Como comprar ingressos para Barcelona x Atlético de Madrid: preços das quartas de final da Liga dos Campeões, informações sobre o jogo, horário do início e muito mais

O Barcelona recebe o Atlético de Madrid no Spotify Camp Nou, em Barcelona, na quarta-feira, 8 de abril.

O Barcelona ocupa atualmente a 1ª posição na La Liga e tem sido uma potência na Europa. Ao mesmo tempo, o Atlético de Madrid está em 4º lugar na tabela nacional, considerando a Liga dos Campeões como seu principal caminho para conquistar títulos importantes nesta temporada.

Deixe que o GOAL lhe forneça tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo Barcelona x Atlético de Madrid, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa o jogo Barcelona x Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões?

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Spotify Camp Nou

Próximos ingressos para Barcelona x Atlético de Madrid?

Data Jogo (hora local) Local Ingressos 4 de abril de 2026 Atlético de Madrid x FC Barcelona (21h) Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos 8 de abril de 2026 FC Barcelona x Atlético de Madrid (21h) Spotify Camp Nou, Barcelona Ingressos 14 de abril de 2026 Atlético de Madrid x FC Barcelona (21h) Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos

Como comprar ingressos para o jogo Barcelona x Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões?

Exceto para a final da Liga dos Campeões da UEFA, não é possível comprar ingressos para os jogos da Liga dos Campeões diretamente pela própria UEFA.

Em vez disso, eles são vendidos individualmente pelos clubes entre as equipes que disputam a edição desta temporada.

Você deve visitar os sites de cada clube para o jogo que deseja assistir e comprar seu ingresso por lá.

Embora os portais oficiais dos clubes sejam a forma mais segura para os torcedores adquirirem ingressos para a Liga dos Campeões, quem deseja assistir aos jogos pode considerar sites de revenda, como o StubHub, para garantir lugares de última hora.

Quanto custam os ingressos para o jogo Barcelona x Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões?

O preço dos ingressos para a Liga dos Campeões da UEFA varia de acordo com vários fatores, incluindo quais clubes estão envolvidos, o local do jogo e a fase da competição.

Por exemplo, uma semifinal com o Real Madrid ou o Arsenal custaria muito mais do que um confronto da fase de grupos em Limassol, contra o Pafos.

Os clubes geralmente definem os preços dos ingressos para a Liga dos Campeões da UEFA no início da temporada, para a fase de grupos. Se uma equipe avançar para as fases eliminatórias, os preços podem aumentar para certos jogos, dependendo do adversário, do local e da demanda.

Fique de olho nos portais oficiais de venda de ingressos dos diversos clubes para obter informações adicionais sobre disponibilidade e preços.

Se você está procurando opções de última hora, há ingressos disponíveis atualmente em sites de revenda, como o StubHub.

O que esperar do Barcelona x Atlético de Madrid?

Este confronto continental totalmente espanhol chega a um momento decisivo para ambos os clubes.

O Barcelona vem apresentando um desempenho implacável sob as luzes do Spotify Camp Nou. Recentemente, o time goleou o Newcastle United por 7 a 2 em 18 de março para avançar com facilidade para as oitavas de final, após uma vitória certeira por 5 a 2 sobre o Sevilla em 15 de março.

Com Lamine Yamal continuando sua ascensão ao estrelato e Robert Lewandowski mantendo sua eficiência na área, a equipe de Hansi Flick joga com uma verticalidade que poucos conseguem conter.

O Atlético de Madrid garantiu sua vaga após um confronto com o Tottenham, vencendo a partida de ida por 5 a 2 em 10 de março, antes de sobreviver a uma derrota por 2 a 3 em Londres em 18 de março para avançar no placar agregado.

Embora os jogadores de Diego Simeone tenham sofrido uma derrota apertada por 3 a 2 para o Real Madrid em sua última partida, eles continuam sendo um pesadelo para qualquer adversário em uma fase eliminatória.

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