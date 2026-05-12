Como comprar ingressos para Áustria x Jordânia: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Levi’s Stadium e muito mais

A Copa do Mundo da FIFA 2026 continua a gerar expectativa em toda a América do Norte, e um dos confrontos mais interessantes da fase de grupos será entre Áustria e Jordânia, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, Califórnia.
Com a Áustria trazendo sua disciplina tática europeia e a Jordânia representando uma das nações asiáticas com o futebol em mais rápido crescimento, espera-se que este confronto atraia grande interesse global, tanto de torcedores visitantes quanto da torcida local.
O GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para Áustria x Jordânia, incluindo preços, disponibilidade, opções de hospitalidade e as formas mais baratas de garantir seu lugar.
Quando é o jogo Áustria x Jordânia?
|Data e hora
|Jogada
|Local
|Ingressos
|16 de junho de 2026 - 20h
|Áustria x Jordânia
|Levi’s Stadium, Santa Clara
|Ingressos
Jogos e ingressos da Áustria na Copa do Mundo de 2026
|Data
|Jogada
|Local / Estádio
|Status
|16 de junho de 2026
|Áustria x Jordânia
|Levi’s Stadium, Santa Clara
|Ingressos
|22 de junho de 2026
|Argentina x Áustria
|AT&T Stadium, Dallas
|Ingressos
|28 de junho de 2026
|Argélia x Áustria
|Arrowhead Stadium, Kansas City
|Ingressos
Jordânia: Jogos e ingressos para a Copa do Mundo de 2026
|Data
|Jogada
|Local / Estádio
|Status
|16 de junho de 2026
|Áustria x Jordânia
|Levi’s Stadium, Santa Clara
|Ingressos
|22 de junho de 2026
|Jordânia x Argélia
|Levi’s Stadium, Santa Clara
|Ingressos
|28 de junho de 2026
|Jordânia x Argentina
|AT&T Stadium, Dallas
|Ingressos
Como posso conseguir ingressos para Áustria x Jordânia?
Os torcedores que desejam assistir ao jogo Áustria x Jordânia na Copa do Mundo da FIFA de 2026 têm várias opções oficiais e comprovadas para garantir seus ingressos, mas espera-se que a demanda seja alta devido à popularidade dos jogos disputados na Costa Oeste.
Aqui estão as principais formas de comprar ingressos:
- Fase de Vendas Oficial da FIFA: a FIFA continua disponibilizando os ingressos restantes por ordem de chegada através de sua plataforma oficial de venda de ingressos.
- Plataforma oficial de revenda da FIFA: os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados de outros torcedores a preços regulamentados, dependendo da disponibilidade.
- Plataformas secundárias de ingressos: mercados confiáveis como o StubHub oferecem acesso rápido aos ingressos, especialmente quando os lotes oficiais estão esgotados.
- Pacotes de hospitalidade: experiências premium incluem assentos VIP, acesso a lounges, serviços de alimentação e bebidas e entrada prioritária.
Espera-se que todos os ingressos para a Copa do Mundo de 2026 sejam digitais e acessíveis pelo aplicativo oficial de venda de ingressos da FIFA, tornando o acesso pelo celular essencial para a entrada.
Quanto custam os ingressos para Áustria x Jordânia?
Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 seguem uma estrutura dinâmica, com valores que variam de acordo com a categoria de assento, a demanda e a fase do torneio.
Para jogos da fase de grupos, como Áustria x Jordânia, os ingressos mais baratos disponíveis custam normalmente entre US$ 60 e US$ 120 na venda oficial, enquanto os preços no mercado de revenda variam de acordo com a demanda.
|Categoria
|Fase de grupos
|Oitavas de final - Quartas de final
|Semifinais e Final
|Categoria 1
|$250 - $400
|$600 - $1.200
|$1.500 - $6.730
|Categoria 2
|$150 - $280
|$400 - $800
|$1.000 - $4.210
|Categoria 3
|$100 - $200
|$200 - $500
|$600 - $2.790
|Categoria 4
|$60 - $120
|$150 - $350
|$400 - $2.030
Tudo o que você precisa saber sobre o Levi’s Stadium
O Levi’s Stadium, em Santa Clara, Califórnia, é um dos recintos esportivos mais modernos dos Estados Unidos e sediará várias partidas durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026.
O estádio é a casa do time San Francisco 49ers, da NFL, e é amplamente conhecido por seu design de ponta, infraestrutura de alta tecnologia e recursos de sustentabilidade.
Para a Copa do Mundo, o Levi’s Stadium receberá mais de 68.000 torcedores, criando uma atmosfera vibrante no coração do Vale do Silício.
A localização do estádio também o torna um dos locais da Copa do Mundo mais acessíveis para os torcedores que viajam de São Francisco, San Jose e arredores.