 4 para a Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo. A seleção também perdeu por 2 a 0 para a Espanha na disputa de terceiro lugar, mas as vitórias anteriores sobre Marrocos (2 a 0), Paraguai (1 a 0) e Suécia (3 a 0) mostraram sua capacidade de controlar partidas. A França marcou dez gols e sofreu oito nos cinco compromissos.

BÉL

BÉL - Sequência

IRA
E0-0
NZL
V1-5
SEN
V3-2
EU
V1-4
ESP
D2-1
Gol marcado (sofrido)
13/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
FRA

FRA - Sequência

SWE
V3-0
PAR
V0-1
MAR
V2-0
ESP
D0-2
ING
D4-6
Gol marcado (sofrido)
10/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Bélgica x França: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas seleções terminou em 2 a 1 para a França, em uma partida da Liga A da Liga das Nações da Uefa disputada em Bruxelas, em outubro de 2024. Nos últimos cinco confrontos, a França venceu quatro vezes contra uma vitória da Bélgica, com o único triunfo belga vindo em uma semifinal da Copa do Mundo de 2018 que terminou em 1 a 0 para a França no confronto invertido. A França tem sido o lado dominante na história recente entre as duas nações.

Confrontos

BélgicaEmpateFrança
0
0
5
Liga das Nações A
Bélgica badge
Bélgica
BÉL
1
França badge
França
FRA
2
FJ
Liga das Nações A
França badge
França
FRA
2
Bélgica badge
Bélgica
BÉL
0
FJ
Eurocopa
França badge
França
FRA
1
Bélgica badge
Bélgica
BÉL
0
FJ
Liga das Nações A
Bélgica badge
Bélgica
BÉL
2
França badge
França
FRA
3
FJ
Copa do Mundo
França badge
França
FRA
1
Bélgica badge
Bélgica
BÉL
0
FJ
3Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Bélgica x França: classificação

No Grupo 1 da Liga A da Liga das Nações da Uefa, a Bélgica ocupa atualmente a primeira colocação, enquanto a França é a segunda.

UEFA Nations League A Grp. 1

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BélgicaBélgicaBÉL
00000000
2
FrançaFrançaFRA
00000000
3
ItáliaItáliaITÁ
00000000
4
TurquiaTurquiaTUR
00000000
Championship Playoff
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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