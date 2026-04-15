Como comprar ingressos para Arsenal x Newcastle United: preços da Premier League, informações sobre o jogo, horário do pontapé inicial e muito mais

O Arsenal recebe o Newcastle United no Emirates Stadium, em Londres, no sábado, 25 de abril, em um confronto que promete ser decisivo para os Gunners, que buscam manter a liderança do campeonato.

O Arsenal ocupa atualmente a 1ª posição na Premier League, enquanto o Newcastle United está em 14º lugar, com os visitantes buscando causar uma surpresa no final da temporada e voltar à metade superior da tabela.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Arsenal x Newcastle United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo Arsenal x Newcastle?

Premier League - Premier League Emirates Stadium

Como comprar ingressos para o jogo Arsenal x Newcastle United da Premier League?

Os ingressos para os jogos em casa no Emirates são administrados por meio de um sistema de sorteio para sócios, e este jogo da Categoria B está esgotado nos canais oficiais.

Canais oficiais : Bilheteria do Arsenal.com (ingressos esgotados).

: Bilheteria do Arsenal.com (ingressos esgotados). Mercados secundários : Plataformas secundárias como o StubHub são as principais opções para quem não é sócio.

: Plataformas secundárias como o StubHub são as principais opções para quem não é sócio. Assentos premium: Espere pagar entre £250 e £450 por assentos na parte inferior da arquibancada ou com vista lateral central. Pacotes oficiais de hospitalidade, se disponíveis, geralmente custam a partir de £600.

O que esperar de Arsenal x Newcastle United?

A equipe de Mikel Arteta tem sido um exemplo de consistência, mas estará atenta ao Newcastle, time que historicamente tem dificultado a vida deles.

Os Gunners vêm de um mês de abril agitado, que incluiu uma vitória crucial por 2 a 0 sobre o Sporting CP em 11 de abril, consolidando ainda mais sua confiança nos grandes palcos.

Eles buscarão repetir o sucesso do início da temporada, quando conquistaram uma vitória apertada por 2 a 1 no St. James’ Park, em 28 de setembro.

Embora o Newcastle esteja na metade inferior da tabela, seu desempenho recente mostra que ainda pode competir com os melhores.

No entanto, eles buscarão vingar a derrota por 1 a 0 para os Gunners nas últimas semanas da temporada passada, em 18 de maio.

Quanto custam os ingressos para o jogo Arsenal x Newcastle United da Premier League?

O preço dos ingressos para a Premier League varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias para adultos, jovens, estudantes e idosos, mas essas faixas variam de time para time.

Os preços no mercado secundário começam em aproximadamente £145 para assentos na arquibancada superior.

A localização do assento e a posição na arquibancada influenciam significativamente o preço, com vistas privilegiadas geralmente exigindo um custo mais alto. Alguns clubes também classificam os jogos — por exemplo, confrontos de destaque contra adversários de renome podem ser classificados em uma categoria superior, com os preços subindo de acordo.

A Premier League limitou o preço dos ingressos para jogos fora de casa a £30. Portanto, se você estiver procurando uma opção mais barata, pode ser uma boa ideia verificar os jogos fora de casa do seu time e tentar conseguir esses ingressos.

Notícias e escalações dos times

Prováveis escalações de Arsenal x Newcastle Provável escalação Reservas Técnico M. Arteta Provável escalação Reservas Técnico E. Howe

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Clubes da Premier League 2025/26 por preço dos ingressos

Clube Estádio Faixa de preço dos ingressos (Ingresso geral para adultos) Faixa de preço do ingresso para a temporada Ingressos Arsenal Estádio Emirates £31,50 - £141,00 £1.073 - £2.050 Informações sobre ingressos Aston Villa Villa Park £44,50 - £92,00 £640 - £944 Informações sobre ingressos Bournemouth Vitality Stadium £33,00 - £56,00 £633 - £875 Informações sobre ingressos Brentford Estádio Gtech Community £40,00 - £65,00 £495 - £598 Informações sobre ingressos Brighton & Hove Albion Estádio American Express Community £34,00 - £78,00 £595 - £860 Informações sobre ingressos Burnley Turf Moor £50,00 - £75,00 £455 - £500 Informações sobre ingressos Chelsea Stamford Bridge £48,00 - £58,00 £595 - £940 Informações sobre ingressos Crystal Palace Selhurst Park £48,00 - £58,00 £545 - £895 Informações sobre ingressos Everton Goodison Park £55,00 £515 - £690 Informações sobre ingressos Fulham Craven Cottage £35,00 - £105,00 £455 - £3.000 Informações sobre ingressos Leeds United Elland Road £33,00 - £56,00 £420 - £A confirmar Informações sobre ingressos Liverpool Anfield £9,00 - £61,00 £699 - £886 Informações sobre ingressos Manchester City Estádio Etihad £58,00 - £75,00 £385 - £1.030 Informações sobre ingressos Manchester United Old Trafford £36,00 - £58,00 £559 - £950 Informações sobre ingressos Newcastle United St James’ Park £50,00 - £58,00 £417 - £811 Informações sobre ingressos Nottingham Forest City Ground £45,00 - £60,00 £465 - £660 Informações sobre ingressos Sunderland Stadium of Light £33,00 - £56,00 £390 - £720 Informações sobre ingressos Tottenham Hotspur Estádio do Tottenham Hotspur £48,00 - £109,00 £807 - £2.015 Informações sobre ingressos West Ham United Estádio de Londres £30,00 - £120,00 £310 - £1.620 Informações sobre ingressos Wolverhampton Wanderers Molineux £26,50 - £71,00 £525 - £833 Informações sobre ingressos

Links úteis