Como comprar ingressos para as finais da Conferência Leste da NBA de 2026: data prevista para o início, próximos jogos e times a acompanhar

A hierarquia da Conferência Leste está sendo levada ao seu limite absoluto. À medida que os playoffs da NBA de 2026 chegam à penúltima fase, a batalha pelo troféu de prata Bob Cousy e por uma vaga nas finais da NBA está prestes a começar.

O caminho para o Troféu Larry O'Brien está oficialmente entrando na reta final. Embora a primeira rodada tenha visto a eliminação chocante do Boston Celtics, favorito à defesa do título, nas mãos do Philadelphia 76ers, o Leste continua sendo um verdadeiro desafio.

Seja pela renascença corajosa do New York Knicks, pela campanha “milagrosa” do Sixers, mesmo com o elenco reduzido, ou pelo potencial explosivo do Detroit Pistons ou do Orlando Magic, a atmosfera em todas as arenas será eletrizante.





Quando serão os jogos das finais da Conferência Leste da NBA de 2026?

Atualmente, está previsto que as finais da Conferência Leste de 2026 comecem na terça-feira, 19 de maio de 2026. No entanto, com várias séries da primeira rodada terminando em rápida sucessão, a NBA preparou uma janela “flexível” que pode antecipar a data de início para domingo, 17 de maio.





A programação: Ao contrário das rodadas anteriores, as finais da Conferência contam com jogos a cada dois dias (alternando com a Conferência Oeste) para maximizar a cobertura televisiva nacional na ABC, ESPN e TNT.

O formato: A série segue o formato padrão 2-2-1-1-1 . O time com melhor classificação sedia os jogos 1, 2, 5 e 7, enquanto o time com pior classificação sedia os jogos 3, 4 e 6.

Como comprar ingressos para as finais da Conferência Leste da NBA 2026?

Mercado primário: Os ingressos oficiais pela Ticketmaster geralmente começam a ser vendidos dentro de 12 horas após o término das semifinais da conferência. Se você esperar pelo comunicado de imprensa “oficial” da liga, muitas vezes os ingressos já estarão esgotados.

Mercado secundário: Anúncios no StubHub e no SeatGeek já estão disponíveis como ingressos “Contingência” ou “A definir”. Eles permitem que os torcedores garantam lugares para um jogo específico em casa (por exemplo, “Jogo 1 em casa”), independentemente de quem seja o adversário.

Prioridade do time: Os fãs do Knicks e do 76ers devem verificar seus respectivos “Portais de Membros” imediatamente. Locais de alta demanda, como o MSG, costumam realizar pré-vendas para membros da lista de espera de ingressos da temporada antes do público em geral.









Finais da Conferência Leste da NBA 2026: Guia de Preços

À medida que as finais se aproximam, os preços dos ingressos estão sofrendo o maior aumento da pós-temporada. Com a eliminação do Celtics, “The Mecca” em Nova York se tornou o ingresso mais caro da história do basquete.

Nível do ingresso Mercados Padrão (CLE, DET, TOR) Mercados Premium (NYC, PHI, ORL) Anfiteatro / "Get-In" $285 – $510 $595 – $960+ Lados do Piso Inferior $650 – $1.300 $1.600 – $3.200 À beira da quadra / VIP $5.000+ $10.000 – $25.000+

Os epicentros: locais das finais da Conferência Leste

Se você quer testemunhar um momento histórico, estas três arenas são as principais candidatas a sediar a ECF:

Madison Square Garden (Nova York): Se o Knicks garantir sua vaga, o MSG será o epicentro do mundo dos esportes. Os ingressos de contingência para o “Jogo 1 em casa” já estão sendo vendidos por US$ 963 apenas para entrar no ginásio.

Xfinity Mobile Arena (Filadélfia): Após a surpreendente vitória no Jogo 7 contra o Boston, o 76ers reacendeu a paixão de uma torcida sedenta por vitórias. A “Cidade do Amor Fraterno” é um ambiente hostil para visitantes que se tornou uma fortaleza para Joel Embiid e Tyrese Maxey.

Kia Center (Orlando): O Magic é a grande revelação de 2026. Depois de provar que pode superar os gigantes do Leste, o Kia Center se tornou um mar azul e branco de energia. A demanda na Flórida Central está atualmente no nível mais alto dos últimos 15 anos.









Quando os ingressos para as finais da Conferência Leste serão colocados à venda?

As datas de venda ao público geralmente ocorrem dentro de 24 horas após o término das semifinais da Conferência. Como a demanda supera em muito a oferta nesta fase, a maioria dos ingressos "ao varejo" é adquirida pelos titulares de ingressos da temporada. Sua maneira mais confiável de garantir um lugar é o mercado secundário, no momento em que soar o apito final da série.

Semifinais da Conferência da NBA 2026: Atualização (3 de maio)