Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Premier League
team-logoAston Villa
Villa Park
team-logoNottingham Forest
Book Aston Villa vs Nottingham Forest Tickets

Com o apoio de

Como comprar ingressos para Aston Villa x Nottingham Forest: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

SHOPPING
Tickets
Premier League
Aston Villa
Nottingham Forest

Dois ex-campeões europeus se enfrentam no Villa Park em setembro, e você pode garantir seu lugar hoje

O Villa Park vai ferver quando o Aston Villa enfrentar o rival das Midlands, Nottingham Forest, em um interessante duelo da Premier League no sábado, 12 de setembro, e você pode estar lá reservando seus ingressos hoje.

Uma série de heróis do Aston Villa na Liga Europa pode ter partido para novos destinos, mas os torcedores vestidos de grená e azul-celeste confiam plenamente em Unai Emery, que superou com aplomb solavancos do passado no caminho. O Villa, de forma memorável, não venceu nenhum de seus cinco primeiros jogos da Premier League na temporada passada, antes de conquistar 12 vitórias nas 13 partidas seguintes.

O Forest vai a Birmingham ainda tentando encontrar consistência após a chegada de Oliver Glasner no verão. Sem distração europeia desta vez, o Nottingham Forest estará totalmente focado em subir na tabela da Premier League nesta temporada.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Aston Villa x Nottingham Forest, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo da Premier League entre Aston Villa e Nottingham Forest?

Aston Villa x Nottingham Forest acontece no Villa Park (Birmingham), no sábado, 12 de setembro, com início previsto para as 15h no horário BST.

crest
Premier League - Rodada 4
Villa Park

Como comprar ingressos para Aston Villa x Nottingham Forest pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de bilhetes avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação anti-cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem ao clube os jogos que não forem usar.
  • Membros oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os membros que não conseguiram ingressos no sorteio podem comprar bilhetes devolvidos pelo valor de face por meio da Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: As vendas abertas ao público em geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar bilhetes em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Aston Villa x Nottingham Forest pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e categorias de concessão: A maioria dos clubes oferece preços escalonados para as categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.
  • Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.
  • Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto os lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais econômicas.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preço e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League prorrogou oficialmente o teto obrigatório de £ 30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de vigência ao menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £ 30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente a detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com a pontuação máxima de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos de associação.

Forma

AVL

AVL - Sequência

BGP
V1-3
FCB
D2-1
PSG
D2-1
BMG
D2-1
BHA
D4-0
Gol marcado (sofrido)
6/11
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
NFO

NFO - Sequência

BAR
D0-1
B04
V2-1
B29
V2-0
LEE
D0-1
LEE
D0-2
Gol marcado (sofrido)
4/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

Aston VillaEmpateNottingham Forest
3
1
1
Liga Europa
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
4
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
FJ
Liga Europa
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FJ
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FJ
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FJ
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FJ
10Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Aston Villa x Nottingham Forest

Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Formação
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO

Técnico

  • U. Emery

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BrightonBrightonBHA
110040+43
V
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
V
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
V
5
HullHullHUL
110020+23
V
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
V
7
IpswichIpswichIPS
110021+13
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
V
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
V
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
E
11
NewcastleNewcastleNEW
10102201
E
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
D
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
D
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
D
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
D
18
CoventryCoventryCOV
100103-30
D
19
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
D
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google