Arsenal enfrenta o Leeds United no sábado, 10 de outubro de 2026, no Emirates Stadium, em Londres.

O Arsenal chega para este confronto buscando manter seu domínio no histórico do duelo contra o Leeds, tendo vencido nove dos últimos dez encontros entre as equipes em todas as competições. O mais recente confronto de liga, em janeiro de 2026, terminou com uma convincente vitória do Arsenal por 4 a 0 fora de casa, em Elland Road.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Arsenal x Leeds United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Arsenal x Leeds United pela Premier League?

Arsenal x Leeds United começa no Emirates Stadium, em Londres, em 10 de outubro, às 12h30 no horário local.

Como comprar ingressos para Arsenal x Leeds United pela Premier League?

Para comprar ingressos para Arsenal x Leeds United no Emirates Stadium, você pode seguir estes passos oficiais padrão:

Associe-se ao programa oficial de membros do Arsenal: O Arsenal opera um sistema de ingressos baseado em sorteio, no qual membros pagantes (nível Red ou Silver) têm acesso exclusivo para solicitar ingressos para jogos em casa. Participe do sorteio de ingressos da partida: Assim que os ingressos para o jogo contra o Leeds United forem colocados à disposição para solicitação, normalmente de 4 a 6 semanas antes da partida, faça login no portal oficial de ingressos do Arsenal e participe do sorteio dentro do período determinado. Confira os resultados do sorteio e a Ticket Exchange: Se sua solicitação no sorteio for bem-sucedida, o pagamento será processado automaticamente e seu ingresso digital será atribuído; caso não seja, você pode consultar a Arsenal Ticket Exchange oficial, onde os detentores de carnê de temporada revendem seus assentos a outros membros. Explore os pacotes oficiais de hospitalidade: Se você não for membro ou quiser entrada garantida, os ingressos de hospitalidade oferecem assentos premium combinados com opções de comida e bebida diretamente por meio do clube. Plataformas secundárias de ingressos: Plataformas secundárias de venda de ingressos e marketplaces, como StubHub ou parceiros oficiais de viagem, também oferecem ingressos, embora os preços frequentemente sejam definidos pelos vendedores acima do valor de face e estejam sujeitos às políticas de garantia ao comprador.

Quanto custam os ingressos para Arsenal x Leeds United pela Premier League?

Para partidas de Premier League entre Arsenal e Leeds United no Emirates Stadium, os preços oficiais dos ingressos geralmente dependem da categoria da partida e do setor:

Jogos das categorias B / C (partidas padrão da liga): Os ingressos para adultos normalmente variam de £30 a £80 para assentos padrão.

Jogos da categoria A (grandes confrontos): Partidas premium da liga podem custar entre £70 e £100+ por ingresso adulto.

Club Level e hospitalidade: Pacotes premium de hospitalidade e assentos no Club Level geralmente começam em torno de £250 a £500+ por ingresso, dependendo do jantar incluído e do acesso ao lounge.

Arsenal x Leeds United pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Arsenal e Leeds United

O Arsenal chega para este jogo após vencer todas as últimas cinco partidas registradas em todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Aston Villa na Premier League, e a equipe também bateu o Coventry City por 3 a 0 e conquistou a Community Shield com uma vitória por 3 a 0 sobre o Manchester City. Ao longo dessas cinco partidas, o Arsenal marcou dez gols e sofreu cinco, com os dois resultados em amistosos respondendo pela maior parte dos gols sofridos.

O Leeds vive uma sequência recente mista, mas amplamente positiva. Seus últimos cinco jogos renderam três vitórias, um empate e uma derrota. A atuação mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Brentford na Premier League, e depois disso veio uma vitória por 2 a 0 sobre o Nottingham Forest fora de casa pela Copa da Liga, antes de registrar um triunfo por 1 a 0 sobre os mesmos adversários na Premier League. O Leeds marcou oito gols ao longo das cinco partidas e sofreu três, com sua única derrota acontecendo em um amistoso de pré-temporada contra o Manchester United.

Arsenal x Leeds United: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em janeiro de 2026, quando o Arsenal venceu por 4 a 0 em Elland Road, em jogo da Premier League. Antes disso, o Arsenal bateu o Leeds por 5 a 0 no Emirates, em agosto de 2025. Nos cinco encontros mais recentes do conjunto de dados, o Arsenal venceu quatro vezes, com uma vitória do Leeds, marcando 12 gols e sofrendo dois.