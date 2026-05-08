Como comprar ingressos para Bélgica x Egito: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Lumen Field e muito mais

A Bélgica enfrenta o Egito no Lumen Field, em Seattle, no dia 15 de junho de 2026, dando continuidade à busca pela glória mundial na Copa do Mundo de 2026.
Neste confronto da fase de grupos, a Bélgica busca afirmar seu domínio no Grupo G e provar que sua nova geração está pronta para o cenário mundial, enquanto o Egito pretende causar uma surpresa logo no início do torneio, impulsionado por sua apaixonada torcida visitante.
O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Bélgica x Egito, incluindo onde comprar e os preços dos ingressos.
Quando será o jogo Bélgica x Egito na Copa do Mundo de 2026?
|Data e hora
|Partida
|Local
|Ingressos
|15 de junho de 2026, 12h
|Bélgica x Egito
|Lumen Field, Seattle
|Ingressos
Jogos da Bélgica na Copa do Mundo
|Data
|Jogo
|Local
|Ingressos
|15 de junho de 2026
|Bélgica x Egito
|Lumen Field, Seattle
|Ingressos
|21 de junho de 2026
|Bélgica x Irã
|SoFi Stadium, Los Angeles
|Ingressos
|27 de junho de 2026
|Nova Zelândia x Bélgica
|BC Place, Vancouver
|Ingressos
Jogos do Egito na Copa do Mundo
|Data
|Jogo
|Local
|Ingressos
|15 de junho de 2026
|Bélgica x Egito
|Lumen Field, Seattle
|Ingressos
|20 de junho de 2026
|Egito x Nova Zelândia
|BC Place, Vancouver
|Ingressos
|26 de junho de 2026
|Egito x Irã
|Lumen Field, Seattle
|Ingressos
Como comprar ingressos para Bélgica x Egito na Copa do Mundo?
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.
Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:
- Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos de alta demanda, nos quais as cotas oficiais estão esgotadas. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Quanto custam os ingressos para o jogo Bélgica x Egito na Copa do Mundo?
|Categoria
|Fase de grupos
|Oitavas de final - Quartas de final
|Semifinais e final
|Categoria 1
|$250 - $400
|$600 - $1.200
|$1.500 - $6.730
|Categoria 2
|$150 - $280
|$400 - $800
|$1.000 - $4.210
|Categoria 3
|$100 - $200
|$200 - $500
|$600 - $2.790
|Categoria 4
|$60 - $120
|$150 - $350
|$400 - $2.030
O que esperar de Bélgica x Egito?
Este confronto promete ser um dos destaques da semana de abertura. A flexibilidade tática da Bélgica enfrentará um duro teste contra a defesa disciplinada e as rápidas transições do Egito.
Como Seattle é um importante centro de viagens, espere um grande afluxo de torcedores internacionais, trazendo uma energia festiva e global ao Lumen Field.
Para os ingressos mais baratos, procure os assentos da Categoria 4 nas arquibancadas superiores do Lumen Field. O projeto do estádio garante excelente visibilidade mesmo dos pontos mais altos, tornando-o um dos melhores locais para torcedores que querem economizar.