O Villa Park vai ferver quando o Aston Villa enfrentar o rival das Midlands, Nottingham Forest, em um interessante duelo da Premier League no sábado, 12 de setembro, e você pode estar lá reservando seus ingressos hoje.

Uma série de heróis do Aston Villa na Liga Europa pode ter partido para novos destinos, mas os torcedores vestidos de grená e azul-celeste confiam plenamente em Unai Emery, que superou com aplomb solavancos do passado no caminho. O Villa, de forma memorável, não venceu nenhum de seus cinco primeiros jogos da Premier League na temporada passada, antes de conquistar 12 vitórias nas 13 partidas seguintes.

O Forest vai a Birmingham ainda tentando encontrar consistência após a chegada de Oliver Glasner no verão. Sem distração europeia desta vez, o Nottingham Forest estará totalmente focado em subir na tabela da Premier League nesta temporada.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Aston Villa x Nottingham Forest, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo da Premier League entre Aston Villa e Nottingham Forest?

Aston Villa x Nottingham Forest acontece no Villa Park (Birmingham), no sábado, 12 de setembro, com início previsto para as 15h no horário BST.

Premier League - Rodada 4 12 de set. de 2026 - 10:00 Villa Park

Como comprar ingressos para Aston Villa x Nottingham Forest pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de bilhetes avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação anti-cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem ao clube os jogos que não forem usar.

Membros oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os membros que não conseguiram ingressos no sorteio podem comprar bilhetes devolvidos pelo valor de face por meio da Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público em geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar bilhetes em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Aston Villa x Nottingham Forest pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e categorias de concessão: A maioria dos clubes oferece preços escalonados para as categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto os lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais econômicas.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preço e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League prorrogou oficialmente o teto obrigatório de £ 30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de vigência ao menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £ 30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente a detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com a pontuação máxima de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos de associação.

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