Como comprar ingressos para as finais da Conferência Oeste da NBA de 2026: horários e próximos jogos

A batalha pelo Oeste atingiu seu auge absoluto. A partir desta segunda-feira, 18 de maio de 2026, as semifinais da Conferência Oeste estão oficialmente encerradas, e um confronto dos sonhos está prestes a acontecer. As duas melhores equipes do Oeste estão prontas para se enfrentarem pelo troféu prateado Oscar Robertson e por uma vaga garantida nas finais da NBA.
Hoje à noite, o Oklahoma City Thunder, cabeça de chave, recebe o San Antonio Spurs, segundo colocado, para o tão aguardado Jogo 1 no animado Paycom Center.
O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para este confronto de pesos pesados, incluindo a programação completa da série, notícias das equipes e preços no mercado secundário.
Finais da Conferência Oeste da NBA 2026: A Programação
A série seguirá o formato padrão 2-2-1-1-1, com o Thunder, cabeça de chave, tendo a vantagem de jogar em casa nos Jogos 1, 2, 5 e 7.
- Jogo 1: Segunda-feira, 18 de maio — 20h30 (horário da costa leste) | Paycom Center, Oklahoma City
- Jogo 2: quarta-feira, 20 de maio — 20h30 (horário da costa leste) | Paycom Center, Oklahoma City
- Jogo 3: sexta-feira, 22 de maio — 20h30 (horário da costa leste) | Frost Bank Center, San Antonio
- Jogo 4: Domingo, 24 de maio — 20h (horário da costa leste) | Frost Bank Center, San Antonio
- Jogo 5*: terça-feira, 26 de maio — 20h30 (horário da costa leste) | Paycom Center, Oklahoma City
- Jogo 6*: quinta-feira, 28 de maio — 20h30 (horário da costa leste) | Frost Bank Center, San Antonio
- Jogo 7*: sábado, 30 de maio — 20h (horário da costa leste) | Paycom Center, Oklahoma City *Se necessário
Como comprar ingressos para as finais da Conferência Oeste da NBA 2026?
- Mercado primário:A Ticketmaster é a parceira oficial de venda de ingressos para ambas as equipes. Os ingressos individuais para os jogos de estreia foram colocados à venda imediatamente após a classificação dos Spurs no fim de semana e estão praticamente esgotados pelo valor de tabela.
- Mercado secundário: Plataformas como StubHub, SeatGeek e Vivid Seats oferecem a opção mais confiável para garantir ingressos nesta fase, com ingressos de revenda verificados disponíveis para todos os jogos (incluindo partidas ainda não disputadas, com reembolso total em caso de cancelamento).
- Portais das equipes: Os torcedores devem acompanhar os aplicativos oficiais das equipes para lançamentos esporádicos de última hora. No entanto, devido ao grande número de titulares de ingressos para a temporada tanto em Oklahoma City quanto em San Antonio, o estoque disponível nas bilheterias é praticamente inexistente.
Quanto custam os ingressos para as finais da Conferência Oeste da NBA de 2026?
Com duas culturas históricas de basquete de mercados menores se enfrentando sob os holofotes, a demanda no mercado secundário elevou os preços dos ingressos a uma alta sazonal.
Categoria do ingresso
Paycom Center (OKC)
Frost Bank Center (SAS)
Anfiteatro Superior / "Get-In"
$325 – $480
$295 – $460
Lados do piso inferior
$680 – $1.450
$640 – $1.390
À beira da quadra / VIP
$5.500+
$5.000+
Dica profissional: se você está procurando um melhor custo-benefício, dar uma olhada nas primeiras ofertas para os jogos 3 e 4 no Frost Bank Center, em San Antonio, pode economizar cerca de 10% a 15% em comparação com os jogos de estreia em Oklahoma City, que têm alta demanda.
Qual é a situação atual da Conferência Oeste?
- (1) OKC Thunder (Trajetória até a WCF: 8–0): Os atuais campeões da conferência estão com um recorde impecável de 8–0 nesta pós-temporada, após completarem uma rápida vitóriapor 4–0 sobre o Los Angeles Lakers. Shai Gilgeous-Alexander (35 pontos na vitória por 115–110 no Jogo 4) e uma rotação de apoio estelar deixaram o Thunder incrivelmente bem descansado e operando como uma verdadeira força avassaladora.
- (2) San Antonio Spurs (Trajetória até a WCF: 8–4): O Spurs garantiu sua primeira participação nas finais da Conferência Oeste desde 2017 após superar por 4–2 o time altamente físico do Minnesota Timberwolves. Após sua expulsão viral no Jogo 4, Victor Wembanyama voltou com tudo, impulsionando uma goleada massiva por 139–109 fora de casa no Jogo 6 na última sexta-feira para encerrar a série.
Loteria do Draft e Atualização da WNBA
Enquanto as finais da Conferência Oeste ocupam o centro das atenções, as equipes em reconstrução da liga estão se adaptando às consequências da Loteria do Draft daNBA, onde o Washington Wizards ficou oficialmente com a primeira escolha geral e os direitos de provavelmente selecionar o fenômeno AJ Dybantsa. Enquanto isso, a temporada do 30º aniversário da WNBA começou de forma emocionante no fim de semana, com destaque para Paige Bueckers e Azzi Fudd estreando como uma dupla de armadoras de ponta do Dallas Wings.