Sevilha ganha vida no final de setembro, e um dos pontos altos das festividades, tanto para os moradores locais quanto para os visitantes, são as touradas na icônica La Maestranza.

Embora as touradas ocorram de março a outubro, algumas das mais esperadas e concorridas acontecem durante a animada Feria de San Miguel.

O GOAL tem todas as informações essenciais de que você precisa sobre como comprar ingressos para os eventos finais da temporada de touradas de Sevilha, incluindo quanto custam e onde você pode adquiri-los.

Próximas touradas em Sevilha: programação de 2026

Data Evento e toureiros Ingressos Quinta-feira, 11 de junho de 2026 Corpus Christi: Novillada (Jovens toureiros promissores) - Manuel Olivero, Nacho Torrejón e Sergio Rollón. Ingressos Final de junho – julho de 2026 (quintas-feiras) Série Noites de Verão: Novilladas sem picadores – Eventos noturnos (geralmente às 21h) apresentando jovens aprendizes Ingressos Quinta-feira, 24 de setembro de 2026 Feria de San Miguel: Novillada – Olga Casado, Garibay e Dominguez Ingressos Sexta-feira, 25 de setembro de 2026 Feria de San Miguel: Corrida de Touros - Com José María Manzanares, Alejandro Talavante e Juan Ortega Ingressos Sábado, 26 de setembro de 2026 Feria de San Miguel: Corrida de Touros - Com Emilio de Justo, Roca Rey e Pablo Aguado Ingressos Domingo, 27 de setembro de 2026 Feria de San Miguel (Grande Final): Corrida de Touros - Com Morante de la Puebla, Daniel Luque e Borja Jiménez Ingressos

O que é a tourada?

Meados de outubro de 2026: Festival de Caridade Ingressos

A tourada, tal como a conhecemos hoje, teve início nas praças das aldeias espanholas e foi formalizada com a construção da praça de touros na cidade andaluza de Ronda, no final do século XVIII. A partir dessa época, passou a seguir uma sequência específica de eventos: a entrada do touro, o picador, os banderilleros e, finalmente, o matador.

Atualmente, existem mais de 70 praças de touros na Andaluzia, mas, com sua longa tradição taurina, Sevilha é uma das principais cidades da Espanha para vivenciar esse ritual tradicional.

A Plaza de Toros de la Maestranza, em Sevilha, é uma das praças de touros mais antigas e prestigiadas do mundo.

Quais são os maiores eventos de touradas em Sevilha em 2026?

Embora não sejam realizados todos os dias ou todas as semanas, a temporada oficial de touradas em Sevilha vai do final de março até outubro de 2026.

Os eventos mais prestigiados e esperados do calendário concentram-se em torno de dois grandes festivais anuais: a Feria de Abril e a Feria de San Miguel.

Feria de Abril (21 a 26 de abril de 2026): Vinculada diretamente à Páscoa, a Feria de Abril de 2026 ocorre inteiramente no mês de abril. As touradas diárias realizadas durante essa semana apresentam os cartazes (programações) de maior prestígio e os touros mais renomados de todo o ano.

Vinculada diretamente à Páscoa, a Feria de Abril de 2026 ocorre inteiramente no mês de abril. As touradas diárias realizadas durante essa semana apresentam os cartazes (programações) de maior prestígio e os touros mais renomados de todo o ano. Feria de San Miguel (final de setembro): Esses espetáculos de grande destaque no final de setembro funcionam como o grand finale da temporada de touradas de Sevilha. Em 2026, os três principais eventos do fim de semana acontecem na sexta-feira, 25, no sábado, 26, e no domingo, 27 de setembro.

Quanto custam os ingressos para as touradas de Sevilha em 2026?

Os preços dos ingressos para as touradas de Sevilha variam consideravelmente dependendo de vários fatores, incluindo o evento específico no calendário de 2026 (como a Feria de Abril, na alta temporada, ou a Feira de San Miguel), quais matadores de renome estão participando e onde você está sentado na arena.

Os preços de venda ao público podem variar de cerca de € 14 a € 30 para eventos menores (novilladas) e de € 32 a bem mais de € 200 para as principais lutas do festival. Devido à intensa demanda turística local e internacional, os preços flutuam rapidamente.

Todas as arenas são divididas em três áreas diferentes, com custos de ingressos que variam em cada uma, conforme segue:

Área de sombra (sombra): Os melhores lugares estão sempre nesta área. Mas também são os mais caros.

Os melhores lugares estão sempre nesta área. Mas também são os mais caros. Área de sol e sombra (sol y sombra): À medida que o evento avança, os assentos nesta seção ficam mais sombreados. Se você se sentar lá, provavelmente ficará exposto ao sol no início e, dependendo da localização, ficará na sombra posteriormente.

