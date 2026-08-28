Athletic Bilbao enfrenta o Deportivo Alaves na quarta-feira, 20 de setembro de 2026, em San Mames, em Bilbao.

No encontro competitivo mais recente entre os dois times, em maio de 2026, o Athletic Bilbao garantiu uma vitória por 4 a 2 fora de casa sobre o Deportivo Alavés. Os dois clubes bascos entram na partida querendo embalar logo no início da campanha de LaLiga 2026-27.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Athletic Bilbao x Deportivo Alaves, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Athletic Bilbao x Deportivo Alaves por LaLiga?

Athletic Bilbao x Deportivo Alaves acontece em San Mames, em Bilbao. O horário oficial do pontapé inicial e a confirmação de transmissão ainda não estão disponíveis para este jogo de LaLiga.

La Liga - Rodada 7 20 de set. de 2026 - 09:00 San Mames

Como comprar ingressos para Athletic Bilbao x Deportivo Alaves por LaLiga?

Você pode comprar ingressos para o jogo entre Athletic Bilbao e Deportivo Alavés por vários canais padrão:

Bilheteria oficial do clube

Portal oficial do Athletic Bilbao: Como a partida será em San Mamés, em Bilbao, a principal fonte para ingressos de entrada geral e VIP é o portal oficial de venda de ingressos online do Athletic Club. Em geral, os ingressos são colocados à venda para o público de 2 a 3 semanas antes do dia do jogo.

Bilheteria de San Mamés: Os ingressos físicos podem ser comprados diretamente na bilheteria do estádio em San Mamés, que normalmente abre no dia anterior e no dia da partida, sujeito à disponibilidade de lugares.

Setor para torcedores visitantes

Canais oficiais do Deportivo Alavés: Se você torce pelo Alavés e quer ficar no setor destinado à torcida visitante, os ingressos são distribuídos diretamente pelo Deportivo Alavés a seus membros oficiais e assinantes.

Plataformas secundárias de ingressos

Se os ingressos oficiais de entrada geral se esgotarem pelos canais do clube, plataformas de revenda de ingressos, como a StubHub, também oferecem ingressos de revendedores para jogos de LaLiga.

Quanto custam os ingressos para Athletic Bilbao x Deportivo Alaves por LaLiga?

Para o jogo de LaLiga entre Athletic Bilbao x Deportivo Alavés em San Mamés, os preços padrão dos ingressos normalmente variam de € 30 a € 150+ por ingresso nas vendas oficiais e gerais, dependendo da categoria e da escolha do assento.

Entrada geral padrão (lançamento oficial): Varia de € 35 a € 80 para assentos no anel superior, atrás do gol ou nas laterais durante jogos regulares da liga.

Assentos premium e setor inferior: Varia de € 85 a € 150 para assentos na arquibancada principal inferior ou lateral central com alta visibilidade.

Ingressos VIP e hospitalidade: Varia de € 180 a € 350+ , oferecendo assentos premium, acesso a lounges e serviço de alimentação antes da partida.

Mercado secundário / plataformas de revenda: Em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, dependendo da demanda e da disponibilidade até o dia do jogo, os preços de revenda normalmente começam em torno de € 68 a € 79 para assentos de entrada e podem ter média de € 120 a € 140+ para assentos de categoria superior.

Athletic Bilbao x Deportivo Alaves por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Athletic Bilbao x Deportivo Alaves

O Athletic Bilbao venceu apenas um de seus últimos cinco jogos, com esse único triunfo tendo acontecido em um amistoso de pré-temporada contra o Burgos CF, por 3 a 0. Sua partida mais recente terminou em derrota em casa por 3 a 1 para o Sevilla na estreia em LaLiga, em 22 de agosto. O time também perdeu por 3 a 1 para o Real Zaragoza e por 1 a 0 para a Atalanta em amistosos, além de ter sido derrotado por 3 a 1 pelo Marseille mais cedo na pré-temporada. Ao longo desses cinco jogos, o Bilbao marcou seis gols e sofreu oito.

O Deportivo Alaves chega em situação consideravelmente melhor, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado competitivo mais recente foi um empate por 1 a 1 fora de casa com o Rayo Vallecano em 20 de agosto, depois de uma vitória por 3 a 0 sobre o Getafe em LaLiga na rodada de abertura da temporada. O Alaves também registrou vitórias por 3 a 0 sobre o Castellon e por 1 a 0 fora de casa sobre o Girona na pré-temporada. O time marcou oito gols e sofreu dois ao longo dessa sequência de cinco partidas, sem sofrer gols em duas delas.

Athletic Bilbao x Deportivo Alaves: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 2 de maio de 2026, quando o Athletic Bilbao venceu o Deportivo Alaves fora de casa por 4 a 2 em LaLiga. Antes disso, o Alaves conquistou uma vitória por 1 a 0 em San Mames no confronto do primeiro turno, em setembro de 2025. Ao longo dos últimos cinco encontros registrados, os resultados foram divididos, com os dois clubes conquistando vitórias em LaLiga e com um amistoso de pré-temporada também fazendo parte do conjunto de dados.