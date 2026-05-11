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Como comprar ingressos para Arsenal x Burnley: preços da Premier League, informações sobre o jogo, horário do início e muito mais

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Como comprar ingressos para a partida da Premier League entre Arsenal e Burnley, incluindo informações sobre o jogo

O Arsenal recebe o Burnley no [Nome do Estádio], em [Cidade], no dia [Data], num jogo que promete ser [motivo pelo qual este confronto é importante — por exemplo, um confronto entre os três primeiros colocados, um clássico, uma partida decisiva para o título].

O Arsenal ocupa atualmente a [posição] na Premier League, enquanto o Burnley está em [posição], [detalhe contextual].

Deixe o GOAL fornecer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Arsenal x Burnley, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo Arsenal x Burnley na Premier League?



Como comprar ingressos para o jogo Arsenal x Burnley da Premier League?

Existem várias opções de ingressos disponíveis para os jogos da Premier League, desde ingressos individuais até ingressos para a temporada e pacotes de hospitalidade adicionais, que podem ser adquiridos pelo portal oficial de ingressos do clube.

Os clubes de futebol britânicos costumam distribuir os ingressos em três etapas:

  1. Primeiro, para os titulares de ingressos para a temporada.
  2. Em seguida, para aqueles que já assistiram a jogos em casa anteriormente e são classificados com base em pontos de fidelidade.
  3. Por fim, ao público em geral durante o período de venda aberta.

Se você estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também costumam comprar ingressos em plataformas de revenda, como o StubHub.


O que esperar do jogo entre Arsenal e Burnley?

[Mínimo de 150 palavras. Inclua: desempenho recente de ambas as equipes, importância deste jogo no contexto da temporada, pelo menos 2 resultados recentes específicos com placares e datas, pelo menos 2 referências a nomes de jogadores, clima/contexto do estádio]

Quanto custam os ingressos para Arsenal x Burnley na Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias de adultos, jovens, estudantes e idosos, mas essas faixas variam de time para time.

A localização do assento e a posição na arquibancada influenciam significativamente o preço, com vistas privilegiadas frequentemente exigindo um custo mais alto. Alguns clubes também classificam os jogos em categorias — por exemplo, confrontos de destaque contra adversários de renome podem se enquadrar em uma faixa de preço mais alta, com os preços subindo proporcionalmente.

A Premier League limitou o preço dos ingressos para jogos fora de casa a £30. Portanto, se você estiver procurando uma opção mais barata, pode ser uma boa ideia verificar os jogos fora de casa do seu time e procurar esses ingressos.

Notícias e escalações dos times

Prováveis escalações de Arsenal x Burnley

Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formação
Burnley crest
Burnley
BUR
Burnley crest
Burnley
BUR

Técnico

  • M. Arteta

Lesões e suspensões


Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões


Forma

ARS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/1
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

BUR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/12
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico de confrontos diretos

ARS

Outros

BUR

4

Vitórias

1

Empate

0

11

Gols feitos

1
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação