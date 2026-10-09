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Quando será o pontapé inicial de Arsenal x Lille pela Champions League?

Arsenal x Lille começa no Emirates Stadium, em Londres.

Arsenal x Lille pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Forma de Arsenal e Lille

O Arsenal venceu todos os seus últimos cinco jogos em todas as competições, marcou nove gols e sofreu um nesse período. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Sunderland, fora de casa, pela Premier League, e também conquistou um triunfo por 1 a 0 sobre o Napoli, fora de casa, pela Champions League. Antes disso, venceu o Chelsea por 2 a 1 e o Aston Villa por 1 a 0 na Premier League, além de derrotar o Coventry City por 3 a 0. O Arsenal não sofreu gols em mais de uma dessas cinco partidas.

O Lille venceu três, empatou um e perdeu um de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Troyes na Ligue 1, após uma derrota por 3 a 2 para o Real Betis na Champions League. Também empatou por 2 a 2 com o Paris Saint-Germain e venceu o Toulouse por 1 a 0 fora de casa nesse período.

Arsenal x Lille: retrospecto recente do confronto direto