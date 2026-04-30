Como comprar ingressos para Arsenal x Atlético de Madrid: preços da partida de volta da Liga dos Campeões, informações sobre o jogo de 5 de maio, horário do pontapé inicial e muito mais

O Arsenal recebe o Atlético de Madrid no Emirates Stadium, em Londres, na terça-feira, 5 de maio, para a segunda partida das semifinais da Liga dos Campeões da UEFA.

O Arsenal ocupa atualmente a 1ª posição na Premier League, enquanto o Atlético de Madrid está em 4º lugar na La Liga, com ambas as equipes sentindo que uma vaga na final está ao seu alcance.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre Arsenal e Atlético de Madrid, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa a partida entre Arsenal e Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões?

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Emirates Stadium

Como comprar ingressos para o jogo Arsenal x Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões?

Exceto para a final da Liga dos Campeões da UEFA, não é possível comprar ingressos para jogos da Liga dos Campeões diretamente pela própria UEFA.

Por se tratar da segunda partida das semifinais da Liga dos Campeões, os ingressos são, sem dúvida, os mais difíceis de conseguir na história recente do clube. A cota oficial para sócios está totalmente esgotada.

Canais oficiais : Portal de ingressos do Arsenal.com (esgotado).

: Portal de ingressos do Arsenal.com (esgotado). Mercados secundários : Plataformas como a StubHub oferecem disponibilidade de última hora.

: Plataformas como a StubHub oferecem disponibilidade de última hora. Hospitalidade: Os pacotes oficiais Club Level e Executive Box são a única forma de garantir a entrada pelo clube, com preços a partir de £1.595 e chegando a mais de £12.000 para suítes privadas.

Quanto custam os ingressos para Arsenal x Atlético de Madrid na Liga dos Campeões?

O preço dos ingressos para a Liga dos Campeões da UEFA varia de acordo com vários fatores, incluindo quais clubes estão envolvidos, o local do jogo e a fase da competição.

A demanda elevou os preços a níveis recordes. Os ingressos de revenda estão atualmente a partir de aproximadamente £245 para as arquibancadas Clock End e North Bank.

Fique de olho nos portais oficiais de ingressos dos diversos clubes para obter informações adicionais sobre disponibilidade e preços.

Se você estiver procurando opções de última hora, ingressos em sites de revenda, como o StubHub, estão disponíveis no momento.

O que esperar do jogo entre Arsenal e Atlético de Madrid?

O Arsenal chega em grande forma na busca pelo histórico bicampeonato da Premier League e da Europa, tendo recentemente consolidado sua liderança no campeonato nacional com uma vitória convincente por 2 a 0 sobre o Sporting CP, em 11 de abril.

Para Mikel Arteta, esta partida representa o último obstáculo antes de uma possível primeira conquista da Liga dos Campeões para o clube, e os Gunners buscarão transformar seu estádio no norte de Londres em uma fortaleza mais uma vez.

O Arsenal terá lembranças dolorosas de seu último confronto com o Atlético de Madrid no Emirates, em 21 de outubro, quando, apesar da vitória por 4 a 0 dos Gunners, o placar não refletiu a intensidade física e o desgaste da partida.

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