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Como comprar ingressos para Arsenal x Coventry City: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

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Tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para a abertura da temporada da Premier League

A temporada 2026/27 da Premier League ganha vida no Emirates na sexta-feira, 21 de agosto, com o atual campeão, Arsenal, enfrentando o recém-promovido Coventry City.

Depois de finalmente cruzar a linha de chegada após terminar em segundo lugar em três campanhas consecutivas, o Arsenal agora busca manter o embalo, enquanto tenta defender o título com sucesso pela primeira vez desde 1935.

O Arsenal marcou 10 gols em seus dois encontros anteriores com o Coventry, e os fiéis dos Reds estarão na expectativa de que os comandados de Arteta comecem com tudo em casa. Você pode estar lá para assistir à abertura da temporada reservando ingressos hoje.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Arsenal x Coventry City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Arsenal e Coventry City pela Premier League?

O Arsenal recebe o Coventry City no Emirates Stadium, no norte de Londres, com pontapé inicial marcado para as 20h (BST).

crest
Premier League - Rodada 1
Emirates Stadium

Como comprar ingressos para Arsenal x Coventry City pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de bilhetes avulsos para partidas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, geridos por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê mantêm seus lugares ou devolvem partidas não utilizadas ao clube.
  • Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, membros que ficaram sem ingresso no sorteio podem comprar bilhetes devolvidos pelo valor de face por meio da Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: Vendas abertas ao público em geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver buscando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprá-los em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Arsenal x Coventry City pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e categorias de concessão: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.
  • Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top-6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.
  • Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preços premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Necessidade de filiação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma filiação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £ 30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, confirmado também pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes tenham teto de £ 30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para sócios.

Forma

ARS

ARS - Sequência

ATM
V1-0
WHU
V0-1
BUR
V1-0
CRY
V1-2
PSG
D1-1
Gol marcado (sofrido)
6/2
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
COV

COV - Sequência

BLB
E1-1
POR
V5-1
WRE
V3-1
WAT
V0-4
NOR
E0-0
Gol marcado (sofrido)
13/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Histórico recente do confronto direto

Confrontos

ArsenalEmpateCoventry
5
0
0
Copa da Inglaterra
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Coventry badge
Coventry
COV
0
FJ
Carabao Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
6
Coventry badge
Coventry
COV
1
FJ
Premier League
Coventry badge
Coventry
COV
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Coventry badge
Coventry
COV
1
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Coventry badge
Coventry
COV
0
FJ
16Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Arsenal x Coventry

Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formação
Coventry crest
Coventry
COV
Coventry crest
Coventry
COV

Técnico

  • M. Arteta

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
NewcastleNewcastleNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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