Como comprar ingressos para as finais da Conferência Oeste da NBA de 2026: data prevista para o início, próximos jogos e times a acompanhar

A batalha pelo Oeste é um desafio sem igual. À medida que os Playoffs da NBA de 2026 entram em sua fase decisiva, os titãs remanescentes disputam o Troféu Oscar Robertson e o direito de representar a Conferência Oeste nas Finais da NBA.

O caminho para o Troféu Larry O'Brien chegou à sua etapa mais extenuante. As finais da Conferência Oeste de 2026 prometem ser um confronto de estilos e gerações. Seja pela eficiência cirúrgica do atual campeão OKC Thunder, pelo brilhantismo geracional do Spurs deVictor Wembanyama ou pela resiliência repleta de estrelas do Los Angeles Lakers, o caminho para o título agora passa pelos ambientes mais hostis da liga.









Quando serão os jogos das finais da Conferência Oeste da NBA de 2026?

A previsão é que as finais da Conferência Oeste de 2026 comecem na segunda-feira, 18 de maio de 2026. Como a NBA alterna os dias entre as séries do Leste e do Oeste, a data exata de início depende da rapidez com que as disputas das semifinais atuais forem decididas.

A programação: os jogos devem ser disputados a cada duas noites. Se ambas as semifinais do Oeste forem concluídas em 4 ou 5 jogos, a NBA poderá antecipar a data de início para sábado, 16 de maio .

O formato: A série segue o formato padrão 2-2-1-1-1 . O time com melhor classificação sedia os jogos 1, 2, 5 e 7, enquanto o time com pior classificação sedia os jogos 3, 4 e 6.

Como comprar ingressos para as finais da Conferência Oeste da NBA de 2026?

Mercado primário: A Ticketmaster é a fonte oficial para o Thunder, o Spurs e o Lakers. Os ingressos são disponibilizados quase imediatamente após uma equipe garantir sua vaga nas finais de conferência.

Mercado secundário: Para quem gosta de se planejar com antecedência, o StubHub e o SeatGeek oferecem listagens “a definir”. Você já pode comprar ingressos para o “Jogo 1 em casa das finais da Conferência Oeste”; se o seu time for eliminado antes de chegar a essa fase, essas plataformas geralmente oferecem reembolso total ou crédito.

Portais das equipes: Fique de olho nos portais oficiais do OKC Thunder e do Minnesota Timberwolves . Com o Timberwolves atualmente com uma vantagem de 1 a 0 sobre o Spurs, a demanda em Minneapolis está atingindo níveis históricos, e espera-se que os ingressos “Get-In” se esgotem durante a fase de pré-venda para titulares de ingressos da temporada.









Finais da Conferência Oeste da NBA 2026: Guia de Preços

Os ingressos para a Conferência Oeste têm um preço elevado devido ao prestígio das estrelas globais envolvidas e à intensa lealdade das torcidas de mercados menores.

Categoria de ingresso Mercados padrão (OKC, SAS, MIN) Mercados Premium (LAL, GSW) Anfiteatro / "Get-In" $265 – $420 $475 – $850 Lados do piso inferior $580 – $1.250 $1.350 – $3.500 À beira da quadra / VIP $4.500+ $12.000+

Dica de especialista: Se o Lakers conseguir uma virada contra o Thunder, que é o time com melhor classificação, espere que os preços dos ingressos na Crypto.com Arena batam recordes. O preço mínimo para o Jogo 7 em Los Angeles pode facilmente ultrapassar US$ 950, sem contar as taxas.

Os epicentros: locais das finais da Conferência Oeste

Se você quer sentir o chão tremer, estas três arenas são as favoritas para sediar a WCF:

Paycom Center (Oklahoma City): Não é à toa que é conhecida como “Loud City”. O Thunder construiu uma potência, e seus torcedores criam o que é, sem dúvida, a atmosfera mais ensurdecedora da NBA. Este é um destino imperdível para qualquer purista do basquete.

Frost Bank Center (San Antonio): Com o Spurs de volta à disputa pelo título, San Antonio se transformou em uma fortaleza. Os fiéis torcedores do “Silver and Black” estão entre os mais entendidos do mundo, fazendo com que cada posse de bola pareça uma partida de xadrez.

Crypto.com Arena (Los Angeles): Não há palco como Hollywood. Quando o Lakers chega às finais da Conferência, as estrelas aparecem e o mercado secundário atinge níveis frenéticos. É o ambiente definitivo de “ver e ser visto” nos playoffs.









Quando os ingressos para as finais da Conferência Oeste começam a ser vendidos?

A venda oficial ao público geralmente começa dentro de 12 horas após o término das semifinais da Conferência. No entanto, como a Conferência Oeste costuma contar com times bem classificados, como o Thunder ou o Spurs, que possuem uma enorme base de assinantes de ingressos para a temporada, o número de lugares que realmente chega ao público em geral é muito pequeno. Se você não é um assinante de ingressos para a temporada, o mercado secundário será sua opção mais confiável — embora cara.