À medida que o evento avança, os assentos nesta seção ficam mais sombreados. Se você se sentar lá, provavelmente ficará exposto ao sol no início e, dependendo da localização, ficará na sombra posteriormente. Área de sol (sol): Esses assentos são os mais baratos, pois sua visão pode ser prejudicada pela luz ofuscante do sol, e o calor pode afetar negativamente sua experiência.

Como comprar ingressos para as touradas de Sevilha em 2026?

Tentar conseguir ingressos para as touradas pode ser uma tarefa desafiadora se você esperar e comprá-los na bilheteria (taquilla).

Dependendo do evento que você deseja assistir, corre o risco de ficar horas na fila e pode ter dificuldade em decidir onde se sentar se não conseguir se comunicar corretamente com os funcionários da bilheteria. Além disso, existe o risco de que, se você esperar para comprar os ingressos, eles já tenham se esgotado.

Os ingressos são disponibilizados assim que as touradas são agendadas, e as datas oficiais são publicadas no início do ano. Quanto mais cedo você comprar seus ingressos para as touradas, maiores serão suas chances de escolher os melhores lugares.

Compras online podem ser a opção mais sensata por vários motivos. Por um lado, você economiza tempo ao evitar as longas filas na bilheteria.

Isso também significa que você pode analisar com calma o mapa de assentos da arena, permitindo que você selecione os melhores ingressos de acordo com seu orçamento. Saber com antecedência a data e o horário da tourada que você vai assistir também permite que você programe outras atividades e reservas em Sevilha sem correria de última hora ou conflitos.

Qual é o formato das touradas em Sevilha?

Em uma corrida de touros tradicional, o formato padrão consiste em 6 touros e 3 matadores.

Cada matador luta contra dois touros, com a apresentação inteira durando entre 90 e 150 minutos (aproximadamente 2 a 2,5 horas).

Os principais participantes que você observará na arena incluem:

Matadores: São os principais protagonistas de uma corrida de touros. Ele é a única pessoa autorizada a usar um traje de luces (“traje de luzes”) bordado em ouro. É responsável por conduzir as investidas do touro e, por fim, derrotá-lo com elegância. Um bom matador é considerado tanto um atleta quanto um artista, demonstrando grande agilidade, graça e coordenação.

São os principais protagonistas de uma corrida de touros. Ele é a única pessoa autorizada a usar um traje de luces (“traje de luzes”) bordado em ouro. É responsável por conduzir as investidas do touro e, por fim, derrotá-lo com elegância. Um bom matador é considerado tanto um atleta quanto um artista, demonstrando grande agilidade, graça e coordenação. Picadores: São provavelmente os aliados mais importantes do matador e atuam apenas durante a primeira fase da luta. Usando a pica (lança), o picador, que está a cavalo, testa a força do touro e dá pistas ao matador sobre o lado que o touro prefere.

São provavelmente os aliados mais importantes do matador e atuam apenas durante a primeira fase da luta. Usando a pica (lança), o picador, que está a cavalo, testa a força do touro e dá pistas ao matador sobre o lado que o touro prefere. Banderilleros: Esses toreros basicamente auxiliam o matador durante toda a luta. Em primeiro lugar, quando o touro entra na arena, eles agitam seus capotes (panos coloridos) para atrair o animal enquanto o matador avalia o temperamento do touro. Seus trajes de luces são sempre bordados em prata ou preto.

Esses toreros basicamente auxiliam o matador durante toda a luta. Em primeiro lugar, quando o touro entra na arena, eles agitam seus capotes (panos coloridos) para atrair o animal enquanto o matador avalia o temperamento do touro. Seus trajes de luces são sempre bordados em prata ou preto. Mozo de espadas: O mozo de espadas ou mozo de estoques é o portador da espada. Ele auxilia o matador durante a tourada a partir da passagem lateral, fornecendo-lhe todo o equipamento necessário. Antes do início da tourada, ele veste o matador e é responsável pela organização de todo o equipamento.

Onde são realizadas as touradas em Sevilha?

As touradas de Sevilha são realizadas na La Maestranza, que possui uma rica história que remonta ao século XVIII.

É considerada uma das praças de touros mais antigas e importantes da Espanha, o que a torna um marco cultural e histórico significativo. Ela foi até imortalizada na ópera Carmen, de Bizet. A La Maestranza também é conhecida como a “Catedral del Toreo” e é o lugar perfeito para vivenciar a atmosfera eletrizante de uma corrida (tourada).

A arena acomoda até 14.000 espectadores e, apesar de seu tamanho, a acústica permite que você ouça tudo, não importa onde esteja sentado. Se o torero (toureiro) tiver um desempenho excepcional, ele é levantado e carregado pelos ombros da plateia até a Puerta del Príncipe (Portão do Príncipe).