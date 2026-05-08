Como comprar ingressos para Bélgica x Egito: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Lumen Field e muito mais

A Bélgica enfrenta o Egito no Lumen Field, em Seattle, no dia 15 de junho de 2026, dando continuidade à busca pela glória mundial na Copa do Mundo de 2026.

Neste confronto da fase de grupos, a Bélgica busca afirmar seu domínio no Grupo G e provar que sua nova geração está pronta para o cenário mundial, enquanto o Egito pretende causar uma surpresa logo no início do torneio, impulsionado por sua apaixonada torcida visitante. O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Bélgica x Egito, incluindo onde comprar e os preços dos ingressos. Reserve ingressos para Bélgica x Egito na Copa do MundoCompre agora Quando será o jogo Bélgica x Egito na Copa do Mundo de 2026? Data e hora Partida Local Ingressos 15 de junho de 2026, 12h Bélgica x Egito Lumen Field, Seattle Ingressos Jogos da Bélgica na Copa do Mundo Data Jogo Local Ingressos 15 de junho de 2026 Bélgica x Egito Lumen Field, Seattle Ingressos 21 de junho de 2026 Bélgica x Irã SoFi Stadium, Los Angeles Ingressos 27 de junho de 2026 Nova Zelândia x Bélgica BC Place, Vancouver Ingressos Jogos do Egito na Copa do Mundo Data Jogo Local Ingressos 15 de junho de 2026 Bélgica x Egito Lumen Field, Seattle Ingressos 20 de junho de 2026 Egito x Nova Zelândia BC Place, Vancouver Ingressos 26 de junho de 2026 Egito x Irã Lumen Field, Seattle Ingressos Como comprar ingressos para Bélgica x Egito na Copa do Mundo? Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada. Aqui está a situação atual das vendas de ingressos: Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA. Mercado Oficial de Revenda da FIFA: a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio. Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos de alta demanda, nos quais as cotas oficiais estão esgotadas. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para o jogo Bélgica x Egito na Copa do Mundo?

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

O que esperar de Bélgica x Egito?

Este confronto promete ser um dos destaques da semana de abertura. A flexibilidade tática da Bélgica enfrentará um duro teste contra a defesa disciplinada e as rápidas transições do Egito.

Como Seattle é um importante centro de viagens, espere um grande afluxo de torcedores internacionais, trazendo uma energia festiva e global ao Lumen Field.

Para os ingressos mais baratos, procure os assentos da Categoria 4 nas arquibancadas superiores do Lumen Field. O projeto do estádio garante excelente visibilidade mesmo dos pontos mais altos, tornando-o um dos melhores locais para torcedores que querem economizar.