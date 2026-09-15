Arsenal enfrenta o Leeds United no sábado, 10 de outubro de 2026, no Emirates Stadium, em Londres.
O Arsenal chega para este confronto buscando manter seu domínio no histórico do duelo contra o Leeds, tendo vencido nove dos últimos dez encontros entre as equipes em todas as competições. O mais recente confronto de liga, em janeiro de 2026, terminou com uma convincente vitória do Arsenal por 4 a 0 fora de casa, em Elland Road.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Arsenal x Leeds United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Arsenal x Leeds United pela Premier League?
Arsenal x Leeds United começa no Emirates Stadium, em Londres, em 10 de outubro, às 12h30 no horário local.
Como comprar ingressos para Arsenal x Leeds United pela Premier League?
Para comprar ingressos para Arsenal x Leeds United no Emirates Stadium, você pode seguir estes passos oficiais padrão:
- Associe-se ao programa oficial de membros do Arsenal: O Arsenal opera um sistema de ingressos baseado em sorteio, no qual membros pagantes (nível Red ou Silver) têm acesso exclusivo para solicitar ingressos para jogos em casa.
- Participe do sorteio de ingressos da partida: Assim que os ingressos para o jogo contra o Leeds United forem colocados à disposição para solicitação, normalmente de 4 a 6 semanas antes da partida, faça login no portal oficial de ingressos do Arsenal e participe do sorteio dentro do período determinado.
- Confira os resultados do sorteio e a Ticket Exchange: Se sua solicitação no sorteio for bem-sucedida, o pagamento será processado automaticamente e seu ingresso digital será atribuído; caso não seja, você pode consultar a Arsenal Ticket Exchange oficial, onde os detentores de carnê de temporada revendem seus assentos a outros membros.
- Explore os pacotes oficiais de hospitalidade: Se você não for membro ou quiser entrada garantida, os ingressos de hospitalidade oferecem assentos premium combinados com opções de comida e bebida diretamente por meio do clube.
- Plataformas secundárias de ingressos: Plataformas secundárias de venda de ingressos e marketplaces, como StubHub ou parceiros oficiais de viagem, também oferecem ingressos, embora os preços frequentemente sejam definidos pelos vendedores acima do valor de face e estejam sujeitos às políticas de garantia ao comprador.
Quanto custam os ingressos para Arsenal x Leeds United pela Premier League?
Para partidas de Premier League entre Arsenal e Leeds United no Emirates Stadium, os preços oficiais dos ingressos geralmente dependem da categoria da partida e do setor:
- Jogos das categorias B / C (partidas padrão da liga): Os ingressos para adultos normalmente variam de £30 a £80 para assentos padrão.
- Jogos da categoria A (grandes confrontos): Partidas premium da liga podem custar entre £70 e £100+ por ingresso adulto.
- Club Level e hospitalidade: Pacotes premium de hospitalidade e assentos no Club Level geralmente começam em torno de £250 a £500+ por ingresso, dependendo do jantar incluído e do acesso ao lounge.
Arsenal x Leeds United pela Premier League: tudo o que você precisa saber
Momento de Arsenal e Leeds United
O Arsenal chega para este jogo após vencer todas as últimas cinco partidas registradas em todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Aston Villa na Premier League, e a equipe também bateu o Coventry City por 3 a 0 e conquistou a Community Shield com uma vitória por 3 a 0 sobre o Manchester City. Ao longo dessas cinco partidas, o Arsenal marcou dez gols e sofreu cinco, com os dois resultados em amistosos respondendo pela maior parte dos gols sofridos.
O Leeds vive uma sequência recente mista, mas amplamente positiva. Seus últimos cinco jogos renderam três vitórias, um empate e uma derrota. A atuação mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Brentford na Premier League, e depois disso veio uma vitória por 2 a 0 sobre o Nottingham Forest fora de casa pela Copa da Liga, antes de registrar um triunfo por 1 a 0 sobre os mesmos adversários na Premier League. O Leeds marcou oito gols ao longo das cinco partidas e sofreu três, com sua única derrota acontecendo em um amistoso de pré-temporada contra o Manchester United.
Arsenal x Leeds United: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em janeiro de 2026, quando o Arsenal venceu por 4 a 0 em Elland Road, em jogo da Premier League. Antes disso, o Arsenal bateu o Leeds por 5 a 0 no Emirates, em agosto de 2025. Nos cinco encontros mais recentes do conjunto de dados, o Arsenal venceu quatro vezes, com uma vitória do Leeds, marcando 12 gols e sofrendo dois.
Confrontos
Classificação de Arsenal x Leeds United
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|4
|4
|0
|0
|8
|1
|+7
|12
V
V
V
V
|2
|4
|4
|0
|0
|8
|2
|+6
|12
V
V
V
V
|3
|4
|2
|2
|0
|7
|3
|+4
|8
V
E
E
V
|4
|4
|2
|2
|0
|5
|2
|+3
|8
E
E
V
V
|5
|4
|2
|1
|1
|13
|5
|+8
|7
V
E
D
V
|6
|4
|2
|1
|1
|10
|9
|+1
|7
E
D
V
V
|7
|4
|1
|3
|0
|7
|4
|+3
|6
E
E
E
V
|8
|4
|1
|3
|0
|6
|4
|+2
|6
E
V
E
E
|9
|4
|1
|3
|0
|5
|3
|+2
|6
E
E
E
V
|10
|4
|2
|0
|2
|7
|10
|-3
|6
V
D
D
V
|11
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|5
V
E
E
D
|12
|4
|1
|2
|1
|7
|8
|-1
|5
D
E
V
E
|13
|4
|1
|1
|2
|7
|7
|0
|4
D
E
V
D
|14
|4
|1
|1
|2
|3
|5
|-2
|4
D
E
V
D
|15
|4
|0
|3
|1
|6
|7
|-1
|3
E
E
E
D
|16
|4
|1
|0
|3
|6
|11
|-5
|3
D
V
D
D
|17
|4
|0
|2
|2
|0
|5
|-5
|2
E
E
D
D
|18
|4
|0
|1
|3
|4
|7
|-3
|1
E
D
D
D
|19
|4
|0
|1
|3
|1
|7
|-6
|1
D
E
D
D
|20
|4
|0
|0
|4
|0
|10
|-10
|0
D
D
D
D