Como comprar ingressos para Áustria x Jordânia: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Levi’s Stadium e muito mais

A Copa do Mundo da FIFA 2026 continua a gerar expectativa em toda a América do Norte, e um dos confrontos mais interessantes da fase de grupos será entre Áustria e Jordânia, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, Califórnia.

Com a Áustria trazendo sua disciplina tática europeia e a Jordânia representando uma das nações asiáticas com o futebol em mais rápido crescimento, espera-se que este confronto atraia grande interesse global, tanto de torcedores visitantes quanto da torcida local.

O GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para Áustria x Jordânia, incluindo preços, disponibilidade, opções de hospitalidade e as formas mais baratas de garantir seu lugar.

Quando é o jogo Áustria x Jordânia?

Data e hora Jogada Local Ingressos 16 de junho de 2026 - 20h Áustria x Jordânia Levi’s Stadium, Santa Clara Ingressos

Jogos e ingressos da Áustria na Copa do Mundo de 2026

Data Jogada Local / Estádio Status 16 de junho de 2026 Áustria x Jordânia Levi’s Stadium, Santa Clara Ingressos 22 de junho de 2026 Argentina x Áustria AT&T Stadium, Dallas Ingressos 28 de junho de 2026 Argélia x Áustria Arrowhead Stadium, Kansas City Ingressos

Jordânia: Jogos e ingressos para a Copa do Mundo de 2026

Data Jogada Local / Estádio Status 16 de junho de 2026 Áustria x Jordânia Levi’s Stadium, Santa Clara Ingressos 22 de junho de 2026 Jordânia x Argélia Levi’s Stadium, Santa Clara Ingressos 28 de junho de 2026 Jordânia x Argentina AT&T Stadium, Dallas Ingressos

Como posso conseguir ingressos para Áustria x Jordânia?

Observação para os torcedores: ambas as seleções disputam oao lado da Argentina e da Argélia. A Jordânia jogará duas partidas consecutivas noantes de seguir para Dallas para o confronto final da fase de grupos.

Os torcedores que desejam assistir ao jogo Áustria x Jordânia na Copa do Mundo da FIFA de 2026 têm várias opções oficiais e comprovadas para garantir seus ingressos, mas espera-se que a demanda seja alta devido à popularidade dos jogos disputados na Costa Oeste.

Aqui estão as principais formas de comprar ingressos:

Fase de Vendas Oficial da FIFA: a FIFA continua disponibilizando os ingressos restantes por ordem de chegada através de sua plataforma oficial de venda de ingressos.

a FIFA continua disponibilizando os ingressos restantes por ordem de chegada através de sua plataforma oficial de venda de ingressos. Plataforma oficial de revenda da FIFA: os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados de outros torcedores a preços regulamentados, dependendo da disponibilidade.

os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados de outros torcedores a preços regulamentados, dependendo da disponibilidade. Plataformas secundárias de ingressos: mercados confiáveis como o StubHub oferecem acesso rápido aos ingressos, especialmente quando os lotes oficiais estão esgotados.

mercados confiáveis como o StubHub oferecem acesso rápido aos ingressos, especialmente quando os lotes oficiais estão esgotados. Pacotes de hospitalidade: experiências premium incluem assentos VIP, acesso a lounges, serviços de alimentação e bebidas e entrada prioritária.

Espera-se que todos os ingressos para a Copa do Mundo de 2026 sejam digitais e acessíveis pelo aplicativo oficial de venda de ingressos da FIFA, tornando o acesso pelo celular essencial para a entrada.

Quanto custam os ingressos para Áustria x Jordânia?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 seguem uma estrutura dinâmica, com valores que variam de acordo com a categoria de assento, a demanda e a fase do torneio.

Para jogos da fase de grupos, como Áustria x Jordânia, os ingressos mais baratos disponíveis custam normalmente entre US$ 60 e US$ 120 na venda oficial, enquanto os preços no mercado de revenda variam de acordo com a demanda.

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o Levi’s Stadium

O Levi’s Stadium, em Santa Clara, Califórnia, é um dos recintos esportivos mais modernos dos Estados Unidos e sediará várias partidas durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026.

O estádio é a casa do time San Francisco 49ers, da NFL, e é amplamente conhecido por seu design de ponta, infraestrutura de alta tecnologia e recursos de sustentabilidade.

Para a Copa do Mundo, o Levi’s Stadium receberá mais de 68.000 torcedores, criando uma atmosfera vibrante no coração do Vale do Silício.

A localização do estádio também o torna um dos locais da Copa do Mundo mais acessíveis para os torcedores que viajam de São Francisco, San Jose e arredores.