Como comprar ingressos para as finais da Conferência Oeste da NBA de 2026: horários e próximos jogos

A batalha pelo Oeste atingiu seu auge absoluto. A partir desta segunda-feira, 18 de maio de 2026, as semifinais da Conferência Oeste estão oficialmente encerradas, e um confronto dos sonhos está prestes a acontecer. As duas melhores equipes do Oeste estão prontas para se enfrentarem pelo troféu prateado Oscar Robertson e por uma vaga garantida nas finais da NBA.

Hoje à noite, o Oklahoma City Thunder, cabeça de chave, recebe o San Antonio Spurs, segundo colocado, para o tão aguardado Jogo 1 no animado Paycom Center.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para este confronto de pesos pesados, incluindo a programação completa da série, notícias das equipes e preços no mercado secundário.





Finais da Conferência Oeste da NBA 2026: A Programação

A série seguirá o formato padrão 2-2-1-1-1, com o Thunder, cabeça de chave, tendo a vantagem de jogar em casa nos Jogos 1, 2, 5 e 7.

Jogo 1: Segunda-feira, 18 de maio — 20h30 (horário da costa leste) | Paycom Center, Oklahoma City

Jogo 2: quarta-feira, 20 de maio — 20h30 (horário da costa leste) | Paycom Center, Oklahoma City

Jogo 3: sexta-feira, 22 de maio — 20h30 (horário da costa leste) | Frost Bank Center, San Antonio

Jogo 4: Domingo, 24 de maio — 20h (horário da costa leste) | Frost Bank Center, San Antonio

Jogo 5*: terça-feira, 26 de maio — 20h30 (horário da costa leste) | Paycom Center, Oklahoma City

Jogo 6*: quinta-feira, 28 de maio — 20h30 (horário da costa leste) | Frost Bank Center, San Antonio

Jogo 7*: sábado, 30 de maio — 20h (horário da costa leste) | Paycom Center, Oklahoma City *Se necessário

Como comprar ingressos para as finais da Conferência Oeste da NBA 2026?

Mercado primário: A Ticketmaster é a parceira oficial de venda de ingressos para ambas as equipes. Os ingressos individuais para os jogos de estreia foram colocados à venda imediatamente após a classificação dos Spurs no fim de semana e estão praticamente esgotados pelo valor de tabela.

Mercado secundário: Plataformas como StubHub , SeatGeek e Vivid Seats oferecem a opção mais confiável para garantir ingressos nesta fase, com ingressos de revenda verificados disponíveis para todos os jogos (incluindo partidas ainda não disputadas, com reembolso total em caso de cancelamento).

Portais das equipes: Os torcedores devem acompanhar os aplicativos oficiais das equipes para lançamentos esporádicos de última hora. No entanto, devido ao grande número de titulares de ingressos para a temporada tanto em Oklahoma City quanto em San Antonio, o estoque disponível nas bilheterias é praticamente inexistente.

Quanto custam os ingressos para as finais da Conferência Oeste da NBA de 2026?

Com duas culturas históricas de basquete de mercados menores se enfrentando sob os holofotes, a demanda no mercado secundário elevou os preços dos ingressos a uma alta sazonal.

Categoria do ingresso Paycom Center (OKC) Frost Bank Center (SAS) Anfiteatro Superior / "Get-In" $325 – $480 $295 – $460 Lados do piso inferior $680 – $1.450 $640 – $1.390 À beira da quadra / VIP $5.500+ $5.000+

Dica profissional: se você está procurando um melhor custo-benefício, dar uma olhada nas primeiras ofertas para os jogos 3 e 4 no Frost Bank Center, em San Antonio, pode economizar cerca de 10% a 15% em comparação com os jogos de estreia em Oklahoma City, que têm alta demanda.

Qual é a situação atual da Conferência Oeste?

(1) OKC Thunder (Trajetória até a WCF: 8–0): Os atuais campeões da conferência estão com um recorde impecável de 8–0 nesta pós-temporada, após completarem uma rápida vitória por 4–0 sobre o Los Angeles Lakers. Shai Gilgeous-Alexander (35 pontos na vitória por 115–110 no Jogo 4) e uma rotação de apoio estelar deixaram o Thunder incrivelmente bem descansado e operando como uma verdadeira força avassaladora.

(2) San Antonio Spurs (Trajetória até a WCF: 8–4): O Spurs garantiu sua primeira participação nas finais da Conferência Oeste desde 2017 após superar por 4–2 o time altamente físico do Minnesota Timberwolves. Após sua expulsão viral no Jogo 4, Victor Wembanyama voltou com tudo, impulsionando uma goleada massiva por 139–109 fora de casa no Jogo 6 na última sexta-feira para encerrar a série.

Loteria do Draft e Atualização da WNBA

Enquanto as finais da Conferência Oeste ocupam o centro das atenções, as equipes em reconstrução da liga estão se adaptando às consequências da Loteria do Draft daNBA, onde o Washington Wizards ficou oficialmente com a primeira escolha geral e os direitos de provavelmente selecionar o fenômeno AJ Dybantsa. Enquanto isso, a temporada do 30º aniversário da WNBA começou de forma emocionante no fim de semana, com destaque para Paige Bueckers e Azzi Fudd estreando como uma dupla de armadoras de ponta do Dallas Wings.







