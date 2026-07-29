Como comprar ingressos para Aston Villa x Arsenal: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

Uma grande ocasião espera por torcedores na segunda-feira, 31 de agosto, quando o Aston Villa estenderá o tapete vermelho para o atual campeão da Premier League, o Arsenal. Nada se compara a um jogo no meio de semana sob os refletores no Villa Park, e você pode estar lá garantindo seu lugar hoje.

Embora alguns torcedores possam ter desejado um primeiro compromisso em casa mais fácil, eles não devem esquecer que, sob o magnífico reinado de mais de três anos de Unai Emery, o Villa venceu o Arsenal, que brigava pelo título, em duas ocasiões no Villa Park e, de forma marcante, conseguiu a dobradinha sobre o Arsenal na temporada 2023/24.

A vitória por 2 a 1 sobre o Arsenal no Villa Park na temporada passada foi um dos triunfos mais memoráveis da campanha, com o gol de Emiliano Buendia aos 95 minutos levando os torcedores do Holte End à loucura.

Estamos prestes a ver outro clássico no Villa Park? Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Aston Villa x Arsenal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo Aston Villa x Arsenal pela Premier League?

Aston Villa x Arsenal está marcado para as 20h BST de segunda-feira, 31 de agosto, no Villa Park, em Birmingham.

Premier League - Rodada 2 31 de ago. de 2026 - 15:00 Villa Park

Como comprar ingressos para Aston Villa x Arsenal pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para partidas da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem ao clube os jogos que não forem utilizar.

Sócios oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para sócios pagos do clube, como Red Memberships, One Hotspur e Official Membership. Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para participar do sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida se esgotar, os membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar entradas devolvidas pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público em geral, sem associação, praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiverem procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Aston Villa x Arsenal pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados para categorias Adulto, Júnior, geralmente sub-18 ou sub-21, Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis, como Categoria A, B ou C. Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de derby entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para participar de sorteios ou trocas de revenda.

Preço e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de vigência pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada do nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

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