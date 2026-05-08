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Como comprar ingressos para Bélgica x Egito: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Lumen Field e muito mais

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Como acompanhar a rivalidade acirrada entre Mo Salah e Kevin De Bruyne na Copa do Mundo

A Bélgica enfrenta o Egito no Lumen Field, em Seattle, no dia 15 de junho de 2026, dando continuidade à busca pela glória mundial na Copa do Mundo de 2026.

Neste confronto da fase de grupos, a Bélgica busca afirmar seu domínio no Grupo G e provar que sua nova geração está pronta para o cenário mundial, enquanto o Egito pretende causar uma surpresa logo no início do torneio, impulsionado por sua apaixonada torcida visitante.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Bélgica x Egito, incluindo onde comprar e os preços dos ingressos.

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Quando será o jogo Bélgica x Egito na Copa do Mundo de 2026?

Data e hora PartidaLocalIngressos
15 de junho de 2026, 12hBélgica x EgitoLumen Field, SeattleIngressos

Jogos da Bélgica na Copa do Mundo

DataJogoLocalIngressos
15 de junho de 2026Bélgica x EgitoLumen Field, SeattleIngressos
21 de junho de 2026Bélgica x IrãSoFi Stadium, Los AngelesIngressos
27 de junho de 2026Nova Zelândia x BélgicaBC Place, VancouverIngressos

Jogos do Egito na Copa do Mundo

DataJogoLocalIngressos
15 de junho de 2026Bélgica x EgitoLumen Field, SeattleIngressos
20 de junho de 2026Egito x Nova ZelândiaBC Place, VancouverIngressos
26 de junho de 2026Egito x IrãLumen Field, SeattleIngressos

Como comprar ingressos para Bélgica x Egito na Copa do Mundo?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

  • Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
  • Mercado Oficial de Revenda da FIFA: a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
  • Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos de alta demanda, nos quais as cotas oficiais estão esgotadas. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

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Quanto custam os ingressos para o jogo Bélgica x Egito na Copa do Mundo?

CategoriaFase de gruposOitavas de final - Quartas de finalSemifinais e final
Categoria 1$250 - $400$600 - $1.200$1.500 - $6.730
Categoria 2$150 - $280$400 - $800$1.000 - $4.210
Categoria 3$100 - $200$200 - $500$600 - $2.790
Categoria 4$60 - $120$150 - $350$400 - $2.030

O que esperar de Bélgica x Egito?

Este confronto promete ser um dos destaques da semana de abertura. A flexibilidade tática da Bélgica enfrentará um duro teste contra a defesa disciplinada e as rápidas transições do Egito. 

Como Seattle é um importante centro de viagens, espere um grande afluxo de torcedores internacionais, trazendo uma energia festiva e global ao Lumen Field.

Para os ingressos mais baratos, procure os assentos da Categoria 4 nas arquibancadas superiores do Lumen Field. O projeto do estádio garante excelente visibilidade mesmo dos pontos mais altos, tornando-o um dos melhores locais para torcedores que querem economizar.

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