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Como comprar ingressos para Arsenal x Newcastle United: preços da Premier League, informações sobre o jogo, horário do pontapé inicial e muito mais

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Como comprar ingressos para a partida da Premier League entre Arsenal e Newcastle United, incluindo informações sobre o jogo

O Arsenal recebe o Newcastle United no Emirates Stadium, em Londres, no sábado, 25 de abril, em um confronto que promete ser decisivo para os Gunners, que buscam manter a liderança do campeonato.

O Arsenal ocupa atualmente a 1ª posição na Premier League, enquanto o Newcastle United está em 14º lugar, com os visitantes buscando causar uma surpresa no final da temporada e voltar à metade superior da tabela.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Arsenal x Newcastle United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Ingressospara Arsenal x NewcastleReservar ingressos

Quando é o jogo Arsenal x Newcastle?

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Emirates Stadium

Como comprar ingressos para o jogo Arsenal x Newcastle United da Premier League?

Os ingressos para os jogos em casa no Emirates são administrados por meio de um sistema de sorteio para sócios, e este jogo da Categoria B está esgotado nos canais oficiais.

  • Canais oficiais: Bilheteria do Arsenal.com (ingressos esgotados).
  • Mercados secundários: Plataformas secundárias como o StubHub são as principais opções para quem não é sócio.
  • Assentos premium: Espere pagar entre £250 e £450 por assentos na parte inferior da arquibancada ou com vista lateral central. Pacotes oficiais de hospitalidade, se disponíveis, geralmente custam a partir de £600.

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O que esperar de Arsenal x Newcastle United?

A equipe de Mikel Arteta tem sido um exemplo de consistência, mas estará atenta ao Newcastle, time que historicamente tem dificultado a vida deles. 

Os Gunners vêm de um mês de abril agitado, que incluiu uma vitória crucial por 2 a 0 sobre o Sporting CP em 11 de abril, consolidando ainda mais sua confiança nos grandes palcos. 

Eles buscarão repetir o sucesso do início da temporada, quando conquistaram uma vitória apertada por 2 a 1 no St. James’ Park, em 28 de setembro.

Embora o Newcastle esteja na metade inferior da tabela, seu desempenho recente mostra que ainda pode competir com os melhores. 

No entanto, eles buscarão vingar a derrota por 1 a 0 para os Gunners nas últimas semanas da temporada passada, em 18 de maio. 

Quanto custam os ingressos para o jogo Arsenal x Newcastle United da Premier League?

O preço dos ingressos para a Premier League varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias para adultos, jovens, estudantes e idosos, mas essas faixas variam de time para time.

Os preços no mercado secundário começam em aproximadamente £145 para assentos na arquibancada superior.

A localização do assento e a posição na arquibancada influenciam significativamente o preço, com vistas privilegiadas geralmente exigindo um custo mais alto. Alguns clubes também classificam os jogos — por exemplo, confrontos de destaque contra adversários de renome podem ser classificados em uma categoria superior, com os preços subindo de acordo.

A Premier League limitou o preço dos ingressos para jogos fora de casa a £30. Portanto, se você estiver procurando uma opção mais barata, pode ser uma boa ideia verificar os jogos fora de casa do seu time e tentar conseguir esses ingressos.

Notícias e escalações dos times

Prováveis escalações de Arsenal x Newcastle

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Arteta

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • E. Howe

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

ARS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

NEW
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/12
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Histórico de confrontos diretos

ARS

Outros

NEW

3

Vitórias

0

Empate

2

Vitórias

6

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Clubes da Premier League 2025/26 por preço dos ingressos

ClubeEstádioFaixa de preço dos ingressos (Ingresso geral para adultos)Faixa de preço do ingresso para a temporadaIngressos
ArsenalEstádio Emirates£31,50 - £141,00£1.073 - £2.050Informações sobre ingressos
Aston VillaVilla Park£44,50 - £92,00£640 - £944Informações sobre ingressos
BournemouthVitality Stadium£33,00 - £56,00£633 - £875Informações sobre ingressos
BrentfordEstádio Gtech Community£40,00 - £65,00£495 - £598Informações sobre ingressos
Brighton & Hove AlbionEstádio American Express Community£34,00 - £78,00£595 - £860Informações sobre ingressos
BurnleyTurf Moor£50,00 - £75,00£455 - £500Informações sobre ingressos
ChelseaStamford Bridge£48,00 - £58,00£595 - £940Informações sobre ingressos
Crystal PalaceSelhurst Park£48,00 - £58,00£545 - £895Informações sobre ingressos
EvertonGoodison Park£55,00£515 - £690Informações sobre ingressos
FulhamCraven Cottage£35,00 - £105,00£455 - £3.000Informações sobre ingressos
Leeds UnitedElland Road£33,00 - £56,00£420 - £A confirmarInformações sobre ingressos
LiverpoolAnfield£9,00 - £61,00£699 - £886Informações sobre ingressos
Manchester CityEstádio Etihad£58,00 - £75,00£385 - £1.030Informações sobre ingressos
Manchester UnitedOld Trafford£36,00 - £58,00£559 - £950Informações sobre ingressos
Newcastle UnitedSt James’ Park£50,00 - £58,00£417 - £811Informações sobre ingressos
Nottingham ForestCity Ground£45,00 - £60,00£465 - £660Informações sobre ingressos
SunderlandStadium of Light£33,00 - £56,00£390 - £720Informações sobre ingressos
Tottenham HotspurEstádio do Tottenham Hotspur£48,00 - £109,00£807 - £2.015Informações sobre ingressos
West Ham UnitedEstádio de Londres£30,00 - £120,00£310 - £1.620Informações sobre ingressos
Wolverhampton WanderersMolineux£26,50 - £71,00£525 - £833Informações sobre ingressos

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