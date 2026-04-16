Como comprar ingressos para Bayern de Munique x Paris Saint-Germain: preços da Liga dos Campeões, informações sobre a partida de 6 de maio, horário do jogo e muito mais

O Bayern de Munique recebe o Paris Saint-Germain na Allianz Arena, em Munique, na quarta-feira, 6 de maio, na segunda partida das semifinais da Liga dos Campeões da UEFA.

O Bayern de Munique ocupa atualmente a 1ª posição na Bundesliga, enquanto o Paris Saint-Germain está em 1º lugar na Ligue 1, com os dois gigantes europeus chegando a esta fase como recém-coroados ou iminentes campeões de suas respectivas ligas nacionais.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Bayern de Munique x PSG, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa a partida entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões?

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Allianz Arena

Como comprar ingressos para o jogo Bayern de Munique x Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões?

Exceto para a final da Liga dos Campeões da UEFA, não é possível comprar ingressos para jogos da Liga dos Campeões diretamente pela própria UEFA.

Por se tratar da segunda partida das semifinais da Liga dos Campeões, os ingressos para a Allianz Arena são, sem dúvida, os mais cobiçados do futebol alemão no momento.

Os ingressos principais estão esgotados nos canais oficiais do clube.

Canais oficiais : FCBayern.com e PSG.fr (ingressos esgotados).

: FCBayern.com e PSG.fr (ingressos esgotados). Mercados secundários : Plataformas como o StubHub oferecem disponibilidade de última hora.

: Plataformas como o StubHub oferecem disponibilidade de última hora. Assentos premium: Os ingressos da Categoria 1 na lateral do campo e os pacotes VIP de hospitalidade são extremamente limitados, com preços que frequentemente ultrapassam € 2.500 para acesso a lounges de luxo.

Quanto custam os ingressos para Bayern de Munique x Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões?

O preço dos ingressos para a Liga dos Campeões da UEFA varia de acordo com vários fatores, incluindo quais clubes estão envolvidos, o local do jogo e a fase da competição.

A demanda elevou os preços a um patamar premium. Atualmente, os ingressos de revenda estão custando a partir de aproximadamente € 1.000.

Fique de olho nos portais oficiais de ingressos dos diversos clubes para obter informações adicionais sobre disponibilidade e preços.

Se você está procurando opções de última hora, há ingressos disponíveis atualmente em sites de revenda, como o StubHub.

O que esperar do Bayern de Munique x Paris Saint-Germain?

O Bayern de Munique chega a esta partida de volta como o time a ser batido, ostentando um histórico intimidador em casa e o ímpeto de uma vitória nas quartas de final.

A equipe de Vincent Kompany provou seu valor ao eliminar o Real Madrid na fase anterior, coroada por uma vitória dramática por 4 a 3 em Munique, em 15 de abril.

Tendo também derrotado o PSG por 2 a 1 no Parc des Princes durante a fase de grupos, em 4 de novembro, os bávaros detêm uma vantagem psicológica que estarão ansiosos para explorar diante de sua torcida.

O PSG, atual campeão francês, tem sido implacável fora de casa nesta temporada, destacando-se a goleada sobre o Liverpool por 2 a 0 em Anfield, em 14 de abril, que garantiu sua vaga nas semifinais.

Embora tenha sido derrotado pelo Bayern no início da campanha, o time de Luis Enrique mostrou seu talento para marcar gols com uma goleada de 5 a 2 sobre o Chelsea nas oitavas de final.

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