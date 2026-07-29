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Como comprar ingressos para Aston Villa x Arsenal: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

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Tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para um dos maiores jogos da temporada do Aston Villa

Uma grande ocasião espera por torcedores na segunda-feira, 31 de agosto, quando o Aston Villa estenderá o tapete vermelho para o atual campeão da Premier League, o Arsenal. Nada se compara a um jogo no meio de semana sob os refletores no Villa Park, e você pode estar lá garantindo seu lugar hoje.

Embora alguns torcedores possam ter desejado um primeiro compromisso em casa mais fácil, eles não devem esquecer que, sob o magnífico reinado de mais de três anos de Unai Emery, o Villa venceu o Arsenal, que brigava pelo título, em duas ocasiões no Villa Park e, de forma marcante, conseguiu a dobradinha sobre o Arsenal na temporada 2023/24.

A vitória por 2 a 1 sobre o Arsenal no Villa Park na temporada passada foi um dos triunfos mais memoráveis da campanha, com o gol de Emiliano Buendia aos 95 minutos levando os torcedores do Holte End à loucura.

Estamos prestes a ver outro clássico no Villa Park? Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Aston Villa x Arsenal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo Aston Villa x Arsenal pela Premier League?

Aston Villa x Arsenal está marcado para as 20h BST de segunda-feira, 31 de agosto, no Villa Park, em Birmingham.

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Premier League - Rodada 2
Villa Park

Como comprar ingressos para Aston Villa x Arsenal pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para partidas da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem ao clube os jogos que não forem utilizar.
  • Sócios oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para sócios pagos do clube, como Red Memberships, One Hotspur e Official Membership. Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para participar do sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida se esgotar, os membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar entradas devolvidas pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: As vendas abertas ao público em geral, sem associação, praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiverem procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Aston Villa x Arsenal pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados para categorias Adulto, Júnior, geralmente sub-18 ou sub-21, Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.
  • Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis, como Categoria A, B ou C. Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de derby entram na Categoria A, com os maiores preços de face.
  • Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para participar de sorteios ou trocas de revenda.

Preço e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de vigência pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada do nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

Forma

AVL

AVL - Sequência

SCF
V0-3
MCI
V1-2
WAL
V0-5
POR
D2-1
RSO
D2-4
Gol marcado (sofrido)
13/7
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ARS

ARS - Sequência

WHU
V0-1
BUR
V1-0
CRY
V1-2
PSG
D1-1
GIR
V1-4
Gol marcado (sofrido)
9/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

Aston VillaEmpateArsenal
2
1
2
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FJ
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
FJ
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
FJ
7Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Aston Villa x Arsenal

Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Formação
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Arsenal crest
Arsenal
ARS

Técnico

  • U. Emery

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
NewcastleNewcastleNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
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UEFA Europa League
Rebaixamento

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