Athletic Bilbao enfrenta o Deportivo Alaves na quarta-feira, 20 de setembro de 2026, em San Mames, em Bilbao.
No encontro competitivo mais recente entre os dois times, em maio de 2026, o Athletic Bilbao garantiu uma vitória por 4 a 2 fora de casa sobre o Deportivo Alavés. Os dois clubes bascos entram na partida querendo embalar logo no início da campanha de LaLiga 2026-27.
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Athletic Bilbao x Deportivo Alaves, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Athletic Bilbao x Deportivo Alaves por LaLiga?
Athletic Bilbao x Deportivo Alaves acontece em San Mames, em Bilbao. O horário oficial do pontapé inicial e a confirmação de transmissão ainda não estão disponíveis para este jogo de LaLiga.
Como comprar ingressos para Athletic Bilbao x Deportivo Alaves por LaLiga?
Você pode comprar ingressos para o jogo entre Athletic Bilbao e Deportivo Alavés por vários canais padrão:
Bilheteria oficial do clube
- Portal oficial do Athletic Bilbao: Como a partida será em San Mamés, em Bilbao, a principal fonte para ingressos de entrada geral e VIP é o portal oficial de venda de ingressos online do Athletic Club. Em geral, os ingressos são colocados à venda para o público de 2 a 3 semanas antes do dia do jogo.
- Bilheteria de San Mamés: Os ingressos físicos podem ser comprados diretamente na bilheteria do estádio em San Mamés, que normalmente abre no dia anterior e no dia da partida, sujeito à disponibilidade de lugares.
Setor para torcedores visitantes
- Canais oficiais do Deportivo Alavés: Se você torce pelo Alavés e quer ficar no setor destinado à torcida visitante, os ingressos são distribuídos diretamente pelo Deportivo Alavés a seus membros oficiais e assinantes.
Plataformas secundárias de ingressos
- Se os ingressos oficiais de entrada geral se esgotarem pelos canais do clube, plataformas de revenda de ingressos, como a StubHub, também oferecem ingressos de revendedores para jogos de LaLiga.
Quanto custam os ingressos para Athletic Bilbao x Deportivo Alaves por LaLiga?
Para o jogo de LaLiga entre Athletic Bilbao x Deportivo Alavés em San Mamés, os preços padrão dos ingressos normalmente variam de € 30 a € 150+ por ingresso nas vendas oficiais e gerais, dependendo da categoria e da escolha do assento.
- Entrada geral padrão (lançamento oficial): Varia de € 35 a € 80 para assentos no anel superior, atrás do gol ou nas laterais durante jogos regulares da liga.
- Assentos premium e setor inferior: Varia de € 85 a € 150 para assentos na arquibancada principal inferior ou lateral central com alta visibilidade.
- Ingressos VIP e hospitalidade: Varia de € 180 a € 350+, oferecendo assentos premium, acesso a lounges e serviço de alimentação antes da partida.
- Mercado secundário / plataformas de revenda: Em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, dependendo da demanda e da disponibilidade até o dia do jogo, os preços de revenda normalmente começam em torno de € 68 a € 79 para assentos de entrada e podem ter média de € 120 a € 140+ para assentos de categoria superior.
Athletic Bilbao x Deportivo Alaves por LaLiga: tudo o que você precisa saber
Momento de Athletic Bilbao x Deportivo Alaves
O Athletic Bilbao venceu apenas um de seus últimos cinco jogos, com esse único triunfo tendo acontecido em um amistoso de pré-temporada contra o Burgos CF, por 3 a 0. Sua partida mais recente terminou em derrota em casa por 3 a 1 para o Sevilla na estreia em LaLiga, em 22 de agosto. O time também perdeu por 3 a 1 para o Real Zaragoza e por 1 a 0 para a Atalanta em amistosos, além de ter sido derrotado por 3 a 1 pelo Marseille mais cedo na pré-temporada. Ao longo desses cinco jogos, o Bilbao marcou seis gols e sofreu oito.
O Deportivo Alaves chega em situação consideravelmente melhor, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado competitivo mais recente foi um empate por 1 a 1 fora de casa com o Rayo Vallecano em 20 de agosto, depois de uma vitória por 3 a 0 sobre o Getafe em LaLiga na rodada de abertura da temporada. O Alaves também registrou vitórias por 3 a 0 sobre o Castellon e por 1 a 0 fora de casa sobre o Girona na pré-temporada. O time marcou oito gols e sofreu dois ao longo dessa sequência de cinco partidas, sem sofrer gols em duas delas.
Athletic Bilbao x Deportivo Alaves: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 2 de maio de 2026, quando o Athletic Bilbao venceu o Deportivo Alaves fora de casa por 4 a 2 em LaLiga. Antes disso, o Alaves conquistou uma vitória por 1 a 0 em San Mames no confronto do primeiro turno, em setembro de 2025. Ao longo dos últimos cinco encontros registrados, os resultados foram divididos, com os dois clubes conquistando vitórias em LaLiga e com um amistoso de pré-temporada também fazendo parte do conjunto de dados.
Confrontos
Athletic Bilbao x Deportivo Alaves: classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|2
|2
|0
|0
|7
|0
|+7
|6
V
V
|2
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
V
V
|3
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
V
V
|4
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
V
V
|5
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
E
V
|6
|2
|1
|1
|0
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|+2
|4
E
V
|7
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
V
E
|8
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
D
V
|9
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|0
|1
|1
|3
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|3
V
D
|10
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
E
E
|11
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
E
E
|12
|3
|0
|2
|1
|2
|3
|-1
|2
E
D
E
|13
|3
|0
|2
|1
|1
|6
|-5
|2
E
D
E
|14
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
E
D
|15
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
D
E
|16
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
D
E
|17
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
E
D
|18
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|1
E
D
|19
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
D
D
|20
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
D
D