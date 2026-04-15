Como comprar ingressos para Arsenal x Newcastle United: preços da Premier League, informações sobre o jogo, horário do pontapé inicial e muito mais

O Arsenal recebe o Newcastle United no Emirates Stadium, em Londres, no sábado, 25 de abril, em um confronto que promete ser decisivo para os Gunners, que buscam manter a liderança do campeonato.
O Arsenal ocupa atualmente a 1ª posição na Premier League, enquanto o Newcastle United está em 14º lugar, com os visitantes buscando causar uma surpresa no final da temporada e voltar à metade superior da tabela.
O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Arsenal x Newcastle United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o jogo Arsenal x Newcastle?
Como comprar ingressos para o jogo Arsenal x Newcastle United da Premier League?
Os ingressos para os jogos em casa no Emirates são administrados por meio de um sistema de sorteio para sócios, e este jogo da Categoria B está esgotado nos canais oficiais.
- Canais oficiais: Bilheteria do Arsenal.com (ingressos esgotados).
- Mercados secundários: Plataformas secundárias como o StubHub são as principais opções para quem não é sócio.
- Assentos premium: Espere pagar entre £250 e £450 por assentos na parte inferior da arquibancada ou com vista lateral central. Pacotes oficiais de hospitalidade, se disponíveis, geralmente custam a partir de £600.
O que esperar de Arsenal x Newcastle United?
A equipe de Mikel Arteta tem sido um exemplo de consistência, mas estará atenta ao Newcastle, time que historicamente tem dificultado a vida deles.
Os Gunners vêm de um mês de abril agitado, que incluiu uma vitória crucial por 2 a 0 sobre o Sporting CP em 11 de abril, consolidando ainda mais sua confiança nos grandes palcos.
Eles buscarão repetir o sucesso do início da temporada, quando conquistaram uma vitória apertada por 2 a 1 no St. James’ Park, em 28 de setembro.
Embora o Newcastle esteja na metade inferior da tabela, seu desempenho recente mostra que ainda pode competir com os melhores.
No entanto, eles buscarão vingar a derrota por 1 a 0 para os Gunners nas últimas semanas da temporada passada, em 18 de maio.
Quanto custam os ingressos para o jogo Arsenal x Newcastle United da Premier League?
O preço dos ingressos para a Premier League varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias para adultos, jovens, estudantes e idosos, mas essas faixas variam de time para time.
Os preços no mercado secundário começam em aproximadamente £145 para assentos na arquibancada superior.
A localização do assento e a posição na arquibancada influenciam significativamente o preço, com vistas privilegiadas geralmente exigindo um custo mais alto. Alguns clubes também classificam os jogos — por exemplo, confrontos de destaque contra adversários de renome podem ser classificados em uma categoria superior, com os preços subindo de acordo.
A Premier League limitou o preço dos ingressos para jogos fora de casa a £30. Portanto, se você estiver procurando uma opção mais barata, pode ser uma boa ideia verificar os jogos fora de casa do seu time e tentar conseguir esses ingressos.
Notícias e escalações dos times
Desempenho
Histórico de confrontos diretos
Classificação
Clubes da Premier League 2025/26 por preço dos ingressos
Links úteis
- Como comprar ingressos para a FA Cup: próximos jogos, previsões, preços dos ingressos e muito mais
- Como comprar ingressos para a final da FA Cup: previsões das equipes, preços dos ingressos e muito mais
- Como comprar ingressos para a Premier League: próximos jogos, preços médios e muito mais
- Como comprar ingressos para a Liga dos Campeões da UEFA: Preços dos ingressos, próximos jogos, final na Puskas Arena e muito mais